Baby Shark cán mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify

Phiên bản tiếng Anh của Baby Shark, ca khúc thiếu nhi nổi tiếng toàn cầu do thương hiệu giáo dục Hàn Quốc The Pinkfong Company phát hành, đã vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Thông tin được công ty công bố ngày 22/5.

Với thành tích này, Baby Shark trở thành ca khúc thiếu nhi và sản phẩm sở hữu trí tuệ nhân vật đầu tiên đạt 1 tỷ lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify. Theo The Pinkfong Company, phần lớn các ca khúc từng vượt mốc này trước đó đều là những bản hit của các nghệ sĩ quốc tế như Ed Sheeran, Taylor Swift, BTS hay Blackpink.

Baby Shark lập dấu mốc mới trên Spotify

Baby Shark được biết đến với giai điệu đơn giản, ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc có tính lặp lại cao. Chính những yếu tố này giúp ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng trong nhóm khán giả nhỏ tuổi, đồng thời lan rộng trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Không chỉ đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, video Baby Shark Dance cũng đang giữ vị trí video có lượt xem cao nhất toàn cầu trên YouTube. Theo Korea JoongAng Daily, video này đã thu hút 16,9 tỷ lượt xem và duy trì vị trí dẫn đầu trong 65 tháng liên tiếp.

Riêng trong một năm qua, Baby Shark được phát 137 triệu lần trên Spotify. Con số này tương đương trung bình khoảng 400.000 lượt nghe mỗi ngày, hay gần 5 lượt nghe mỗi giây trên toàn thế giới.

The Pinkfong Company cho biết, trong tháng qua, các quốc gia nghe Baby Shark nhiều nhất gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada, Mexico, Brazil, Đức, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Theo công ty, lượng nghe đến từ nhiều khu vực như châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và châu Đại Dương cho thấy sức hút của ca khúc đã vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Sức lan tỏa toàn cầu của Baby Shark

Trước khi cán mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, Baby Shark từng ghi dấu trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Năm 2019, ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 32 trên Billboard Hot 100 của Mỹ và trụ hạng trong 20 tuần liên tiếp. Tại Anh, Baby Shark từng vươn lên vị trí thứ 6 trên Official Singles Chart Top 100.

Hình ảnh quảng bá kỷ niệm 10 năm ra mắt “Baby Shark” của Pinkfong Company

Ca khúc cũng nhận được nhiều chứng nhận quan trọng từ các tổ chức âm nhạc, trong đó có chứng nhận Kim cương từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, 5 lần Bạch kim từ Công nghiệp Ghi âm Anh và chứng nhận Vàng từ tổ chức xuất bản âm nhạc của Pháp.

Thành công của Baby Shark cho thấy sức sống đặc biệt của một sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi trong môi trường số. Từ một giai điệu đơn giản, ca khúc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, mở rộng từ YouTube sang các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và tiếp tục duy trì độ phổ biến sau nhiều năm phát hành.