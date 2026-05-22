Trang Pháp vượt sóng gió show Trung: Chơi nhạc cụ phun lửa, thắng lớn bất chấp vấn đề sức khoẻ

Tối ngày 22/5, chương trình thực tế Đạp Gió 2026 chính thức lên sóng phần đầu tiên của vòng Công diễn 3 sau hai tuần tạm hoãn. Sự trở lại của chương trình nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả theo dõi, trong đó đại diện Việt Nam là Trang Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Tiết mục Nghịch chiến của đội Trang Pháp

Tại công diễn 3, Trang Pháp bước vào đội hình năm người cùng dàn nghệ sĩ gồm An Kỳ, Diệp Nhất Thiến, Lý Tâm Khiết và Ô Lan Đồ Nhã để cùng thể hiện ca khúc Nghịch Chiến. Đây là một nhạc phẩm sở hữu giai điệu mang đậm âm hưởng rock kết hợp với chất liệu electronic có tiết tấu nhanh, dồn dập. Lời ca khúc tập trung khai thác tinh thần dũng cảm, sự máu lửa của tuổi trẻ, sẵn sàng xông pha và không bao giờ chịu lùi bước trước những khó khăn thử thách bủa vây.

Để lột tả trọn vẹn tinh thần rực lửa và gai góc của bài hát, sân khấu Nghịch Chiến được ê-kíp sản xuất đầu tư dàn dựng vô cùng hoành tráng. Phía sau các tỷ tỷ là sự xuất hiện của một ban nhạc sống cùng dàn nhạc giao hưởng chơi violin trực tiếp. Việc sử dụng nhạc cụ biểu diễn live ngay tại hiện trường góp phần đẩy cao trào của tiết mục lên mức tối đa, mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động.

Trang Pháp và các đồng đội tại công diễn 3

Trong đó, Trang Pháp xuất hiện nổi bật với tạo hình mang phong cách rock-chic cá tính và có phần nổi loạn. Nữ ca sĩ diện chiếc áo khoác da bóng dáng dài màu đỏ rượu kết hợp cùng áo corset đan dây bên trong, quần short đen, thắt lưng nạm đinh bản to và loạt trang sức kim loại. Mái tóc nhuộm đỏ rực cùng lối trang điểm nhấn sâu vào đôi mắt sắc sảo giúp tôn lên vóc dáng quyến rũ cũng như thần thái trình diễn mạnh mẽ của đại diện Việt Nam.

Khác với những vòng thi trước thường chú trọng vào đội hình vũ đạo phức tạp, tiết mục lần này lược bỏ hoàn toàn phần nhảy múa. Các thành viên chủ yếu đứng hát tại chỗ giúp toàn đội tập trung tối đa vào việc phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, xử lý những nốt cao nội lực và truyền tải trọn vẹn thông điệp của bài hát đến khán giả.

Điểm nhấn bùng nổ nhất của màn trình diễn diễn ra ở phân đoạn cao trào cuối tiết mục, khi toàn bộ năm thành viên đồng loạt sử dụng nhạc cụ ngay trên sân khấu. Khán giả tại trường quay đã chứng kiến Trang Pháp trực tiếp chơi đàn keytar kết hợp cùng hiệu ứng tia lửa điện phun thẳng ra từ đầu cần đàn.

Trang Pháp mang keystar lên sân khấu Đạp Gió

Phối hợp nhịp nhàng cùng cô là Ô Lan Đồ Nhã với cây guitar điện cũng rực lửa không kém. Cùng lúc đó, ba thành viên còn lại là An Kỳ, Diệp Nhất Thiến và Lý Tâm Khiết đảm nhận vai trò đánh trống với những nhịp điệu dồn dập, tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất rock. Sự cộng hưởng giữa giai điệu mạnh mẽ và hiệu ứng thị giác mãn nhãn đã khiến bầu không khí tại trường quay thực sự bùng nổ. Tiết mục nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo và đạt được 916 điểm của khán giả tại trường quay.

Trước công diễn 3, Trang Pháp và cả đội gặp nhiều thách thức, nhất là vấn đề sức khoẻ. Rất may, mọi thứ đã được khắc phục để chuẩn bị cho màn trình diễn đỉnh cao. Hành trình của đội Trang Pháp tại vòng Công diễn 3 vẫn chưa dừng lại ở sân khấu Nghịch Chiến. Theo cấu trúc luật chơi năm nay, vào tối ngày 23/5, chương trình sẽ tiếp tục phát sóng phần trình diễn solo của các đội trưởng, trong đó An Kỳ sẽ là người đại diện cho nhóm ra sân thi đấu để tích lũy điểm số.

Công diễn 3 của Đạp Gió sẽ tiếp tục trong hai ngày tiếp theo

Ngay sau đó, vào tối Chủ nhật ngày 24/5, Trang Pháp và An Kỳ sẽ tiếp tục kết hợp cùng nhau đại diện nhóm biểu diễn tiết mục mang tên Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân. Đây là một sân khấu mang tính chất đặc biệt khi có sự hỗ trợ trực tiếp từ hai tỷ tỷ khách mời là Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc.

Áp lực loại trừ tại Công diễn 3 là không hề nhỏ khi sẽ có 2 tỷ tỷ phải chia tay chương trình. Nhóm chỉ được an toàn tuyệt đối nếu tổng điểm 3 tiết mục nằm trong top 2, còn lại đều sẽ rơi vào nhóm nguy hiểm. Người hâm mộ vẫn đang tiếp tục đồng hành và chờ đợi những sân khấu bùng nổ tiếp theo của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026.

Ảnh: FBNV