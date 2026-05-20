Jang Wonyoung "lật mặt" quá nhanh

Jang Wonyoung (IVE) tiếp tục là tâm điểm bàn tán của dân mạng khi xuất hiện trong một chương trình mới đây cùng nhóm. Một bài đăng về sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Jang Wonyoung khi tham gia show thực tế đang trở thành tâm điểm chú ý.

Màn "lật mặt" của Jang Wonyoung gây chú ý

Cụ thể, trong một chương trình của nhóm IVE, nữ thần tượng đảm nhận vai trò nhân viên phục vụ tại một quán net. Ban đầu, cô nàng tỏ ra vô cùng hào hứng với lời khẳng định chắc nịch: "Em thực sự muốn làm part-time ở đây". Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đối mặt với khối lượng công việc bận rộn và liên tục, Jang Wonyoung đã phải thay đổi suy nghĩ và than thở: "Làm công nhân viên kiểu này không hợp với em đâu".

Khoảnh khắc đối lập này nhanh chóng viral và thu hút hàng loạt luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đã để lại những bình luận tiêu cực, mỉa mai cô nàng "thảo mai", "giả tạo" và có thái độ khinh thường công việc.

Người hâm mộ bênh vực Wonyoung trong trường hợp này

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, phản ứng của Jang Wonyoung là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhiều người hâm mộ và khán giả trung lập cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực Jang Wonyoung. Họ cho rằng một bộ phận dư luận đang có cái nhìn quá ác ý và khắt khe.

Việc mệt mỏi khi phải xử lý lượng lớn đơn hàng hay phục vụ khách liên tục là trạng thái tâm lý bình thường. Thay vì chỉ trích sự "lật mặt", nhiều ý kiến lại thấy khoảnh khắc này vô cùng chân thật, đại diện cho tiếng lòng của rất nhiều người trẻ khi mới bước chân vào con đường đi làm thêm.

Jang Wonyoung liên tục bị “soi” suốt sự nghiệp

Đây không phải là lần đầu tiên thành viên IVE vướng vào những rắc rối liên quan đến thái độ hay hành xử. Kể từ khi ra mắt, Jang Wonyoung luôn là cái tên thu hút truyền thông, đi kèm với đó là việc bị soi mói từng nhất cử nhất động.

Xuyên suốt sự nghiệp, nữ thần tượng nhiều lần bị chỉ trích vì hành động cố tình di chuyển vào vị trí chính giữa đội hình khi chụp ảnh chung hoặc xuất hiện cùng nhóm. Đỉnh điểm là trong đợt quảng bá ca khúc Bang Bang mới đây, cô vướng lùm xùm tranh giành vị trí center với thành viên Liz. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chế giễu của anti-fan bằng các meme lan truyền trên mạng.

Không dừng lại ở đó, thái độ của cô trong các sự kiện giao lưu cũng từng bị đưa ra mổ xẻ. Jang Wonyoung từng đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì bị cho là thiếu nhiệt tình, không tập trung và ngó lơ tương tác trong một buổi gọi điện trực tuyến với người hâm mộ. Tuy nhiên, fan đã đưa ra bằng chứng minh oan, cho biết đoạn video chưa tới 2 phút đã bị cắt ghép ác ý. Thực tế, lúc đó cô phải cúi xuống ký tặng album và đang trong tình trạng kiệt sức vì lịch trình quảng bá quá dày đặc.

Những tranh cãi xoay quanh hành xử của nữ idol sinh năm 2004 tiếp tục kéo dài đến các sân khấu âm nhạc. Tại một buổi encore ăn mừng chiến thắng của IVE, cô bị ghi lại khoảnh khắc bỏ rơi bó hoa đang cầm xuống đất để nhận cúp, buộc thành viên Gaeul phải nhặt lên và ôm đến cuối buổi. Trong khi anti-fan lên án hành động này là thô lỗ, người hâm mộ giải thích cô chỉ muốn tập trung nâng cúp chung vui cùng nhóm chứ không hề có ý xấu.

Ngoài ra, hàng loạt khoảnh khắc đời thường khác cũng từng biến cô thành mục tiêu công kích. Việc ăn dâu tây bằng hai tay trên sóng truyền hình từng khiến nữ idol bị gán mác điệu đà quá mức suốt thời gian dài.

Dù liên tục bị bủa vây bởi hàng loạt thị phi và những đánh giá khắt khe, không thể phủ nhận vị thế vững chắc của Jang Wonyoung trong làng giải trí Hàn Quốc. Nữ thần tượng luôn được đánh giá cao bởi sự kính nghiệp, duy trì năng lượng chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Những tranh cãi không hề làm lung lay giá trị thương mại khổng lồ mà cô mang lại.

Hiện tại, Jang Wonyoung vẫn là gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng lớn tại Hàn Quốc và quốc tế. Đồng thời, sự nghiệp âm nhạc của cô cùng IVE vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, liên tục thiết lập những kỷ lục nhạc số mới tại Hàn Quốc. Sức hút của Jang Wonyoung là minh chứng cho việc danh tiếng và sức ảnh hưởng vẫn luôn tồn tại mạnh mẽ, bước qua mọi áp lực từ dư luận.

