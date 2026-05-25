Siêu mẫu là người tị nạn xuất hiện cùng cha mẹ trên Vogue, câu chuyện phía sau gây xúc động mạnh

Từng chỉ là một cô sinh viên ngành hoá sinh vô tình viral sau khoảnh khắc được chụp tại sân trường đại học, “ngọc trai đen” Anok Yai giờ đây đã trở thành gương mặt mang tính biểu tượng của thời trang cao cấp thế hệ mới. Vừa qua, nữ siêu mẫu đã có thêm cho mình một thành tựu lớn trong sự nghiệp khi trở thành gương mặt trang bìa của British Vogue tháng 6/2026. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là một cột mốc, hay một bộ ảnh thời trang thông thường, mà nó còn như một khoảnh khắc tái sinh của nữ siêu mẫu.

Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Rafael Pavarotti thực hiện đã ngay lập tức khiến giới mộ điệu phải choáng ngợp không chỉ vì vẻ đẹp siêu thực đầy ma mị của Anok, mà còn vì câu chuyện đằng sau mang đậm tính cá nhân, sau quãng thời gian nữ siêu mẫu âm thầm chiến đấu với căn bệnh nguy hiểm tưởng chừng như đã khép lại mọi thứ. Giữa những gam màu rực cháy và khung hình ảo mộng, lần đầu tiên công chúng nhìn thấy một Anok Yai không chỉ đẹp, mà còn mong manh, và đầy lắng đọng.

Trong bài phỏng vấn độc quyền với Vogue, Anok lần đầu kể chi tiết về căn bệnh bẩm sinh nguy hiểm mà cô giấu kín suốt nhiều tháng. Siêu mẫu tiết lộ mình mắc dị tật động mạch hiếm gặp khiến lượng máu bơm quá mức vào phổi, dẫn đến hoại tử mô phổi và tim bị quá tải nghiêm trọng. Cuối năm 2025, cô phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài tới 5 tiếng thay vì 2 tiếng như dự kiến.

“Chúng tôi gần như đã mất cô”, bác sĩ nói với Anok sau khi tỉnh dậy khỏi bàn mổ. Nữ siêu mẫu từng chia sẻ về tình trạng bệnh tình của bản thân trên MXH hồi cuối tháng 12/2025.

Điều khiến công chúng bất ngờ là trong lúc sức khỏe lao dốc, Anok vẫn âm thầm làm việc liên tục cho các fashion week và các chiến dịch lớn. Cô kể có thời điểm phải vào nhà vệ sinh hậu trường để ho ra máu giữa lịch trình dày đặc. (Anok Yai xuất hiện tại Victoria's Secret tháng 10 năm ngoái, thời điểm được cho là bệnh tình của cô đang trở nặng).

Không chỉ là một bộ ảnh thời trang, màn xuất hiện trên British Vogue lần này còn cho thấy phiên bản Anok Yai cởi mở và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ lâu, cô đã không thoải mái với định kiến “người mẫu đẹp nhưng vô tri”. Anok thẳng thắn nói rằng cô từng cảm thấy khó chịu khi mọi người chỉ khen ngoại hình mà bỏ qua trí tuệ, quan điểm hay cá tính của mình. “Bạn không nghĩ tôi thông minh sao? Không nghĩ tôi có tài năng khác à?” - lời chia sẻ này nhanh chóng được cộng đồng thời trang lan truyền mạnh mẽ.

Đó cũng là lý do vài năm gần đây, Anok dần trở thành một trong những tiếng nói nổi bật của các người mẫu da màu trong ngành công nghiệp thời trang. Cô nhiều lần lên tiếng về tình trạng stylist và hair team không biết xử lý tóc cho người mẫu da màu, khiến nhiều cô gái bật khóc vì đau hoặc hư tổn tóc trong những mùa fashion week đầu tiên.

Một chi tiết đặc biệt khác của bộ ảnh trên British Vogue lần này là sự xuất hiện của cả cha lẫn mẹ Anok Yai. Giữa những shoot hình đậm chất high fashion và màu sắc siêu thực, các khung hình gia đình lại mang năng lượng hoàn toàn khác: tối giản, gần gũi và đầy cảm xúc. Với Anok, đây không chỉ là một bộ ảnh editorial thời trang mà còn giống lời tri ân dành cho hành trình của cả gia đình người tị nạn nhập cư gốc Nam Sudan, từ những năm tháng rời quê hương vì chiến tranh cho tới khi chứng kiến con gái trở thành một trong những siêu mẫu quyền lực nhất thế giới.

Sự xuất hiện của cha mẹ cũng khiến bộ ảnh trở nên cá nhân hơn hẳn, như cách Anok lần đầu cho công chúng nhìn thấy thế giới phía sau ánh đèn runway: gia đình, nguồn cội và những người đã ở bên cô trước cả thời trang.

Về mặt sự nghiệp, “ngọc trai đen” Anok Yai từ lâu đã vượt xa danh xưng “hiện tượng mạng”. Sinh ra tại Ai Cập trong gia đình gốc Nam Sudan và lớn lên ở Mỹ, cô bắt đầu nổi tiếng năm 2017 sau khi bức ảnh chụp tại sân trường Đại họcc Howard viral khắp internet.

Chỉ một năm sau, Anok đã đi vào lịch sử khi trở thành người mẫu da màu đầu tiên mở màn show Prada kể từ Naomi Campbell năm 1997.

Kể từ đó, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón của hàng loạt nhà mốt lớn như Prada, Dior, Givenchy hay Loewe, đồng thời là “nữ hoàng thảm đỏ” quen thuộc tại Met Gala. Năm 2025, Anok tiếp tục chạm tới cột mốc lớn khi giành giải “Model of the Year” tại Fashion Awards, khẳng định vị thế của một trong những siêu mẫu nổi bật nhất thế hệ hiện tại.

"Ngọc trai đen" của làng mốt cũng vừa gây ấn tượng lớn khi có màn hoá thân thành Đức Mẹ Sầu Bi tại Met Gala năm nay.

Dù vậy, bộ ảnh British Vogue lần này cũng gây tranh luận mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người khen Rafael Pavarotti tạo nên một editorial đậm tính nghệ thuật với bảng màu neon và ánh sáng tương phản cực mạnh. Nhưng không ít ý kiến cho rằng cách xử lý hình ảnh đã khiến làn da và đường nét của Anok bị “làm tối” quá mức, làm dấy lên cuộc thảo luận cũ về phân biệt đối xử dựa trên màu da trong ngành thời trang cao cấp. Trên Reddit và các diễn đàn fashion, nhiều bình luận cho rằng vẻ đẹp thật của Anok đôi lúc bị biến thành một “chiếc bóng nghệ thuật” hơn là tôn vinh chính gương mặt cô.

Có thể thấy, cách set up ánh sáng của bộ ảnh đã phần nào làm mất đi nhiều đường nét trên gương mặt nữ siêu mẫu, khiến cho cô giống như một "cái bóng".

Dẫu gây tranh cãi nhẹ, khó phủ nhận đây vẫn là một trong những bộ ảnh fashion editorials được bàn tán nhiều nhất nửa đầu năm nay. Và ở trung tâm mọi cuộc thảo luận, Anok Yai vẫn hiện lên như biểu tượng hiếm hoi của thời trang hiện đại: vừa mong manh, vừa dữ dội, vừa siêu thực nhưng cũng đầy tính người.

Sau tất cả những gì đã trải qua, có lẽ điều đáng giá nhất không phải là thêm một trang bìa Vogue, mà là việc cô vẫn còn ở đây, sống sót, tiếp tục làm việc, cống hiến và có tiếng nói của riêng mình.

Ảnh: Vogue, Prada, Victoria' Secret.