Đại minh tinh bùng nổ khoảnh khắc cam thường tại buổi quảng bá phim

Mới đây, trong một buổi cinetour trưa 23/5, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun đã bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông xứ Hàn. Trên các nền tảng mạng xã hội, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cận cảnh bằng camera thường của một khán giả may mắn có mặt tại khán phòng đã đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Trong thước phim đang cực kỳ viral này, Jeon Ji Hyun diện trang phục crop top ôm sát, thân thiện tiến gần sát ống kính để tương tác cùng người hâm mộ.

Clip mới nhất cận cảnh vòng eo lý tưởng của Jeon Ji Hyun.

Thế nhưng, điều khiến công chúng phải ngỡ ngàng hơn cả chính là khối cơ bụng số 11 săn chắc, sắc nét hiện rõ mồn một trong từng chuyển động của "mợ chảnh". Qua khung hình không thể chân thực hơn, vòng eo thon gọn không một chút mỡ thừa này đã tạo nên một cơn sốt thảo luận diện rộng.

Ở góc độ này, có thể nhận thấy vòng 2 của nữ minh tinh có lượng mỡ cực thấp...

...xương hông (hip dips) lộ rõ.

Đáng chú ý, tài khoản chính thức của G-Dragon cũng được cư dân mạng bắt gặp đã thả tim cho đoạn video cực phẩm. Quả thật, ở tuổi 44 và đã là mẹ của 2 con, thành quả giữ dáng xuất sắc của Jeon Ji Hyun là điều không ai nhìn vào mà không ngưỡng mộ đến há hốc, kể cả một biểu tượng thời trang có mắt thẩm mỹ như G-Dragon.

Tài khoản chính thức của G-Dragon ấn like video cơ bụng viral của đàn chị Jeon Ji Hyun.

Đẳng cấp sắc vóc bất chấp thời gian

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m73 cùng cân nặng duy trì ở mức 52kg, đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên "Vì sao đưa anh tới" chiếm trọn spotlight truyền thông bằng hình thể xuất chúng, thậm chí dáng vóc trời phú của Jeon Ji Hyun đã nổi đình nổi đám như một huyền thoại từ hơn 20 năm trước. Hồi tháng 9/2025, tại buổi ra mắt tác phẩm kết hợp cùng nam tài tử Kang Dong Won, Jeon Ji Hyun cũng từng gây sốt với tình huống tương tự.

Trong một vài khoảnh khắc, chiếc áo crop top vô tình để lộ cơ bụng số 11 săn chắc với đường nét sống động, vòng eo nhỏ gọn khiến ai cũng phải trầm trồ, tạo điều kiện cho các phó nháy đến từ các đơn vị truyền thông lớn như Dispatch có dịp bấm máy mỏi tay để bắt trọn mọi góc độ minh chứng rõ rệt cho sự kỷ luật và nghiêm túc trong chế độ rèn luyện hình thể của mình.

Sức ảnh hưởng từ phong cách sống lành mạnh của nữ minh tinh lớn đến mức trong thời gian gần đây, bên cạnh việc đồng hành cùng các nhãn hàng thời trang và trang sức xa xỉ, cô còn chính thức trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu đồ tập Andar của Hàn Quốc.

5 quy tắc độ body cộp mác "mợ chảnh Chun Song Yi"

Đối với Jeon Ji Hyun, việc tập thể dục không phải một nghĩa vụ ép buộc mà đã trở thành bản năng hằng ngày khi cô từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng đối với mình, tập thể dục giống như việc hít thở vậy. Công thức giữ dáng của cô đặc biệt phù hợp cho những ai thuộc tuýp anti ăn kiêng khắc nghiệt nhưng có sự chăm chỉ cao độ với việc vận động.

1. Chạy bộ đều đặn mỗi sáng

Dù bận rộn quay phim trong hay ngoài nước, nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen thức dậy từ 6 đến 7 giờ sáng để thực hiện các bài tập chạy bộ trên máy. Phương pháp cardio này không chỉ hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa tối ưu để giữ dáng mà còn cải thiện hệ thống tim phổi, tăng cường sức bền và giải tỏa áp lực nhờ sản sinh hormone endorphin.

2. Duy trì tập Pilates 3 buổi mỗi tuần

"Mợ chảnh" lựa chọn kết thân lâu dài với bộ môn Pilates để tập trung rèn luyện các khối cơ lõi bao gồm cơ bụng, cơ lưng và vùng chậu - đây chính là bí quyết cốt lõi để tạo nên rãnh bụng số 11 cực phẩm. Pilates đồng thời giúp hình thể trở nên săn chắc, kéo giãn các bó cơ để cải thiện tư thế đứng và bảo vệ cột sống, một yếu tố cực kỳ cần thiết cho một diễn viên thường xuyên phải tự thực hiện các cảnh quay hành động phức tạp.

3. Ăn đủ ba bữa và thay thế cơm trắng bằng ngũ cốc

Trái ngược hoàn toàn với những thực đơn kiêng khem khắc khổ thường thấy ở giới giải trí, Jeon Ji Hyun luôn ăn đủ 3 bữa một ngày để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh. Thay đổi lớn nhất nằm ở việc cô ưu tiên sử dụng tinh bột tốt từ gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt để thay thế cho cơm trắng, giữ thực đơn luôn cân bằng giữa tinh bột, protein và chất béo lành mạnh nhằm duy trì năng lượng cho lịch trình bận rộn.

4. Bổ sung dinh dưỡng bằng sữa lắc ức gà

Một trong những công thức dinh dưỡng từng gắn bó lâu năm với nữ minh tinh là món sữa lắc được chế biến từ ức gà kết hợp cùng trái cây và ngũ cốc. Thức uống này vừa cung cấp lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu, lại vô cùng giàu protein để hỗ trợ quá trình giữ cơ và giảm mỡ. Bí quyết nhỏ của cô là hoàn toàn không nêm nếm gia vị để giữ hương vị tự nhiên và hạn chế tối đa các chất béo xấu.

5. Áp dụng các mẹo nhỏ để kéo dài thời gian nhai

Jeon Ji Hyun còn sở hữu hai thủ thuật vô cùng độc đáo nghe có vẻ lạ nhưng mang lại hiệu quả kiểm soát khẩu phần ăn hằng ngày rất tốt. Cô thường có thói quen tô son rất kỹ trước khi vào bữa ăn để buộc bản thân phải ăn chậm lại nhằm tránh làm lem son, hoặc cố tình dùng tay không thuận khi cầm đũa để giảm tốc độ gắp thức ăn. Việc kéo dài thời gian nhai giúp não bộ kịp thời nhận tín hiệu no từ dạ dày, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách tối ưu.

Ảnh: Intagram, X