K-PULSE HANOI 2026 chính thức khởi động: Đại nhạc hội K-pop quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám tại Hà Nội

K-PULSE HANOI 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 06 - 07/06/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn nhất mùa hè năm nay tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật của làn sóng K-pop và Hallyu, bao gồm PSY, Jay Park, Sandara Park, BamBam, Kwon Eunbi, Wendy, fromis_9, Baby DONT Cry và LNGSHOT.

Lễ hội âm nhạc mùa hè kết hợp trải nghiệm giải trí

Được định hướng như một lễ hội âm nhạc và giải trí mùa hè, K-PULSE HANOI 2026 không chỉ tập trung vào các sân khấu biểu diễn K-pop trực tiếp mà còn mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa đại chúng và giao lưu âm nhạc.

Một số hoạt động tương tác và yếu tố vui chơi liên quan đến nước sẽ được bố trí tại các khu vực trong khuôn viên sự kiện, góp phần tạo nên không khí lễ hội mùa hè sôi động. Tuy nhiên, trọng tâm chính của chương trình vẫn là các sân khấu biểu diễn quy mô lớn cùng trải nghiệm âm nhạc trực tiếp dành cho khán giả.

Sự kiện cũng được đầu tư hệ thống sân khấu hiện đại, ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng và trình diễn theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến một trải nghiệm giải trí toàn diện cho khán giả.

Dàn nghệ sĩ đa thế hệ của K-pop và Hallyu

K-PULSE HANOI 2026 gây chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ tiêu biểu của K-pop qua nhiều thế hệ.

Dẫn đầu đội hình là PSY, chủ nhân của hiện tượng toàn cầu "Gangnam Style", người đã góp phần đưa K-pop lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới với phong cách trình diễn giàu năng lượng và tính giải trí cao.

Bên cạnh đó là Jay Park - nghệ sĩ đại diện tiêu biểu của K-hiphop và R&B Hàn Quốc với loạt bản hit như "MOMMAE", "GANADARA" và "All I Wanna Do".

Khán giả cũng sẽ gặp lại Sandara Park - thành viên nhóm nhạc huyền thoại 2NE1, cùng BamBam - nghệ sĩ solo toàn cầu và thành viên GOT7 với lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Kwon Eunbi, hứa hẹn mang đến những sân khấu trình diễn cuốn hút; cùng Wendy (Red Velvet) với giọng hát nội lực giàu cảm xúc.

Đại diện thế hệ mới của K-pop gồm fromis_9 - nhóm nhạc được mệnh danh "Nữ hoàng mùa hè", cùng hai tân binh Baby DONT Cry và LNGSHOT, những gương mặt đang nhận được nhiều kỳ vọng từ thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Kỳ vọng trở thành điểm hẹn giải trí mùa hè

Với quy mô lớn, dàn nghệ sĩ đa dạng và định hướng kết hợp âm nhạc - lễ hội, K-PULSE HANOI 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện giải trí nổi bật nhất mùa hè tại Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thông tin sự kiện

K-PULSE HANOI 2026: K-POP WATER MUSIC FESTIVAL

Địa điểm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Thời gian: 06 - 07/06/2026

Nghệ sĩ tham gia: PSY · Jay Park · Sandara Park · BamBam · Kwon Eunbi · Wendy · fromis_9 · Baby DONT Cry · LNGSHOT

