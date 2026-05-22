Lisa khiến cả World Cup tranh luận: Ngoài đẹp không đọng lại gì

Lisa gây chú ý với visual nổi bật và đoạn rap bắt tai trong MV nhạc World Cup 2026

Tối qua, bản audio và MV ca khúc nhạc World Cup 2026 mang tên Goals chính thức được phát hành. Dự án đánh dấu màn hợp tác đa châu lục giữa ba nghệ sĩ đại diện cho ba nền âm nhạc khác nhau là Lisa, Anitta và Rema. Đối với thành viên BLACKPINK, việc góp giọng trong bài hát của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh là một cột mốc mang tính bước ngoặt. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của cô trên thị trường âm nhạc quốc tế kể từ khi đẩy mạnh các hoạt động solo.





Goals - Lisa, Anitta, Rema

Trước ngày ra mắt, màn kết hợp giữa màu sắc Kpop của Lisa, chất Latin pop rực rỡ từ nữ nghệ sĩ Brazil Anitta và âm hưởng Afrobeats đặc trưng của Rema được kỳ vọng sẽ tạo nên một siêu phẩm bùng nổ. Sau khi ra mắt Goals nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Điểm sáng lớn nhất của MV thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên nằm ở phần hình ảnh được đầu tư vô cùng chỉn chu. Trong đó, Lisa nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý nhờ diện mạo nổi bật và nhan sắc thăng hạng.

Visual và đoạn rap của Lisa được khen ngợi

Nữ thần tượng gốc Thái Lan chọn tạo hình mang đậm phong cách thể thao khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ đặc trưng. Cô diện chiếc áo croptop năng động kết hợp cùng quần short mang hai tông màu chủ đạo là vàng và xanh dương. Cùng với mái tóc dài buông xõa, thần thái biểu diễn sắc lạnh và các động tác vũ đạo dứt khoát đã giúp Lisa làm chủ hoàn toàn khung hình.

Trên khắp mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ dành nhiều lời khen cho tỷ lệ cơ thể chuẩn mực và vóc dáng săn chắc của Lisa. Không chỉ ghi điểm tuyệt đối về phần nhìn, phân đoạn rap kéo dài khoảng 18 giây của cô cũng được đánh giá cao. Nhịp beat dồn dập, hiện đại kết hợp cùng phong cách đọc rap gãy gọn, tự tin đã mang đến năng lượng tươi mới. Nhiều khán giả nhận xét giai điệu của phân đoạn này rất bắt tai, tạo cảm giác cuốn hút và giữ chân người nghe.

Ca khúc gây tranh cãi vì thiếu chất World Cup

Tuy nhiên, mặc dù nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, Goals lại vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều từ một bộ phận công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá thuần túy. Điểm trừ lớn nhất khiến khán giả không mặn mà với sản phẩm này là sự thiếu vắng tinh thần thể thao hùng tráng. Giai điệu của Goals bị nhận xét mang hơi hướng nhạc pop thị trường. Nhiều bình luận cho rằng bài hát phù hợp để phát trong câu lạc bộ đêm hoặc làm nhạc nền quảng cáo thương mại hơn là đại diện cho một giải đấu toàn cầu.

Thậm chí, khi đặt lên bàn cân với những bản hit huyền thoại, hầu hết ý kiến đều cho rằng phong cách điện tử này khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Shakira. Việc vắng bóng những đoạn điệp khúc cao trào, dễ hát đồng thanh khiến ca khúc trở nên trôi tuột và hụt hẫng với khán giả trung lập.

Tranh cãi còn mở rộng sang yếu tố ca từ. Nếu nhạc cổ động truyền thống đề cao tinh thần đoàn kết, vinh quang tập thể và ước mơ vươn tới đỉnh cao, thì nội dung Goals lại mang đậm tính cá nhân hóa. Việc lời bài hát tập trung thể hiện sự tự tin về ngoại hình, cái tôi và lối sống tiệc tùng tạo ra sự lệch pha về thông điệp, khiến khán giả cảm thấy sản phẩm đi ngược lại giá trị cốt lõi của giải đấu.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, phong cách biểu diễn của Lisa trong MV cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Dù nữ nghệ sĩ vẫn giữ được năng lượng tốt, một bộ phận khán giả nhận xét cô đang tập trung quá nhiều vào yếu tố hình thể. Những bước nhảy mang tính kỹ thuật cao, vốn là thế mạnh lớn nhất giúp Lisa định vị tên tuổi, lại không được thể hiện rõ nét. Sự thay đổi phong cách kể từ khi hoạt động độc lập khiến nhiều người tiếc nuối, cho rằng MV thiếu đi những điểm nhấn vũ đạo thực sự bùng nổ mang đúng thương hiệu của cô.

Dân mạng bàn luận sôi nổi về ca khúc Goals:

- Vóc dáng của Lisa quá đỉnh cao, nhịp beat cực cháy, nghe xong chỉ muốn mang ngay không khí World Cup đến đây thôi.

- Mọi người thực sự phải nghe thử, phần rap của Lisa bùng nổ và vô cùng xuất sắc.

- Phần nhìn xứng đáng điểm 10 tuyệt đối vì vóc dáng của Lisa quá chuẩn, tuy nhiên phần âm nhạc thì 6.5 điểm.

- Bài này không mang một chút tinh thần World Cup nào cả. Chắc ai khen hay là do chưa từng nghe nhạc của các mùa giải trước.

- Giai điệu này nghe giống nhạc nền quảng cáo cho các thương hiệu nước giải khát đồng hành cùng giải đấu thì hợp lý hơn.

- Nhạc phối khá đau đầu. Nhìn chung, nhắc đến nhạc bóng đá thì những ca khúc của Shakira vẫn luôn là đỉnh cao nhất.

- Dù biểu diễn vẫn nhiệt huyết nhưng cảm giác hiện tại Lisa đang quá tập trung vào việc phô diễn vóc dáng mà bỏ lơ mảng vũ đạo.

- Mọi người thấy bài này hay à, nghe xong trôi tuột

Bất chấp những ý kiến khen chê đan xen, sức nóng của Goals và sức ảnh hưởng từ bộ ba nghệ sĩ trên các nền tảng trực tuyến là điều không thể phủ nhận, minh chứng qua việc MV đã nhanh chóng cán mốc hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau 17 tiếng phát hành. Sắp tới đây, Lisa sẽ biểu diễn tại sân vận động SoFi (Los Angeles) vào ngày 12/6, ngay trước thềm trận đấu đầu tiên diễn ra tại Mỹ. Đồng hành cùng nữ thần tượng trong đội hình nghệ sĩ còn có Katy Perry, Anitta, Rema và Tyla, trong đó Katy Perry là nghệ sĩ chính cho màn trình diễn mở màn này.

Dù dự án âm nhạc vấp phải không ít ý kiến trái chiều, việc góp giọng trong ca khúc chủ đề và trình diễn tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vẫn là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với Lisa. Thành tích này không chỉ minh chứng cho sức hút truyền thông khổng lồ mà còn tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của cô như một ngôi sao nhạc pop quốc tế thực thụ, sẵn sàng vươn tầm và chinh phục những sân khấu quy mô nhất thế giới.

