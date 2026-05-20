Mỹ nam là "thế lực mới" của showbiz: Thần tượng quốc dân từng khiến BTS phải dè chừng, hẹn Việt Nam 1 dịp đặc biệt

Thông tin về việc nam thần tượng - diễn viên Park Jihoon chuẩn bị tổ chức fancon tại Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6, Park Jihoon sẽ tổ chức hai buổi fancon tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi thông tin về hai buổi fancon được công bố người hâm mộ nam nghệ sĩ nhanh chóng vỡ òa khi đã 2 năm kể từ lần gần nhất Park Jihoon tổ chức fanmeeting tại Việt Nam.

Park Jihoon sinh năm 1999, là một trong số ít nghệ sĩ trẻ tại Hàn Quốc thành công ở cả hai lĩnh vực thần tượng và diễn viên. Park Jihoon bắt đầu được chú ý khi tham gia vào chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Produce 101 mùa thứ 2 vào năm 2017. Tại Produce 101 mùa thứ 2, Park Jihoon là một trong những thực tập sinh vô cùng nổi bật. Anh bắt đầu trở nên vô cùng nổi tiếng với cú nháy mắt "tiên tử kết màn" trong ca khúc chủ đề của chương trình. Sau đó, anh cũng là người tạo ra trào lưu "Jeojang" được yêu thích khắp Hàn Quốc thời điểm đó.

Nhờ độ nổi tiếng với lượng fan hùng hậu và tài năng rap nhảy nổi bật xuyên suốt chương trình, Park Jihoon đã xuất sắc giành xuất debut trong Wanna One với vị trí thứ 2 chung cuộc. Sau đó, Park Jihoon cùng Wanna One trở thành nhóm nhạc làm mưa làm gió trên thị trường Kpop.

Dù chỉ hoạt động trong khoảng thời gian ngắn ngủi khoảng 1,5 năm, Wanna One đã khẳng định vị thế nhóm nhạc quốc đân khi gặt hái một loạt thành tích ấn tượng. Nhóm có một loạt ca khúc là hit, đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc như Energetic, Beautiful, Boomerang, Light, Spring Breeze.

Trong đó, Energetic - ca khúc debut của nhóm là một siêu hit. Nó không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng ngay khi ra mắt mà còn mang về cho Wanna One tới 15 chiếc cúp trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

Cùng với đó, Wanna One là nhóm nhạc hiếm hoi bán được hàng triệu bản album ngay từ khi mới ra mắt, sánh ngang với các "ông lớn" thời điểm đó như EXO hay BTS. Tại các lễ trao giải cuối năm, Park Jihoon và Wanna One liên tục gặt hái được vô số giả thương danh giá tại MMA, MAMA, Golden Disc Awards,..

Sức hút của Wanna One nói chung và Park Jihoon ở thời điểm đó lớn đến mức họ thường xuyên xếp thứ 2 hoặc thứ 3 trong các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu hàng tháng, chỉ sau hoặc cạnh tranh trực tiếp với BTS. Đây là một thành tích phi thường đối với một nhóm nhạc dự án có thời gian hoạt động ngắn ngủi.\

Sau khi Wanna One tan rã vào đầu năm 2019, Park Ji Hoon lập tức khởi động sự nghiệp solo và chứng minh sức hút không hề giảm sút. Tháng 3/2019, anh phát hành mini-album đầu tay O'CLOCK với ca khúc chủ đề L.O.V.E. Album này đã lập kỷ lục về doanh số bán ra trong ngày đầu tiên của một nam nghệ sĩ solo trên Hanteo lúc bấy giờ khi bán được hơn 82 nghìn bản.

Sau đó, Park Jihoon liên tục phát hành các dự án âm nhạc chất lượng như 360, The W, MESSAGE, My Collection, Hot&Cold... và tổ chức nhiều tour diễn châu Á.

Việc thành công trong lĩnh vực thần tượng khiến nhiều người quên đi rằng, Park Jihoon vốn dĩ có xuất phát điểm là một diễn viên. Park Ji Hoon vốn là một diễn viên nhí, từng đóng nhạc kịch Peter Pan và tham gia các phim truyền hình kinh điển như Truyền thuyết Jumong, Huyền thoại Iljimae từ lúc 7-8 tuổi. Sau này, bên cạnh hoạt động âm nhạc, Park Jihoon vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình và gặt hái nhiều thành công.

Năm 2019, Park Jihoon đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính Go Young Soo trong Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon. Tiếp theo đó là loạt dự án phim truyền hình nổi bật như Love Revolution, At a Distance, Spring is Green.

Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Park Jihoon đến từ vai diễn trong loạt phim truyền hình nổi tiếng của Netflix - Weak Hero Class. Anh vào vai Yeon Si Eun - một học sinh trông yếu ớt nhưng dùng trí thông minh và sự tàn nhẫn để chống lại bạo lực học đường. Ánh mắt điên dại, bất cần của anh được giới chuyên môn khen ngợi hết lời, giúp anh mang về giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Blue Dragon Series Awards (Rồng Xanh). Sau đó, Park Jihoon tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả khi tiếp tục đảm nhận vai diễn chính trong phần hai của series này, được lên sóng vào năm 2025.

Đầu năm 2026, Park Jihoon bùng nổ với vai diễn chính trong phim điện ảnh Dưới Bóng Điện Hạ. Siêu phẩm cổ trang này đã xuất sắc xô đổ các kỷ lục lịch sử tại Hàn Quốc khi cán mốc hơn 16 triệu lượt vé bán ra. Sự xuất sắc trong phim đã giúp anh rinh về cúp Tân binh xuất sắc mảng điện ảnh tại Baeksang 2026. Kỷ lục này giúp anh hoàn thành "bộ sưu tập" Tân binh ở cả 3 lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và điện ảnh. Anh chàng nghiễm nhiên trở thành thế lực mới đáng gờm của Kbiz.

Hiện tại, Park Jihoon đang tiếp tục "chiếm sóng" màn ảnh nhỏ với vai diễn một binh nhì vụng về nhưng đam mê nấu ăn, đem lại rating cực kỳ khả quan trong The Legend of Kitchen Soldier. Song song đó, Park Jihoon cũng đang có những hoạt động trong chương trình kỉ niệm 10 năm ra mắt của Wanna One. Với chuỗi thành tích ấn tượng này, hai đêm fancon sắp tới tại Việt Nam hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm và bùng nổ.

