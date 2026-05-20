I.O.I trở lại sau 10 năm

Ngày 19/5, I.O.I chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu màn tái hợp sau 10 năm tan rã. Nhóm cho ra mắt EP I.O.I: Loop cùng MV ca khúc chủ đề Suddenly . Dù vắng bóng thời gian dài, sự trở lại của I.O.I vẫn thu hút sự chú ý từ số đông khán giả.

Trong lần tái hợp ý nghĩa này, I.O.I hoạt động với đội hình 9 thành viên. Hai mảnh ghép Kyulkyung và Mina lỡ hẹn với người hâm mộ do vướng mắc lịch trình cá nhân không thể sắp xếp. Dù không có được đội hình 11 người trọn vẹn, màn tái xuất của nhóm vẫn giữ được sức nóng nhất định.

Ca khúc chủ đề Suddenly mang đậm phong cách âm nhạc Synth pop nhẹ nhàng, mang lại cảm giác hoài niệm sâu sắc. Nội dung bài hát khai thác những ký ức, cảm xúc luyến tiếc và nỗi nhớ bất ngờ bủa vây về một mối tình dẫu tưởng chừng đã ngủ yên. Đi kèm với giai điệu bắt tai là một MV được đầu tư kỹ lưỡng với những thước phim mang đậm phong cách retro, gợi nhắc về những khoảnh khắc đẹp đẽ của thời thanh xuân.

Ngay sau khi phát hành, Suddenly nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Phần đông người hâm mộ cho biết bài hát mang lại cảm giác hoài niệm sâu sắc, gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của Kpop giai đoạn trước. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi chặng đường 10 năm chờ đợi nhóm tái hợp cuối cùng cũng được đền đáp trọn vẹn. Giữa bối cảnh thị trường âm nhạc hiện tại đang ngập tràn các giai điệu điện tử mạnh và dồn dập, chất nhạc Synth pop nhẹ nhàng, mang hơi hướng retro của Suddenly được đánh giá là một điểm nhấn khác biệt.

Khán giả nhận định bài hát rất êm tai, mang lại cảm giác thư giãn và khiến họ muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Bên cạnh đó, nhan sắc của các thành viên trong MV cũng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Đa số ý kiến đều khen ngợi phong độ ngoại hình của nhóm vẫn rạng rỡ, giữ vững sức hút của những thần tượng từng tạo nên trào lưu một thời.

Thông điệp và hình ảnh ý nghĩa trong MV được đánh giá cao

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, một bộ phận khán giả cho rằng Suddenly vẫn chưa đủ bùng nổ so với kỳ vọng dành cho màn tái hợp sau 10 năm. Nhiều ý kiến nhận xét ca khúc có phần nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn cao trào và chưa tạo được cảm giác “đã” như các bản hit từng làm nên tên tuổi nhóm. Phần MV cũng gây tranh cãi khi bị chê có quy mô khá đơn giản, ít bối cảnh, thậm chí còn được nhận xét là trông “như hết tiền đầu tư”, chưa tương xứng với sức hút và tầm ảnh hưởng của một nhóm nữ từng làm mưa làm gió tại Kpop.

Về mặt số liệu, Suddenly ghi nhận thành tích ổn định. Tính đến 9h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 20/5, ca khúc đạt vị trí #5 Bugs, #17Genie, #42 MelOn và #70 Flo. Ở mảng album vật lý, EP Loop tẩu tán hơn 5.400 bản trong ngày đầu. Trên nền tảng YouTube, MV Suddenly thu về hơn 900 nghìn lượt xem sau 17 tiếng ra mắt. Đây là mức thành tích khả quan đối với một nhóm nhạc tái hợp sau một thập kỷ.

Tuy nhiên cũng có nhiều nhận định rằng I.O.I khó mà đạt được thành tích tốt trong môi trường cạnh tranh hiện tại

Ngoài ca khúc chủ đề, các bản b-side trong EP Loop cũng ghi nhận phản hồi tích cực.Tuy nhiên, so với mặt bằng chung hiện tại I.O.I sẽ gặp thử thách khi cạnh tranh đường dài với các nhóm nhạc trẻ hiện nay.

Sắp tới, I.O.I sẽ tổ chức chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên nhằm kỷ niệm 10 năm ra mắt. Chuỗi sự kiện mở màn tại Seoul vào cuối tháng 5, sau đó tiếp tục diễn ra tại Bangkok và Hồng Kông (Trung Quốc) trong tháng 6.

Từng là nhóm nữ quốc dân, hậu tan rã lại chật vật

I.O.I là nhóm nhạc nữ dự án gồm 11 thành viên bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Produce 101 (Mnet) năm 2016. Đội hình do khán giả bình chọn bao gồm: Jeon Somi, Kim Sejeong, Choi Yoojung, Kim Chungha, Kim Sohye, Kyulkyung, Jung Chaeyeon, Kim Doyeon, Kang Mina, Lim Nayoung và Yoo Yeonjung. Dù chỉ hoạt động 10 tháng, nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng Kpop thời điểm đó.

Giai đoạn 2016 - 2017, nhóm phát hành hai mini-album là Chrysalis và Miss Me. I.O.I sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Whatta Man và Downpour. Đáng chú ý, ca khúc chủ đề trong album Miss Me là Very Very Very do J.Y. Park sáng tác đã mang về thành tích Perfect All-Kill đầu tiên trên các bảng xếp hạng nhạc số, trở thành bản hit thành công nhất sự nghiệp nhóm. Dù chỉ là nhóm nhạc dự án, nhưng I.O.I lại nổi tiếng quốc dân, thành tích đe doạ cả BLACKPINK ở thời điểm mới ra mắt. Nhóm có độ nhận diện cao, góp phần đưa thương hiệu show sống còn nhà Mnet trở thành giấc mơ của hàng triệu thực tập sinh.

Đầu năm 2017, I.O.I chính thức tan rã. Các thành viên trở về công ty chủ quản để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Đa số lựa chọn tái ra mắt trong các nhóm nhạc nữ mới, như Chaeyeon trở về DIA, Yoojung và Doyeon gia nhập Weki Meki, Sejeong và Mina ra mắt cùng Gugudan, Nayoung cùng Kyulkyung hoạt động trong Pristin, hay Yeonjung bổ sung vào đội hình WJSN.

Hậu tan rã, các thành viên I.O.I đều không duy trì danh tiếng như thời điểm còn hoạt động cùng nhóm

Tuy nhiên, các dự án này đều không đạt được thành công như kỳ vọng và phần lớn các nhóm nhạc trên hiện đều đã tan rã trừ WJSN mà không để lại nhiều dấu ấn trên thị trường. Thực tế này khiến các cựu thành viên gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì danh tiếng như thời điểm còn hoạt động cùng I.O.I.

Về hoạt động cá nhân, Somi và Chungha có khởi đầu solo ấn tượng với nhiều sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn. Dù vậy, theo thời gian, sức hút của hai nữ ca sĩ cũng giảm dần trước sự thay đổi liên tục của xu hướng Kpop. Do đó, màn tái hợp kỷ niệm 10 năm của 9 thành viên I.O.I lần này mang ý nghĩa lớn, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ sau thời gian dài vắng bóng.

