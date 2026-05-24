Lời khuyên từ nữ diễn viên Hàn chưa bao giờ béo dù không ăn kiêng, không ép cân

Jung Ryeo Won mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ bữa tối đơn giản nhưng được đánh giá rất tốt cho đường ruột và việc giữ vóc dáng. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh bữa ăn gồm cơm nấu với nấm ăn kèm ba món phụ quen thuộc là dưa leo trộn, kim chi và rong biển. Không phải thực đơn cầu kỳ hay những món "healthy" quá phức tạp, bữa tối của Jung Ryeo Won lại gây chú ý vì sự thanh đạm, ít calo nhưng vẫn cân bằng dinh dưỡng theo kiểu Hàn Quốc truyền thống.

Khẩu phần ăn được Jung Ryeo Won chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: Instagram)

Ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Chakra trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, Jung Ryeo Won nhiều năm nay luôn nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Với chiều cao 1m64 nhưng chỉ nặng khoảng 47kg, nữ diễn viên thường khiến nhiều người tò mò về bí quyết giữ dáng. Thậm chí, cô từng không ít lần bị nghi ngờ "ép cân" hay ăn uống quá khắt khe vì thân hình quá gầy. Tuy nhiên qua những gì chia sẻ trong đời sống thường ngày, Jung Ryeo Won lại cho thấy cô ưu tiên các bữa ăn lành mạnh, chú trọng sức khỏe đường ruột hơn là nhịn ăn cực đoan.

Vóc dáng mảnh mai tuổi 46 của Jung Ryeo Won. (Ảnh: Instagram)

Trong thực đơn lần này, món cơm nấm được đánh giá là lựa chọn khá thông minh cho người muốn kiểm soát cân nặng. Khi nấu cùng nấm, lượng calo tổng thể của bữa ăn giảm đi đáng kể trong khi độ no vẫn được duy trì tốt nhờ chất xơ. Nấm vốn là nguyên liệu quen thuộc trong các chế độ ăn kiêng vì chứa rất ít năng lượng nhưng giàu beta-glucan – hợp chất được cho là có lợi cho miễn dịch và hệ tiêu hóa. Một nghiên cứu của Đại học Penn State từng công bố trên tạp chí Food Chemistry cũng cho thấy việc ăn nấm có thể hỗ trợ giảm stress oxy hóa nhờ lượng chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào.

Không chỉ cơm nấm, các món ăn kèm của Jung Ryeo Won cũng đều thiên về hỗ trợ tiêu hóa và giảm tích nước. Dưa leo trộn gần như là "món quốc dân" trong nhiều thực đơn giảm cân nhờ chứa nhiều nước, ít calo và giúp cơ thể đào thải natri dư thừa, hạn chế tình trạng sưng phù. Rong biển lại giàu chất xơ hòa tan, có lợi cho đường ruột và hỗ trợ giảm táo bón. Đặc biệt, các loại rong biển còn đóng vai trò như prebiotic – nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh và hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể.

Trong khi đó, kim chi – món ăn gần như không thể thiếu trong bữa cơm Hàn – cũng mang đến nhiều lợi ích nếu ăn với lượng hợp lý. Là thực phẩm lên men giàu lợi khuẩn, kim chi được cho là hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa và tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột. Một nghiên cứu của Đại học Stanford công bố trên tạp chí Cell từng cho thấy việc ăn thực phẩm lên men thường xuyên giúp tăng lợi khuẩn và giảm một số chỉ số viêm trong cơ thể. Tuy nhiên, do kim chi chứa khá nhiều muối, các chuyên gia cũng khuyên không nên ăn quá mặn hoặc uống cả phần nước kim chi để tránh nạp quá nhiều natri.

Dù được đánh giá khá healthy, thực đơn của Jung Ryeo Won vẫn có một điểm thiếu hụt là lượng protein chưa đủ cao. Với một bữa tối chỉ gồm cơm nấm và rau củ, cơ thể có thể nhanh đói hơn vào buổi tối nếu không bổ sung thêm đạm chất lượng tốt. Các chuyên gia cho rằng nếu kết hợp thêm trứng, cá hoặc đậu phụ, bữa ăn sẽ cân bằng hơn và giúp duy trì cơ bắp tốt hơn trong quá trình giữ dáng. Protein cũng là yếu tố giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế nguy cơ ăn đêm – điều thường khiến nhiều người khó kiểm soát cân nặng.

Có thể thấy, bí quyết giữ thân hình mảnh mai của Jung Ryeo Won không nằm ở những chế độ ăn hà khắc mà đến từ thói quen ăn uống thanh đạm, ưu tiên thực phẩm tự nhiên và tốt cho hệ tiêu hóa. Chính kiểu ăn này giúp cô duy trì vóc dáng gầy nhưng vẫn tạo cảm giác khỏe khoắn, nhẹ nhàng suốt nhiều năm hoạt động trong showbiz Hàn.