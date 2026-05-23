Thảm hoạ mới của show Trung có Trang Pháp tham gia: Vocal "kinh thiên động địa", mỹ nhân hát dở nhất showbiz đã có đối thủ

Sân khấu “thảm hoạ” mới của Đạp Gió

Vòng công diễn 3 của chương trình Đạp Gió tiếp tục lên sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý khổng lồ từ dư luận. Đối với khán giả Việt Nam, bên cạnh việc theo dõi sát sao phần thể hiện của đội Trang Pháp, cộng đồng mạng hiện đang dành sự quan tâm đặc biệt đến tiết mục Sóng Lúa đến từ đội của Tiêu Tường, Đại Tư, Ôn Tranh Vanh và Trương Nghệ Thượng.

Sóng lúa - Nhóm Tiêu Tường, Ôn Tranh Vanh, Đại Tư, Trương Nghệ Thượng

Bước vào vòng công diễn 3, đội của Tiêu Tường, Đại Tư, Ôn Tranh Vanh và Trương Nghệ Thượng mang đến ca khúc Sóng Lúa . Bốn tỷ tỷ lập tức ghi điểm tuyệt đối về mặt thị giác ngay từ những giây phút xuất hiện đầu tiên. Sân khấu được đầu tư hoành tráng với tông màu hồng chủ đạo, nổi bật là biểu tượng trái tim khổng lồ trên sân khấu. Các thành viên diện trang phục váy ngắn màu trắng đính lông vũ lộng lẫy. Kết hợp cùng vũ đạo đồng đều và nhẹ nhàng, tiết mục tạo nên một tổng thể vô cùng nữ tính, bắt mắt, khoe trọn nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin của cả bốn nghệ sĩ.

Trái ngược hoàn toàn với phần nhìn hoàn hảo, phần nghe của Sóng Lúa lại bộc lộ rõ những hạn chế chí mạng. Đội hình nhóm bao gồm bốn thành viên đều xuất thân là diễn viên, không có kinh nghiệm ca hát hay được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Điểm yếu này thể hiện rõ ràng khi họ phải xử lý hát live kết hợp vũ đạo. Trong phần lớn thời lượng tiết mục, các tỷ tỷ liên tục hát chênh phô, hụt hơi và xử lý các nốt nhạc vô cùng gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Tiết mục bị coi là "thảm họa" giành chiến thắng

Trên các diễn đàn mạng xã hội, tiết mục lập tức bị gán mác là thảm họa mới của mùa giải, thậm chí bị mang ra so sánh với sân khấu Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện từng gây bão trước đó và gọi đây là phiên bản 2.0. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ nằm ở kết quả cuối cùng khi đội Sóng Lúa bất ngờ nhận được 845 điểm. Con số này giúp họ giành chiến thắng trực tiếp trước sân khấu Bạn Từng Là Thiếu Niên do đội của Tôn Di, Giang Ngữ Thần, Hám Thanh Tử, Hà Tuyên Lâm và Phạm Vỹ Kỳ thể hiện. Kết quả này tạo ra một làn sóng bất bình lớn, khiến người xem hoang mang và liên tục đặt dấu hỏi về tiêu chí chấm điểm của khán giả tại trường quay.

Đạp Gió liên tục được bàn tán vì các sân khấu "thảm họa"

Thực tế, Sóng Lúa không phải là trường hợp đầu tiên gây tranh cãi về điểm số tại Đạp Gió năm nay. Trước đó, ngay tại vòng công diễn 1, tiết mục Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện của bộ ba Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông cũng từng trở thành tâm điểm chú ý. Dù vấp phải nhiều luồng ý kiến chê bai về kỹ năng thanh nhạc yếu kém, bộ ba này lại bất ngờ giành chiến thắng trước đội của Trang Pháp, tạo ra một làn sóng bàn tán dữ dội.

Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện từng vô cùng hot trên mạng xã hội vì hát dở

Tiếp đó ở công diễn 2, sân khấu Bon Bon Girls với phân đoạn hát lệch tông của Đường Nghệ Hân lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chính những màn trình diễn vấp phải ý kiến trái chiều này lại đang góp phần lớn trong việc duy trì sức nóng cho chương trình.

Những khoảnh khắc xử lý bài hát lỗi của các tỷ tỷ bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, thậm chí tạo thành trào lưu viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng loạt video reaction hay parody hài hước. Dù khán giả vẫn không ngừng đặt câu hỏi về tiêu chí chấm điểm thực sự của khán giả tại trường quay, sức hút của Đạp Gió rõ ràng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ chính những yếu tố này.

Đường Nghệ Hân cũng từng gây bão mạng vì hát dở

Vào tối mai, vòng công diễn 3 sẽ tiếp tục với phần thể hiện solo của các đội trưởng. Ngay sau đó, tối Chủ nhật ngày 24/5 sẽ là phần thi đấu có sự góp mặt của các tỷ tỷ hỗ trợ từ mùa trước, hứa hẹn mang đến những màn kết hợp bùng nổ.

Luật chơi tại công diễn 3 vô cùng khắc nghiệt khi sẽ có 2 tỷ tỷ phải chính thức nói lời chia tay chương trình. Sự an toàn của các thành viên phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả chung cuộc: chỉ những nhóm có tổng điểm 3 tiết mục xếp hạng nhất hoặc nhì mới bảo toàn được lực lượng. Các đội hình còn lại đều sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Cục diện cạnh tranh đang ngày càng gay cấn, và sự chú ý của công chúng hiện đổ dồn vào các phần thi tiếp theo để xem ai sẽ là người bứt phá.

Ảnh: Mango Plus/chụp màn hình