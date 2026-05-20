Ngày 20/5, dư luận chấn động trước thông tin ca sĩ Long Nhật bị khởi tố trong chuyên án ma túy đặc biệt lớn do Công an TP.HCM triệt phá. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công an TP.HCM đã khởi tố, tạm giam 71 bị can để điều tra về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có ông Đinh Long Nhật, 59 tuổi, nghệ danh Long Nhật, bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án được phát hiện từ quý I năm nay. Từ một đường dây ban đầu, Đội 2 - Phòng PC04 Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm bóc gỡ toàn bộ hệ thống, đồng thời mở rộng điều tra với nhiều đối tượng liên quan.

Thông tin này khiến công chúng không khỏi bàng hoàng bởi Long Nhật từng là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất dòng nhạc quê hương, trữ tình Việt Nam. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu với hàng loạt ca khúc quen thuộc như Mấy Nhịp Cầu Tre, Tóc Em Đuôi Gà, Về Quê Ngoại, Tình Huế … Một thời, Long Nhật là cái tên phủ sóng khắp các sân khấu tỉnh, đại nhạc hội và thị trường băng đĩa.

Theo chia sẻ của chính nam ca sĩ trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, anh mê hát từ khi còn rất nhỏ. Long Nhật từng sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi Huế, tham gia hát cho Đài truyền hình Huế và sớm nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, gia đình anh lại mong muốn con trai theo con đường sư phạm. Hết cấp 3, Long Nhật từng nộp đơn thi sư phạm để làm vừa lòng cha, nhưng khi biết mình trượt, anh “vui mừng ra mặt” vì có thể theo đuổi nghệ thuật. Cuối thập niên 80, đầu 90, Long Nhật gia nhập Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Nha Trang), bắt đầu tích lũy kinh nghiệm qua những sân khấu nhỏ, các tụ điểm ca nhạc tỉnh lẻ. Chính giai đoạn này đã giúp nam ca sĩ định hình phong cách dân ca, quê hương và trữ tình - dòng nhạc làm nên thương hiệu Long Nhật sau này.

Đến giữa thập niên 90 và đầu những năm 2000, Long Nhật bước vào thời kỳ vàng son. Long Nhật được các bầu show săn đón, chạy show dày đặc khắp miền Trung và miền Tây. Không chỉ biểu diễn tại sân khấu ca nhạc, anh còn là giọng ca đắt show đám cưới, sự kiện doanh nghiệp. Trong một chương trình trò chuyện, Long Nhật từng gây chú ý khi tiết lộ mức thù lao “khủng” nhận được sau một show diễn đám cưới ở Bắc Kạn. Nam ca sĩ kể: “Tôi nghĩ cái này không phải là cát-xê, nhưng đó là số tiền tôi nhận được khi hát show đám cưới. Sau khi hát xong, một chị fan mời tôi lên lầu rồi đưa nguyên túi tiền. Khi về tôi mới biết là 500 triệu đồng”. Theo lời Long Nhật, đó là lần đầu tiên anh nhận khoản tiền lớn như vậy.

Tuy nhiên, khi thị trường Vpop thay đổi mạnh vào khoảng năm 2010, dòng nhạc quê hương dần lép vế trước làn sóng nhạc trẻ, sự nghiệp của Long Nhật cũng bắt đầu chững lại. Thay vì chỉ xuất hiện với âm nhạc, nam ca sĩ gây chú ý bằng loạt phát ngôn về showbiz, những màn giả gái, hình ảnh gây tranh cãi hay các câu chuyện đời tư nghệ sĩ.

Không ít khán giả gọi Long Nhật là “bà tám showbiz” bởi tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền thông với những phát ngôn nhiều tranh cãi hơn là sản phẩm âm nhạc. Khoảng 10 năm trở lại đây, Long Nhật dần cân bằng hình ảnh bằng việc trở lại sân khấu âm nhạc, tham gia gameshow và lấn sân diễn xuất. Anh xuất hiện trong nhiều chương trình như Ký ức vui vẻ, Tình Bolero, đồng thời góp mặt ở một số sân khấu kịch và phim truyền hình. Nam ca sĩ cũng thường xuyên thực hiện các liveshow, sản phẩm mang âm hưởng Huế nhằm tri ân khán giả cũ.

Từ một giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc quê hương, một “ông hoàng băng đĩa” thời hoàng kim, thông tin nam ca sĩ bị khởi tố trong chuyên án ma túy đặc biệt lớn càng khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Hình tượng ca sĩ quốc dân của Long Nhật sụp đổ ở tuổi 59. Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Ảnh: Phòng PC04 Công an TP.HCM/ FBNV