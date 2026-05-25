Ha Ji Won giữ dáng bằng 1 ly cà phê đặc biệt

Ha Ji Won mới đây gây chú ý khi chia sẻ món đồ uống mà cô yêu thích để chăm sóc sức khỏe và giữ vóc dáng: Soy latte – cà phê latte pha cùng sữa đậu nành thay vì sữa tươi thông thường. Trên kênh MXH cá nhân, nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh đời thường giản dị, tự tay pha một ly soy latte bằng sữa đậu nành ít đường. Vừa thưởng thức đồ uống, Ha Ji Won vừa chia sẻ rằng cô thích hương vị béo thơm đặc trưng của đậu nành và cho biết đây là cách giúp cô bổ sung thêm canxi lẫn protein khi bước vào độ tuổi cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe xương khớp.

Ha Ji Won chia sẻ về thức uống yêu thích. (Nguồn: Instagram)

Trong video mới, nữ diễn viên đặc biệt khuyến khích mọi người thử soy latte – loại latte thay sữa bò bằng sữa đậu nành. Khác với latte truyền thống, soy latte mang vị béo nhẹ, thơm mùi đậu nành và có hậu vị đậm hơn. Một trong những ưu điểm lớn nhất của thức uống này là không chứa lactose, phù hợp với những người dễ đầy bụng hoặc khó tiêu khi uống sữa động vật. Đây cũng là lý do soy latte ngày càng phổ biến trong cộng đồng theo đuổi lối sống healthy hoặc plant-based.

Thành phần chính của soy latte là sữa đậu nành – loại thực phẩm vốn được đánh giá cao trong việc kiểm soát cân nặng và chăm sóc sức khỏe tổng thể. Đậu nành chứa lượng lớn chất xơ và protein thực vật. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đồng thời tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều trong ngày. Ngoài ra, chất xơ còn làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp đường huyết ổn định hơn sau bữa ăn.

(Ảnh: Instagram)

Protein thực vật trong đậu nành cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì cơ bắp và thúc đẩy trao đổi chất. Khi cơ thể thiếu cơ, tốc độ chuyển hóa cơ bản giảm xuống, khiến nhiều người dễ tăng cân dù ăn không quá nhiều. Không chỉ hỗ trợ giữ dáng, cơ bắp còn đóng vai trò bảo vệ xương và khớp, đặc biệt quan trọng với phụ nữ sau tuổi 40. Chính vì vậy, Ha Ji Won cho biết cô ngày càng chú trọng việc bổ sung protein và canxi trong chế độ ăn hằng ngày.

Một thành phần khác trong đậu nành được nhắc đến nhiều là isoflavone – hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen. Isoflavone được cho là hỗ trợ hấp thụ canxi, giúp hạn chế mất xương và hỗ trợ tái tạo mô xương mới. Một số nghiên cứu còn cho thấy hoạt chất này có thể mang lại tác động tích cực trong việc giảm triệu chứng tiền mãn kinh và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương ở phụ nữ.

(Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng khi chọn sữa đậu nành để pha soy latte, nên ưu tiên loại không đường hoặc ít đường như cách Ha Ji Won sử dụng. Nhiều sản phẩm sữa đậu nành đóng hộp trên thị trường chứa lượng đường khá cao, nếu uống thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ và rối loạn đường huyết. Vì vậy, một ly soy latte "healthy" thực sự không chỉ nằm ở việc thay sữa bò bằng sữa đậu nành, mà còn phụ thuộc vào lượng đường và cách kết hợp trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Ra mắt từ năm 1996, Ha Ji Won là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và bền bỉ nhất màn ảnh Hàn. Sau thời gian đóng các vai nhỏ, cô bắt đầu được chú ý qua School 2 nhờ hình tượng nổi loạn cá tính. Sau đó, tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt tác phẩm đình đám như Damo, What Happened in Bali, Hwang Jini hay Secret Garden. Không chỉ nổi tiếng vì diễn xuất, Ha Ji Won còn nhiều năm được xem là biểu tượng body săn chắc của showbiz Hàn nhờ lối sống lành mạnh và chăm tập luyện.