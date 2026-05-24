Sơn Tùng M-TP đưa người từng làm đẹp cho BIGBANG, BTS vào dự án comeback?

Tối ngày 23/5, màn comeback đang được mong chờ nhất Vbiz lúc này - Come My Way của Sơn Tùng M-TP - tung poster xác nhận cú bắt tay với rapper đình đám nước Mỹ Tyga. Giữa lúc sức nóng của dự án đang bao phủ truyền thông, người hâm mộ đã tinh ý bóc tách thêm một chi tiết đắt giá nằm ở đội ngũ đứng sau phần nhìn của nam ca sĩ, chính là sự xuất hiện của hair stylist Lee Hyun Woo - một trong những nhà tạo mẫu tóc danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc.

Nguồn cơn bắt nguồn từ việc tài khoản Instagram của Lee Hyun Woo với nghệ danh Ozikc đã được bắt gặp tương tác dưới bài đăng của Sơn Tùng M-TP. Nam stylist cũng chủ động chia sẻ tấm poster này lên Story Instagram cá nhân kèm tag tên tài khoản chính thức của nam ca sĩ Việt Nam với biểu tượng cái ôm thân thiết. Loạt động thái nói trên là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy khả năng cao cái tên Lee Hyun Woo sẽ chính thức xuất hiện trong phần credit của siêu dự án mang tầm quốc tế của Sơn Tùng M-TP.

Hair stylist Lee Hyun Woo chia sẻ poster ủng hộ Sơn Tùng M-TP.

Động thái nhiệt tình của nam stylist khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý.

Sự tham gia của một tên tuổi tầm cỡ như Lee Hyun Woo có thể là lý giải cho tạo hình mang đậm hơi thở US-UK của Sơn Tùng M-TP. Xuất hiện đầy quyền lực cạnh Tyga, nam ca sĩ diện áo lông thú oversized - một item thời trang "cộp mác" M-TP từ những ngày đầu. Hoàn thiện cho vẻ ngoài gai góc, chỉn chu của "sếp" là mái tóc màu bạc có kết cấu sắc nét. Mẫu tóc mang tính điêu khắc và phá cách này là ngôn ngữ sáng tạo khó nhầm lẫn của vị phù thủy tóc xứ Kim Chi.

Portfolio của người định hình visual cho các siêu sao

Để nói về tầm cỡ của Lee Hyun Woo, có thể nhìn vào danh sách khách hàng là sao hạng S dài dằng dặc và nơi những sản phẩm tạo hình của anh xuất hiện: Vogue, Rolling Stone, Elle, Esquire, GQ, Harper's Bazaar hay Dazed.

Lee Hyun Woo là một trong những cái tên chủ chốt tạo nên thành công cho dự án thời trang của các thành viên BTS, những tân binh quái vật như Cortis cho đến huyền thoại BIGBANG. Không chỉ giới hạn ở giới thần tượng K-Pop, bàn tay của Lee Hyun Woo cũng từng tạo kiểu cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở các lĩnh vực nghệ thuật khác, tiêu biểu như đạo diễn huyền thoại Park Chan Wook, nam diễn viên đang lên Byeon Woo Seok hay ngôi sao thời trang sân cỏ Son Heung Min.

Một loạt sản phẩm ấn tượng kết hợp cùng những ngôi sao hạng S xứ Hàn dưới cái tên Ozikc.

Bắt đầu sự nghiệp từ vị trí trợ lý tại một salon tóc vào năm 2012, Lee Hyun Woo chính thức bước ra hoạt động độc lập như một freelancer từ năm 2016, khởi đầu với các dự án chụp hình thương mại điện tử trước khi gặp gỡ những cộng sự ăn ý để tiến thẳng vào thế giới của các tạp chí thời trang cao cấp. Đối với anh, mái tóc thẩm thấu vào mọi ngõ ngách của đời sống, mang lại cho anh đầy đủ những cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, sự thành công cho đến cả những áp lực nặng nề.

Hoạt động chủ yếu tại thủ đô Seoul, phong cách sáng tạo của Lee Hyun Woo luôn được định hình bởi những ý tưởng táo bạo và không đi theo lối mòn. Bản thân nam stylist xem mái tóc là một thành phần cấu trúc chính, mang tính tuyên ngôn cho toàn bộ dự án thời trang chứ không đơn thuần là một yếu tố phụ họa mờ nhạt ở phía sau.

V (BTS)

Felix (Straykids)

Taeyang (BIGBANG)

Lee Hyun Woo có xu hướng phóng đại các phom dáng truyền thống cho đến khi chúng chạm ngưỡng kỳ quái nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ khách quan. Những kỹ thuật như sử dụng gel cứng để tạo ảo giác về những lọn tóc đang bay trong gió thường được anh phô diễn một cách trực diện thay vì giấu nhẹm đi.

Đáng chú ý, dù đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và làm việc với hàng loạt tên tuổi quyền lực, khi được hỏi về nhân vật mà anh khao khát được tạo mẫu tóc nhất trên thế giới, Lee Hyun Woo không ngần ngại khẳng định đó chính là G-Dragon. Nam stylist chia sẻ rằng thủ lĩnh của BIGBANG chính là người nghệ sĩ và là tượng đài vĩnh cửu mà anh yêu thích nhất mọi thời đại.

Lee Huyn Woo từng bộc lộ thần tượng lớn nhất của anh là G-Dragon.

Sự xuất hiện đầy ẩn ý của một nghệ sĩ tóc tầm cỡ, mang tư duy và tiêu chuẩn quốc tế như Lee Hyun Woo trong dự án Come My Way nếu xảy ra có thể xem là khẳng định đanh thép cho mức độ đầu tư và tham vọng của Sơn Tùng M-TP.

Để tiến ra biển lớn, phần nhìn phải có sức nặng tương xứng với độ hoành tráng của âm nhạc. Cú bắt tay với một mảnh ghép thuộc ê-kíp sản xuất hình ảnh đỉnh cao xứ Hàn hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc thời trang bùng nổ, bứt phá mọi giới hạn từ trước đến nay của nam ca sĩ.

Ảnh: Sơn Tùng M-TP, IGNV