Tuổi 47 nức nở của Ha Ji Won

Ha Ji Won đang khiến cõi mạng bùng nổ với tạo hình idol hết sức trẻ trung, xinh đẹp.

Nhắc đến những mỹ nhân “lão hoá ngược” đỉnh nhất showbiz Hàn, chắc chắn không thể bỏ qua Ha Ji Won. Dù đã bước sang tuổi 47, nữ diễn viên vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung đến khó tin. Mới đây, minh tinh xứ Hàn tiếp tục gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện với tạo hình idol năng động, tươi tắn cùng làn da căng mịn không dấu vết thời gian. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát, đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ giúp mỹ nhân đình đám trông trẻ hơn tuổi thật cả chục năm. Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước gọi cô là “ma cà rồng” vì khả năng chống lão hóa quá đáng nể, nhìn không khác gì một nữ thần tượng thực thụ.

Tạo hình idol gây chấn động cõi mạng của Ha Ji Won trên sân khấu trình diễn ca khúc Home Run. (Nguồn: TikTok)

Ha Ji Won tiếp tục chứng minh vì sao cô được xem là một trong những “tượng đài nhan sắc không tuổi” của làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn khi diện set đồ trắng đồng điệu với thiết kế crop top bất đối xứng ôm sát cơ thể, kết hợp những chi tiết dây rủ tạo cảm giác vừa cá tính vừa hiện đại. Gam màu trắng càng tôn lên làn da sáng mịn cùng vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 47.

Đặc biệt, phần eo thon gọn gần như không có chút mỡ thừa trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi khi tạo dáng, cơ bụng phẳng lì cùng đường rãnh bụng nhẹ hiện lên rõ nét, cho thấy thành quả của quá trình tập luyện và duy trì lối sống lành mạnh trong nhiều năm. Vóc dáng của nữ diễn viên ghi điểm ở sự thanh thoát, gọn gàng nhưng vẫn đầy sức sống. Cánh tay săn chắc, vòng eo nhỏ và tỷ lệ cơ thể cân đối giúp nữ minh tinh dễ dàng chinh phục những thiết kế khoe dáng cũng như giúp diện mạo của cô thêm phần trẻ trung.

Vóc dáng thon gọn cùng vòng eo phẳng lỳ của Ha Ji Won. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ gây ấn tượng bởi body săn chắc, visual của Hà Ji Won cũng "đốn tim" mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup tông hồng ngọt ngào với lớp nền mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên, giúp làn da trông mịn màng và tràn đầy sức sống. Đôi mắt được nhấn nhá bằng sắc nâu nhẹ cùng hàng mi cong tự nhiên, tạo cảm giác trẻ trung nhưng không kém phần cuốn hút.

Điểm nổi bật nhất có lẽ là đôi má ửng hồng và nụ cười rạng rỡ, khiến tổng thể gương mặt toát lên nguồn năng lượng tích cực như một thần tượng trẻ tuổi. Mái tóc dài đen óng được tạo điểm nhấn bằng những lọn tóc tết nhỏ hai bên, vừa năng động vừa mang hơi hướng Y2K đang thịnh hành. Việc lựa chọn hợp lý kiểu tóc và layout makeup đã giúp tạo hình của Ha Ji Won thêm phần hút mắt.

Ha Ji Won cực sáng sân khấu, không ai nghĩ cô đã ở độ tuổi U50. (Ảnh: Instagram)

Ha Ji Won duy trì nhan sắc trẻ lâu và vóc dáng đáng ngưỡng mộ suốt nhiều năm không nằm ở những phương pháp quá khắc nghiệt, mà đến từ lối sống kỷ luật cùng việc thấu hiểu cơ thể mình. Nữ diễn viên nổi tiếng là người yêu thích vận động, thường xuyên tập yoga, stretching, chạy bộ và các bài tập tăng độ dẻo dai thay vì chỉ tập nặng để siết dáng. Cô từng chia sẻ bản thân rất chú trọng việc kéo giãn cơ, bởi điều này giúp cơ thể thanh thoát, đường nét mềm mại và hạn chế cảm giác nặng nề do cơ bắp phát triển quá mức.

Ngoài tập luyện, minh tinh xứ Hàn cũng duy trì chế độ ăn lành mạnh với các thực phẩm giàu protein, rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Một thói quen khác được nữ minh tinh duy trì nhiều năm là uống nước chanh pha mật ong để bổ sung năng lượng, giúp làn da căng khoẻ, chống lão hoá và tươi tắn hơn.