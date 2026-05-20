Ai nói phải có bạn trai tỷ phú thì Lisa mới "nổ job" quốc tế?

Từ một idol Kpop bước ra thị trường quốc tế, Lisa giờ đây đang trở thành gương mặt quen thuộc tại những sân khấu, thảm đỏ và sự kiện giải trí quyền lực nhất thế giới. Chỉ trong hơn 2 năm kể từ khi đẩy mạnh hoạt động cá nhân và thành lập công ty LLOUD, em út BLACKPINK đã tích lũy một danh sách sân khấu khiến ngay cả nhiều ngôi sao Hollywood cũng phải mơ ước.

Tháng 1/2024, Lisa biểu diễn tại Le Gala des Pièces Jaunes - đêm hòa nhạc từ thiện danh giá ở Pháp với set diễn kết hợp dàn nhạc giao hưởng trực tiếp. Đây chính là sự kiện quốc tế đầu tiên của Lisa sau khi tách khỏi YG vào cuối năm 2023. Lisa phát hành lead single Rockstar, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên tự mình vận hành mọi khâu. Liên tiếp sau đó là single New Woman, Moonlit Floor, Born Again và chốt hạ với full album đầu tay Alter Ego (tháng 2/2025). Khoảng thời gian 2024 đến nay, Lisa liên tục góp mặt ở những sân khấu danh giá nhất.

Tháng 9/2024, Lisa tạo hiệu ứng mạnh tại MTV Video Music Awards với màn trình diễn New Woman và Rockstar, đồng thời mang về giải Best Kpop. Cũng trong tháng đó, cô xuất hiện tại Global Citizen Festival ở New York và lần đầu live ca khúc Moonlit Floor. Tháng 10/2024, Lisa tiếp tục gây bão khi mở màn Victoria's Secret Fashion Show trên mô tô cùng Rockstar. Đầu năm 2025, nữ thần tượng tiến thêm một bước lớn khi trở thành khách mời biểu diễn tại Oscar - sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh. Đến 2026, Lisa xuất hiện tại Golden Globe Awards với vai trò người trao giải, trở lại Coachella Valley Music and Arts Festival cùng Anyma, rồi tái ngộ Met Gala 2026 với tư cách thành viên Host Committee trong thiết kế mất gần 3000 giờ thực hiện của Robert Wun.

Chuỗi thành tích đó khiến một bộ phận công chúng đặt dấu hỏi: liệu tất cả có phải đến từ mối quan hệ với Frédéric Arnault - người thừa kế đế chế LVMH? Tranh luận này lên đến đỉnh điểm sau suất biểu diễn của Lisa tại Oscar 2025. Theo thông lệ, nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu Oscar thường là người thể hiện các ca khúc được đề cử ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất. Việc Lisa, cùng Doja Cat và Raye, được mời biểu diễn dù không có đề cử nào bị xem là phá vỡ truyền thống lâu năm của Viện Hàn lâm.

Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho rằng LVMH là nhà tài trợ của Oscar, kéo theo suy đoán gia tộc Arnault đã “mua” suất diễn cho Lisa. Những tranh cãi tương tự cũng xuất hiện khi Lisa góp mặt trên trang bìa The Hollywood Issue 2025 của Vanity Fair bên cạnh các minh tinh kỳ cựu, hay khi cô có vai diễn đầu tay trong series The White Lotus.

Một số ý kiến cho rằng Lisa đang được “trải thảm đỏ” quá nhanh tại Hollywood nhờ mối quan hệ với Frédéric Arnault. Nhà báo Louis Pisano thậm chí từng công khai mỉa mai sự xuất hiện khá mờ nhạt của cô trong phim và nhắc lại câu chuyện “con ông cháu cha”. Trong thế giới giải trí đỉnh cao, networking vốn là quy luật tồn tại. Mối quan hệ với Frédéric Arnault có thể giúp Lisa bước vào những buổi tiệc kín, tiếp cận những nhân vật quyền lực hay nhận được cơ hội gặp gỡ mà nghệ sĩ khác khó chạm tới. Điều đó rất khó phủ nhận.

Mối quan hệ của Lisa và con trai nhà LVMH rộ tin nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiện tại nghi vấn Lisa chia tay CEO Frédéric Arnault đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Dù cả 2 chưa lên tiếng bác bỏ hay xác nhận song truyền thông quốc tế tin chắc em út BLACKPINK thực sự đã toang với bạn trai tỷ phú.

Và kể cả có bạn trai tỷ phú hay không, thì Lisa cũng liên tục "nổ job" quốc tế. Mới đây nhất, FIFA công bố Lisa sẽ là nghệ sĩ diễn khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ. Chưa từng lại, cô còn góp giọng trong ca khúc GOALS của World Cup cùng Anitta và Anyma. Tháng 11 tới đây, Lisa có show diễn cố định tại Las Vegas. Viva La Lisa sẽ diễn ra trong tháng 11 tới tại Caesars Palace với 4 show, kéo dài trong 2 cuối tuần, đây là địa điểm nhiều ngôi sao nhạc pop tổ chức concert cố định, thường xuyên cháy vé và tạo tiền lệ biểu tượng trong giới giải trí.

Bỏ qua những nghi vấn về việc "dựa hơi" bạn trai tỷ phú, riêng cái tên Lisa đã là 1 thương hiệu tạo nên giá trị truyền thông khổng lồ mà bất kì tổ chức nào cũng muốn hợp tác. Lịch trình 2026 của Lisa phủ kín sự kiện quốc tế dù đang rộ tin chia tay tỷ phú.

Xuất phát từ Kpop, Lisa có 10 năm để cùng BLACKPINK gây dựng danh tiếng và tạo nên fandom hàng đầu. Sức mạnh fandom dễ dàng đưa Lisa trở thành tâm điểm cho bất kì hoạt động nào cô tham gia. Điểm mạnh lớn nhất của Lisa hiện tại nằm ở khả năng tạo ra Earned Media Value (EMV) - giá trị truyền thông lan tỏa. Trong thời đại mạng xã hội thống trị ngành giải trí, EMV gần như là “đơn vị tiền tệ” mới. Và Lisa là một trong những nghệ sĩ mạnh nhất ở khía cạnh này. Với hơn 100 triệu người theo dõi Instagram, mỗi lần Lisa xuất hiện đều kéo theo lượng tương tác khổng lồ. Một bộ trang phục, một video rehearsal hay thậm chí một khoảnh khắc vài giây trên thảm đỏ cũng có thể tạo thành xu hướng toàn cầu.

Đó là lý do Victoria's Secret Fashion Show cực kỳ cần Lisa cho màn tái xuất sau nhiều năm lao dốc. Họ không chỉ cần một nghệ sĩ biểu diễn; họ cần một “cỗ máy attention” đủ sức đưa show trở lại vị trí tâm điểm văn hóa đại chúng.

FIFA cũng tương tự. FIFA hiểu rõ rằng World Cup 2026 không chỉ là giải bóng đá, mà còn là cuộc chiến truyền thông toàn cầu. Việc mời Lisa biểu diễn tại lễ khai mạc giúp họ tiếp cận trực tiếp tới Gen Z và fandom châu Á - nhóm khán giả cực mạnh trên nền tảng số nhưng lâu nay chưa thực sự được khai thác sâu bằng văn hóa pop.

Điều khiến Lisa khác biệt nằm ở chỗ cô không còn là một idol Kpop chỉ hoạt động trong “hệ sinh thái Hàn Quốc”. Lisa mang xuất thân Kpop, nhưng phong cách âm nhạc, thời trang và hình ảnh ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế. Cô có thể đứng cạnh các nghệ sĩ US-UK mà không tạo cảm giác lạc lõng, đồng thời vẫn giữ được sức hút đặc biệt với khán giả châu Á.

Dù vẫn có điểm yếu hát live, thì Lisa sở hữu nền tảng vũ đạo gần như hàng đầu Kpop, khả năng kiểm soát năng lượng đám đông tốt và phong thái sân khấu miễn chê. Lisa đang dịch chuyển khỏi công thức idol truyền thống để tiến gần hơn tới mô hình global pop star. Sau khi thành lập LLOUD, Lisa không còn hoạt động theo kiểu “idol phụ thuộc công ty quản lý” như trước. Việc hợp tác với RCA Records - hãng đĩa thuộc Sony Music cho thấy cô đang được hậu thuẫn bởi hệ thống sản xuất âm nhạc chuẩn Hollywood. Đứng sau Lisa hiện nay là những biên đạo, producer, giám đốc sáng tạo và ê-kíp toàn cầu vốn đã quen vận hành các siêu sao quốc tế. Điều đó giúp các sản phẩm của cô mang màu sắc quốc tế rõ rệt hơn thay vì chỉ đóng khung trong Kpop.

Mối quan hệ với Frédéric Arnault có thể từng giúp Lisa bước nhanh hơn vào giới tinh hoa phương Tây. Nhưng nếu chỉ có danh xưng “bạn gái tỷ phú”, Lisa không thể duy trì chuỗi thành tích dày đặc suốt nhiều năm, càng không thể tiếp tục “nổ job” nếu thực sự cả hai đã chia tay như tin đồn.

Sau khi kết thúc tour DEADLINE của BLACKPINK, Lisa vẫn liên tục phủ sóng với lịch trình cá nhân, từ Met Gala, Coachella cho đến World Cup 2026. Điều đó cho thấy một thực tế: ở giai đoạn hiện tại, Lisa không còn chỉ là “bạn gái của ai đó”. Cô đã trở thành một thương hiệu toàn cầu độc lập - nơi giá trị thương mại, sức ảnh hưởng văn hóa và khả năng tạo ra sự chú ý đủ lớn để khiến những tổ chức quyền lực nhất thế giới phải chủ động săn đón.

