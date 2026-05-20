Sơn Tùng M-TP tự hào vì BTS và giấc mơ đem nhạc Việt ra thế giới

Những ngày này, cái tên Sơn Tùng M-TP đang phủ sóng mạng xã hội với loạt động thái mở đường cho màn comeback được chờ đợi nhất Vpop 2026. Sau thời gian dài im ắng kể từ bản hit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, nam ca sĩ chính thức xác nhận dự án mới mang tên Come My Way, phát hành vào lúc 20h ngày 28/5/2026.

Chia sẻ của Sơn Tùng 7 năm trước đang viral

Với những gì đã được hé lộ, công chúng tin rằng đây không đơn thuần là một MV comeback, mà còn là dự án mang tham vọng đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ quốc tế. Giữa lúc chiến dịch quảng bá đang nóng lên từng ngày, đoạn video họp báo Sky Tour cách đây 7 năm của Sơn Tùng bất ngờ viral trở lại. Trong clip, nam ca sĩ từng chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho BTS và giấc mơ được mang nhạc Việt ra thế giới.

“Tùng nhìn vào BTS và cảm thấy rất tự hào thay cho cả người Hàn Quốc luôn. Vì mình là người châu Á, khi nhìn thấy người châu Á làm được điều đó, họ đã đánh thức được giấc mơ trong mình”, Sơn Tùng nói. Nam ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận BTS chính là “chiếc chìa khóa” mở ra khát vọng quốc tế trong anh.

Không chỉ dừng ở sự ngưỡng mộ, Sơn Tùng còn bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có thể đứng cạnh các nghệ sĩ quốc tế để nói rằng nghệ sĩ Việt Nam cũng có rất nhiều người tài năng, chỉ là thế giới chưa biết đến. Anh nhấn mạnh bản thân luôn “đi và mò mẫm vì một giấc mơ chung”, thay vì chỉ cho riêng cá nhân mình.

Ở thời điểm đoạn phát biểu này được đưa ra, nhiều người xem đó là một chia sẻ mang tính cảm xúc của một nghệ sĩ trẻ đang ở đỉnh cao trong nước. Nhưng sau 7 năm, nhìn lại toàn bộ hành trình của Sơn Tùng M-TP, có thể thấy “quốc tế hóa” chưa bao giờ là khẩu hiệu nhất thời. Đó là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược sự nghiệp của nam ca sĩ, đặc biệt khi anh đã chạm ngưỡng gần như tối đa về độ phủ sóng, danh tiếng lẫn thành tích thương mại tại thị trường nội địa.

Come My Way vì thế được xem là lời hồi đáp tiếp theo cho tham vọng ấy, sau những thử nghiệm trước đó như Hãy Trao Cho Anh, There’s No One At All hay Making My Way. Nếu các dự án cũ chủ yếu cho thấy khát khao tiếp cận thị trường quốc tế bằng ngôn ngữ và công thức pop phương Tây, thì lần trở lại này, Sơn Tùng dường như đang chọn một hướng đi khác: kết hợp tư duy toàn cầu với bản sắc Việt Nam.

Chiến dịch teasing cho Come My Way đang được triển khai theo quy mô lớn chưa từng thấy. Sơn Tùng bất ngờ ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram cá nhân có hơn 8,3 triệu người theo dõi, chấp nhận sụt giảm khoảng 200.000 followers chỉ trong thời gian ngắn để tạo nên “trang trắng” hoàn toàn cho kỷ nguyên mới. Đây là chiến thuật truyền thông quen thuộc của các nghệ sĩ quốc tế mỗi khi bước vào một era mới, nhưng vẫn hiếm thấy tại Vpop vì mức độ rủi ro cao.

Song song đó, nam ca sĩ liên tục tung các ký tự “C”, “M”, “W” lên màn hình LED khổng lồ giữa trung tâm TP.HCM trước khi chính thức công bố poster vào ngày 15/5. Hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ ma mị cùng không khí cổ xưa, u tối khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một nghi lễ huyền bí hơn là concept pop thông thường.

Đoạn teaser dài 28 giây tiếp tục đẩy sự tò mò lên cao. Come My Way mang màu sắc điện ảnh siêu thực với lớp sương mù dày đặc, không gian cổ kính đậm chất Việt với núi non, chùa chiền và nhịp dựng đầy căng thẳng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, teaser đã thu về hơn nửa triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt giả thuyết trên mạng xã hội về concept lẫn câu chuyện đằng sau dự án.

Điểm được chú ý nhiều nhất nằm ở dòng “collab” bị bỏ trống trên poster và teaser. Chi tiết này lập tức thổi bùng các đồn đoán về một màn hợp tác quốc tế quy mô lớn. Cộng đồng mạng hiện đặc biệt tập trung vào cái tên Jason Derulo, sau khi ngôi sao tỷ view nước Mỹ từng vô tình đăng tải hình ảnh xác nhận màn hợp tác rồi nhanh chóng xóa đi.

Dù chưa có xác nhận chính thức, nếu đây là sự thật, Come My Way có thể trở thành thương vụ quốc tế lớn nhất sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Trước đó, màn kết hợp với Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh từng gây chấn động Vpop năm 2019. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn chú ý hơn cả không nằm ở tên tuổi nghệ sĩ quốc tế, mà ở cách Sơn Tùng đang định hình bản sắc cho dự án. Nếu quan sát kỹ poster và teaser, có thể thấy ê-kíp đang theo đuổi công thức tư duy toàn cầu nhưng đặt trên nền chất liệu địa phương. Nhiều “thám tử mạng” nhanh chóng phát hiện bối cảnh núi non xuất hiện trong poster có nét tương đồng với ruộng bậc thang Hồng Thái ở Tuyên Quang hoặc một số khu vực thuộc Ninh Bình. Những địa danh mang đậm yếu tố văn hóa, lịch sử và tâm linh từng là chất liệu giúp Lạc Trôi tạo nên dấu ấn khác biệt gần 10 năm trước.

Việc sử dụng hình ảnh Việt Nam trong một sản phẩm có định hướng quốc tế cho thấy Sơn Tùng không còn đi theo con đường “Tây hóa hoàn toàn” như trước. Thay vào đó, nam ca sĩ cố gắng tìm ra điểm cân bằng giữa thị hiếu toàn cầu và bản sắc dân tộc - điều mà chính BTS từng làm được khi đưa âm nhạc Hàn Quốc ra thế giới nhưng vẫn giữ nguyên ngôn ngữ, văn hóa và màu sắc riêng.

Dẫu vậy, tham vọng càng lớn thì áp lực càng cao. Chiến dịch quảng bá kéo dài với quá nhiều lớp úp mở đang tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Với fandom, đây là màn “build hype” hiệu quả, khiến mọi động thái đều trở thành chủ đề bàn tán. Nhưng với khán giả đại chúng, việc teasing quá lâu có thể gây cảm giác mệt mỏi, đặc biệt trong bối cảnh Vpop 2026 đang cạnh tranh dữ dội với tốc độ phát hành sản phẩm liên tục từ các nghệ sĩ trẻ và các tổ hợp “anh trai”, “anh tài”.

Sau tất cả, điều công chúng chờ đợi ở Come My Way không chỉ là một cú nổ truyền thông hay một kỷ lục view mới. Thứ Sơn Tùng cần chứng minh là khả năng tạo ra một sản phẩm đủ sức kết nối văn hóa, đủ thuyết phục với cả khán giả quốc tế lẫn người nghe nhạc khó tính trong nước.

Bởi suy cho cùng, giấc mơ mà Sơn Tùng từng nói về BTS cách đây 7 năm chưa bao giờ chỉ là chuyện đứng cạnh một ngôi sao quốc tế. Đó là giấc mơ để thế giới biết rằng âm nhạc Việt Nam cũng có thể bước ra ngoài biên giới bằng chính bản sắc của mình.

