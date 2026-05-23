Mỹ nhân bị tẩy chay vì dùng chất cấm nay được Hollywood vinh danh: Cứ thất tình là sự nghiệp thăng hoa, nắm giữ 8 kỷ lục Guinness

Miley Cyrus chính thức được vinh danh trên đại lộ Danh vọng Hollywood

Ngày 22/5, nữ ca sĩ Miley Cyrus chính thức được vinh danh bằng một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của cô, nối tiếp chuỗi thành công thương mại và chuyên môn lớn gần đây như việc giành hai giải thưởng Grammy đầu tiên cũng như danh hiệu Huyền thoại Disney.

Lễ vinh danh diễn ra vào ngày 22/5 tại địa chỉ 7011 Hollywood Boulevard. Đây là ngôi sao thứ 2.845 được khắc tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, thuộc hạng mục thu âm. Sự kiện thu hút đông đảo giới truyền thông và người hâm mộ tham dự để chúc mừng nữ ca sĩ.

Tại buổi lễ, Miley Cyrus xuất hiện trong trang phục váy đen phong cách vintage do nhà mốt Versace thiết kế. Buổi lễ còn có sự hiện diện của nữ diễn viên Anya Taylor-Joy cùng các thành viên trong gia đình Miley Cyrus.

Trong bài phát biểu nhận giải, Miley Cyrus đã dẫn lại lời khuyên từ người cha của mình, nam ca sĩ Billy Ray Cyrus, để mô tả về quá trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Cô chia sẻ rằng: "Một tòa nhà chọc trời luôn bắt đầu bằng một chiếc búa khoan, và ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng cũng vậy. Đó không phải là câu chuyện của sức mạnh, mà là sự kiên trì lặp đi lặp lại."

Sau phần phát biểu, nữ ca sĩ thực hiện những động tác nhảy múa ngay trên mặt đá terrazzo màu hồng và vàng khắc tên mình. Cô gửi lời tri ân đến người hâm mộ và khẳng định khán giả chính là những ngôi sao thực sự giúp biến giấc mơ của cô thành hiện thực mỗi ngày. Đồng thời, Miley Cyrus nhấn mạnh bản thân không xem phần thưởng này là một danh hiệu để mang đi trưng bày. Đối với cô, ngôi sao đại diện cho sự tích lũy của lòng tận tụy làm nghề lâu năm. Nữ ca sĩ cam kết sẽ tiếp tục chu kỳ sáng tạo để các sản phẩm âm nhạc của cô có thể tiếp tục tiếp cận và chạm đến trái tim của những thế hệ khán giả tương lai.

Từ công chúa Disney đến biểu tượng nổi loạn của nhạc Pop

Sự nghiệp của Miley Cyrus là một quá trình liên tục thay đổi hình ảnh công chúng và trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Xuất phát điểm từ một thần tượng tuổi teen của hãng giải trí Disney, cô đã từng bước phá vỡ các khuôn mẫu sẵn có để khẳng định năng lực của một nghệ sĩ đa năng, sẵn sàng thử nghiệm những phong cách nghệ thuật mới. Xuyên suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô liên tục thiết lập các cột mốc lịch sử và hiện là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi nắm giữ 8 kỷ lục Guinness thế giới ở nhiều hạng mục khác nhau.

Năm 2006 đánh dấu sự bùng nổ danh tiếng khi cô đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Hannah Montana. Dự án gặt hái thành công thương mại vang dội, album nhạc phim Hannah Montana phát hành năm 2006 trở thành Album nhạc phim truyền hình đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng album tại Mỹ.

Tiếp đà thành công, album kết hợp Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus giúp cô xác lập kỷ lục Nghệ sĩ solo nữ trẻ tuổi nhất có album đạt #1 Billboard 200 khi mới 14 tuổi 233 ngày. Năm 2008, tổ chức Guinness ghi nhận Miley là Diễn viên nhí có thu nhập thường niên cao nhất với khoảng 25 triệu USD.

Cùng năm, dự án Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert nắm giữ kỷ lục Phim tài liệu concert ca nhạc có doanh thu cao nhất với 53,4 triệu USD chỉ trong 2 tuần công chiếu. Đến năm 2009, sức hút từ bản hit Party In The U.S.A. cùng loạt ca khúc khác góp phần giúp cô thiết lập kỷ lục Thành niên có nhiều bài hát lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 nhất với 29 bài hát tính đến ngày 7/11/2009 ở tuổi 16.

Bước sang giai đoạn 2013 - 2014, Miley Cyrus quyết định thay đổi hoàn toàn hình tượng công chúng. Cô cắt tóc ngắn, theo đuổi phong cách biểu diễn cá tính và nổi loạn. Album Bangerz ra đời mang đậm âm hưởng Hip-hop kết hợp Pop đương đại, với hai ca khúc tiêu biểu We Can't Stop và Wrecking Ball. Trong đó Wrecking Ball trở thành ca khúc đầu tiên của Miley đạt #1 Billboard Hot 100. Giai đoạn 2015 - 2017 chứng kiến sự trở về với nguồn cội âm nhạc qua album mộc mạc Younger Now và đĩa đơn Malibu , sau khi cô thử nghiệm phong cách psychedelic kén người nghe với Miley Cyrus & Her Dead Petz vào năm 2015.

Trong những năm 2020 - 2021, Miley Cyrus tìm thấy sự đồng điệu với dòng nhạc Synth-pop pha trộn Rock thông qua album Plastic Hearts . Việc hợp tác với những nghệ sĩ gạo cội như Joan Jett, Billy Idol hay Stevie Nicks giúp cô nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình âm nhạc với tư cách một nghệ sĩ Rock thực thụ. Bỏ lại phía sau khoảng thời gian nổi loạn vấp nhiều chỉ trích vì phong cách phản cảm và ồn ào sử dụng chất kích thích, Miley Cyrus đã quyết tâm cai nghiện từ năm 2019 để hướng tới lối sống lành mạnh.

Sự thăng hoa trong đời sống cá nhân đã góp phần tạo nên đỉnh cao sự nghiệp với kỷ nguyên album Endless Summer Vacation . Siêu hit Flowers càn quét các nền tảng trực tuyến, mang về cho cô kỷ lục Bài hát đạt 100 triệu lượt stream trên Spotify nhanh nhất đối với nghệ sĩ nữ khi vượt cột mốc này chưa đầy một tuần ra mắt. Đây là bài hát thay lời tuyên ngôn mạnh mẽ đưa Miley bước ra khỏi mối quan hệ khổ đau với Liam Hemsworth. Sự nghiệp Miley Cyrus có một điểm thú vị là thăng trầm theo chuyện tình cảm. Càng thất tình, âm nhạc của cô càng thăng hoa.

Miley Cyrus là Huyền thoại Disney trẻ tuổi nhất lịch sử

Ca khúc này tiếp tục phá kỷ lục Bài hát đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify nhanh nhất đối với nghệ sĩ nữ chỉ sau 112 ngày phát hành vào ngày 4/5/2023. Thành công thương mại lớn này đã mang về cho cô hai giải thưởng Grammy đầu tiên vào năm 2024. Vào ngày 11/8/2024, cô chính thức thiết lập kỷ lục Huyền thoại Disney trẻ tuổi nhất lịch sử ở độ tuổi 31 tuổi 262 ngày.

