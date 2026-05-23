Concert của BTS tại Busan sẽ được phát trực tiếp tại các rạp chiếu phim toàn cầu

Công ty quản lý của nhóm, BigHit Music, cho biết thông tin này vào ngày hôm qua (21/5, theo giờ địa phương). Theo đó, đêm thứ hai trong chuỗi hai đêm concert, dự kiến diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6, sẽ được phát sóng trực tiếp từ Sân vận động chính Busan Asiad ở thành phố này. Sự kiện phát sóng trực tiếp sẽ diễn ra tại hơn 3.800 rạp chiếu phim trên hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm concert chung vượt qua giới hạn địa lý.

Do chênh lệch múi giờ, khán giả ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Âu sẽ có thể xem lại chương trình trong vòng một đến hai ngày sau buổi concert. Tại Hàn Quốc, sự kiện này sẽ được phát sóng tại các chuỗi rạp chiếu phim lớn, bao gồm CGV, Lotte Cinema và Megabox.

Trước đó, BTS đã tổ chức một buổi biểu diễn quy mô lớn tại cùng địa điểm ở Busan vào tháng 10 năm 2022 để ủng hộ nỗ lực đăng cai Triển lãm Thế giới 2030 của thành phố.

Nhóm nhạc, kỷ niệm 12 năm ngày ra mắt vào ngày 13 tháng 6, đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Arirang" vào tháng trước tại Goyang. Chuyến lưu diễn bao gồm 85 buổi biểu diễn tại 34 thành phố trên toàn cầu.