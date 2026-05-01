Mối liên hệ giữa Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Sơn Ngọc Minh - Miu Lê từng đứng chung sân khấu cách đây 10 năm

Trưa 20/5, thông tin ca sĩ Sơn Ngọc Minh và ca sĩ Long Nhật bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Theo thông tin được công bố, cựu thành viên V.Music nằm trong nhóm hơn 70 đối tượng bị điều tra về các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sự việc ngay lập tức biến cái tên Sơn Ngọc Minh trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin về vụ việc, cư dân mạng cũng đồng loạt nhắc lại quãng thời gian nam ca sĩ từng là gương mặt nổi bật của Vpop, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với Miu Lê.

Ít ai biết rằng cách đây khoảng một thập kỷ, Sơn Ngọc Minh và Miu Lê từng có nhiều dịp đồng hành trong các sự kiện âm nhạc. Cả hai gây chú ý khi xuất hiện trong Gala Nhạc Việt với tiết mục song ca ca khúc Chạm Vào Hơi Thở vào năm 2016. Thời điểm này, Miu Lê đang là nữ ca sĩ trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trong khi Sơn Ngọc Minh được biết đến như một "nam thần" của V.Music.

Sơn Ngọc Minh từng được Miu Lê giới thiệu casting, trở thành “nam thần” của V.Music nhưng sự nghiệp solo mờ nhạt

Sinh năm 1990 tại Cần Thơ, Sơn Ngọc Minh từng có tuổi thơ không mấy dễ dàng. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh phải làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình. Cơ hội đổi đời đến khi được Miu Lê giới thiệu tham gia buổi tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc V.Music.

Ra mắt vào cuối năm 2009 dưới sự nâng đỡ của Hồ Ngọc Hà, V.Music nhanh chóng trở thành một trong những boygroup nổi bật nhất Vpop đầu thập niên 2010. Nhóm sở hữu loạt ca khúc đình đám như Xinh Tươi Việt Nam, Chúc Em Hạnh Phúc, Muộn Màng, Cuộc Sống Muôn Màu hay Tết Nguyên Đán.

Trong đội hình bốn thành viên, Sơn Ngọc Minh nổi bật nhờ ngoại hình thư sinh, nụ cười sáng và giọng hát ấm áp. Anh sở hữu lượng fan đông đảo và thường được xem là gương mặt hút fan hàng đầu của nhóm. Không chỉ hát, Sơn Ngọc Minh còn có khả năng thiết kế và từng tham gia xây dựng hình ảnh cho V.Music.

Thế nhưng sau khi V.Music tan rã vào năm 2014, sự nghiệp solo của Sơn Ngọc Minh không đạt được kỳ vọng. Dù phát hành album riêng, đóng phim, tham gia gameshow và làm MC, anh không thể tái hiện ánh hào quang thời hoạt động nhóm. Những năm sau đó, tên tuổi của nam ca sĩ chủ yếu được nhắc đến qua các ồn ào đời tư hơn là sản phẩm âm nhạc.

Đến ngày 20/5/2026, Sơn Ngọc Minh một lần nữa trở thành tâm điểm nhưng theo cách không ai mong muốn khi bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Không chỉ Sơn Ngọc Minh, Miu Lê thời gian gần đây cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi vướng vào vụ án liên quan đến ma túy. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam Miu Lê để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Vụ việc xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một nhóm người có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Thông tin Miu Lê bị khởi tố gây chấn động làng giải trí bởi nữ ca sĩ vốn được biết đến với hình ảnh nghệ sĩ cá tính, thẳng thắn và có lượng người hâm mộ đông đảo. Việc cả Miu Lê và Sơn Ngọc Minh - hai nghệ sĩ từng có mối liên hệ thân thiết từ những ngày đầu sự nghiệp lần lượt vướng vòng lao lý khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.

