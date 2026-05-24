Công chúa Kpop mặc váy ngủ lên sân khấu

Jang Wonyoung một lần nữa chứng minh đẳng cấp “topic queen” của Kpop khi chỉ cần xuất hiện tại buổi soundcheck concert ở Macau cũng đủ khiến MXH bùng nổ tranh luận. Không phải vì phát ngôn hay màn trình diễn đặc biệt nào, thứ khiến dân tình bàn tán lại đến từ… chiếc váy trắng mà nữ idol diện trên sân khấu.

Jang Wonyoung trong buổi soundcheck ở Macau. (Nguồn: Instagram)

Trong đoạn clip đang viral mạnh trên TikTok và các nền tảng châu Á, thành viên IVE xuất hiện với mái tóc dài suôn thẳng, sneaker trắng cùng một chiếc slip dress mini màu trắng ngà. Thiết kế có phom dáng cực tối giản, chất liệu mềm rũ, dây vai mảnh và phần cổ váy hơi buông nhẹ tạo cảm giác mong manh, nữ tính đúng chuẩn aesthetic “công chúa Kpop” gắn liền với Won Young suốt nhiều năm qua.

"Công chúa Kpop" vẫn rất xinh đẹp trong bất cứ trang phục nào. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, chính sự tối giản ấy lại trở thành nguồn cơn cho cuộc tranh cãi lớn. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng outfit này “không phù hợp để soundcheck” , thậm chí nhận xét khá gay gắt: “Mình không biết idol nữ khác ra sao nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy 1 idol nữ mặc như vậy để soundcheck đấy”.

Phản ứng trái chiều của netizen về oufit tại buổi sound-check của Jang Won Young. (Nguồn: Threads)

Nhiều ý kiến cho rằng kiểu váy hai dây ngắn, chất liệu mỏng nhẹ thường dễ tạo cảm giác giống đồ ngủ hơn là trang phục sân khấu. Đặc biệt, khi đặt trong bối cảnh soundcheck vốn được xem là phần rehearsal thoải mái nhưng vẫn có đông fan theo dõi, outfit của Won Young càng bị soi kỹ hơn bình thường.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, rất đông fan và netizen lại bênh vực nữ idol. Không ít người cho rằng tranh cãi lần này khá “gượng ép” bởi chiếc váy hoàn toàn kín đáo, không hề phản cảm hay hở hang như nhiều bình luận tiêu cực nhận xét.

Chiếc váy trắng điểm hoạ tiết nhỏ xinh được nhận xét là khá phù hợp với người đẹp. (Nguồn: Instagram)

Thực tế, slip dress là item được ưa chuộng khi xu hướng "đồ ngủ" lên ngôi, mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Và đương nhiên, các idol Kpop cũng nhanh chóng bắt kịp hot trend này. Kiểu váy này đặc biệt được ưa chuộng trong những sân khấu mang concept pha trộn giữa vẻ nữ tính và phóng khoáng, tạo nên hình tượng cuốn hút, bay bổng trên sân khấu.

Trước Jang Won Young, Rosé (BLACKPINK) cũng từng gây tranh cãi dữ dội khi diện slip dress trắng trong các sân khấu solo. Nữ idol chọn thiết kế lụa trắng mỏng nhẹ, hai dây ren nhỏ cùng mái tóc vàng buông xõa tự nhiên dưới ánh đèn, tạo nên hình ảnh mong manh như sương khói đúng chất Rosé.

Dù visual được khen đẹp như phim điện ảnh, outfit này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về tính thực tiễn. Vì váy quá ngắn và nhẹ, Rosé nhiều lần phải dùng tay giữ gấu váy khi quạt sân khấu thổi mạnh để tránh sự cố. Không ít khán giả quốc tế cho rằng một sân khấu lớn cần những thiết kế an toàn và thuận tiện hơn cho việc biểu diễn.