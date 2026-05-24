K-PULSE HANOI 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 06 - 07/06/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn nhất mùa hè năm nay tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Kpop bao gồm PSY, Jay Park, Sandara Park, BamBam, Kwon Eunbi, Wendy, fromis_9, Baby DONT Cry và LNGSHOT.

Đặc biệt, đại nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên khi chính thức xác nhận concept water music festival. Trong đó, sự xuất hiện của hai “quái vật sân khấu” đình đám PSY và Jay Park là bảo chứng cho sức nóng sân khấu. Với những ai yêu thích vibe lễ hội mùa hè chuẩn quốc tế, đây là sự kiện đáng mong chờ nhất năm nay tại Hà Nội.

Giữa hiệu ứng nước, âm nhạc điện tử dồn dập và hàng chục nghìn khán giả cùng hòa mình trong không khí summer party, K-PULSE HANOI 2026 được kỳ vọng sẽ mang tới trải nghiệm giải trí hoàn toàn khác biệt so với các concert Kpop truyền thống. Nếu nói về khả năng “đốt cháy” sân khấu, rất khó để tìm ra hai cái tên phù hợp hơn PSY và Jay Park cho một water music festival quy mô lớn. Đây đều là những nghệ sĩ sở hữu phong cách trình diễn thiên về năng lượng, khuấy động và khả năng kiểm soát đám đông.

PSY - “Ông hoàng trình diễn” sinh ra để khuấy động sân khấu

Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động, PSY chưa bao giờ là hình mẫu idol Kpop truyền thống. Nam nghệ sĩ không sở hữu ngoại hình mỹ nam kiểu chuẩn công nghiệp giải trí Hàn Quốc, cũng không theo đuổi những concept an toàn hay hình tượng hoàn hảo được lập trình sẵn. Nhưng đổi lại, thứ giúp PSY đứng vững ở vị trí “ông hoàng trình diễn” chính là năng lượng nguyên bản và khả năng thao túng cảm xúc đám đông hiếm có.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ đến vào năm 2012 với bản hit Gangnam Style. Không đơn thuần là một ca khúc viral, Gangnam Style từng tạo ra cơn địa chấn toàn cầu, phá vỡ giới hạn bộ đếm lượt xem của YouTube và trở thành một trong những hiện tượng internet lớn nhất lịch sử nhạc pop.

PSY không bị “nuốt chửng” bởi cái bóng quá lớn của Gangnam Style. Nam nghệ sĩ tiếp tục duy trì sức hút với hàng loạt sản phẩm như Gentleman, Daddy hay That That hợp tác cùng SUGA. Công thức của PSY vẫn luôn hiệu quả: beat nhạc dồn dập, vũ đạo mang tính biểu tượng và tinh thần tiệc tùng cực mạnh. Nếu chỉ nghe nhạc của PSY qua audio, khán giả mới chỉ cảm nhận được một nửa sức hút của nam nghệ sĩ. Phần giá trị lớn nhất nằm ở khả năng trình diễn live - nơi PSY thực sự trở thành một “quái kiệt” sân khấu.

Điểm đặc biệt trong sân khấu của PSY nằm ở việc nam nghệ sĩ gần như không dựa dẫm vào backtrack. Thay vào đó là tiếng hét khản đặc, những màn tương tác liên tục cùng khán giả và nguồn thể lực đáng kinh ngạc khi vừa hát live vừa thực hiện các động tác vũ đạo cường độ cao suốt nhiều giờ đồng hồ.

Sân khấu của PSY cũng gần như xóa nhòa ranh giới giữa nghệ sĩ và người xem. Sân khấu không được xây dựng để tôn vinh sự hoàn hảo của performer, mà để biến hàng chục nghìn khán giả thành một phần của bữa tiệc. Chính sự cống hiến đến mức mồ hôi đầm đìa, kiệt sức sau mỗi set diễn lại là thứ tạo nên thương hiệu rất riêng của PSY.

Jay Park - Biểu tượng K-Hiphop sở hữu sức nóng sân khấu khác biệt

Nếu PSY đại diện cho những lễ hội đại chúng kết nối mọi thế hệ, thì Jay Park lại là cái tên đưa văn hóa Hip-hop/R&B underground len sâu vào dòng chảy mainstream Hàn Quốc. Xuất phát điểm là trưởng nhóm 2PM, hành trình sự nghiệp của Jay Park là một câu chuyện “đập đi xây lại” đầy táo bạo. Sau khi rời nhóm giữa tâm bão dư luận, nam nghệ sĩ quay trở về với xuất phát điểm của mình là một B-boy. Bản cover Nothin' on You đăng tải trên YouTube khi ấy đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ, trở thành cú tái sinh ngoạn mục cho sự nghiệp của Jay Park.

Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ solo, Jay Park còn được xem là một trong những “kiến trúc sư” quan trọng của K-HipHop hiện đại khi thành lập AOMG vào năm 2013 và sau đó là H1ghr Music vào năm 2017. Hai hãng đĩa này góp phần đưa Hip-hop Hàn Quốc từ một dòng nhạc kén người nghe trở thành thế lực thương mại đủ sức cạnh tranh với idol K-Pop trên các bảng xếp hạng.

Sau khi rời vị trí CEO của AOMG và H1ghr Music, Jay Park tiếp tục mở ra chương mới với MORE VISION - nơi nam nghệ sĩ theo đuổi định hướng kết hợp giữa hệ thống đào tạo idol và tinh thần Hip-hop tự do. Các dự án âm nhạc gần đây cùng việc ra mắt nhóm nhạc nam LNGSHOT đầu năm 2026 cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái giải trí hoàn toàn mới của Jay Park.

Khả năng trình diễn live của Jay Park mang màu sắc rất khác so với số đông nghệ sĩ Kpop hiện nay. Là thành viên của crew Art of Movement, nam nghệ sĩ sở hữu nền tảng B-boy cực mạnh, giúp từng chuyển động trên sân khấu đều có độ linh hoạt và sức hút riêng.

Jay Park không đơn thuần thực hiện các tổ hợp vũ đạo dựng sẵn, mà biết cách điều khiển không gian biểu diễn bằng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt và thần thái tự tin. Khả năng vừa hát live R&B mượt mà vừa giữ năng lượng ổn định trong những màn vũ đạo khó là điểm mạnh giúp nam nghệ sĩ luôn nổi bật tại các lễ hội âm nhạc. Nhắc tới Jay Park cũng là nhắc tới những sân khấu bùng nổ năng lượng tiệc tùng như Mommae, Drive hay All I Wanna Do. Từ các lễ hội mùa hè kiểu Waterbomb cho tới sân khấu đại học, nam nghệ sĩ luôn biến không gian biểu diễn thành một “club khổng lồ” với vibe cực nóng bỏng.

Điểm cuốn hút lớn nhất của Jay Park nằm ở sự phóng khoáng tự nhiên. Nam nghệ sĩ không cố xây dựng hình tượng hoàn hảo xa cách, mà giao tiếp với khán giả bằng chính sự tự tin và tinh thần tự do của mình. Những khoảnh khắc tương tác ngẫu hứng, khả năng nói song ngữ Anh – Hàn cùng thần thái performer đậm chất party khiến sân khấu của Jay Park luôn duy trì được cảm giác bùng nổ.

Suốt hơn một thập kỷ qua, Jay Park vẫn giữ được thể lực trình diễn đáng nể cùng tư duy âm nhạc thức thời. Dù là trong các tour diễn solo hay khi đứng chung sân khấu hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, ngọn lửa biểu diễn của nam rapper gần như chưa bao giờ hạ nhiệt.

Không khó hiểu khi mạng xã hội liên tục “dậy sóng” sau khi line-up đầu tiên của K-PULSE HANOI 2026 được công bố. Bởi với một water music festival, điều khán giả cần không chỉ là những cái tên nổi tiếng, mà là những performer thực thụ có khả năng khuấy động hàng chục nghìn người cùng lúc. Và PSY cùng Jay Park chính là hai nghệ sĩ hiếm hoi đáp ứng hoàn hảo tiêu chí đó.

Từ những màn trình diễn ướt đẫm nước, hiệu ứng sân khấu quy mô lớn cho tới không khí summer party chuẩn Hàn Quốc, K-PULSE HANOI 2026 hiện được kỳ vọng sẽ mang tới trải nghiệm giải trí hoàn toàn khác biệt so với các concert Kpop thông thường từng diễn ra tại Việt Nam.

Giữa ánh sáng, nước, EDM và tiếng hò reo của hàng chục nghìn khán giả, nhiều người dự đoán set diễn của Jay Park sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc “cháy” nhất sự kiện, trong khi PSY nhiều khả năng sẽ biến Hà Nội thành phiên bản Summer Swag khổng lồ đúng nghĩa. Có vẻ như mùa hè năm nay, Hà Nội sẽ không chỉ “nóng” vì thời tiết… mà còn vì một đại nhạc hội nước chuẩn K-style sắp chính thức bùng nổ.

