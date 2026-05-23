Em dâu Ivanka Trump là thiên thần tóc ngắn đầu tiên của Victoria’s Secret, từng cứu 2 tạp chí thời trang khỏi “đóng cửa”

Nhắc đến thế hệ siêu mẫu đình đám của thập niên 2010, Karlie Kloss chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Không sở hữu vẻ đẹp bombshell nóng bỏng kiểu cổ điển, Karlie vẫn trở thành một trong những gương mặt quyền lực nhất làng mốt nhờ thần thái high fashion, đôi chân dài trứ danh cùng sự nghiệp trải dài từ runway, quảng cáo đến truyền thông thời trang.

Karlie sinh năm 1992 tại Chicago, Mỹ và từng có nhiều năm theo học ballet từ nhỏ. Chính nền tảng múa đã giúp cô hình thành phong thái catwalk mạnh mẽ, những bước sải dài đầy kỹ thuật.

Cô bén duyên với thời trang từ năm 13 tuổi sau khi tham gia một show diễn nhỏ tại quê nhà. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng vóc dáng mảnh mai, Karlie nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các công ty người mẫu và ký hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi.

Thiên thần tóc ngắn đầu tiên trong lịch sử Victoria’s Secret

Ở thời điểm mà làng mẫu quốc tế vẫn chuộng những thân hình nóng bỏng kiểu bombshell, Karlie Kloss lại mang vẻ đẹp hoàn toàn khác: gầy, sắc lạnh, hiện đại. Chính điều đó giúp cô trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế lớn thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng model quảng cáo thương mại quen thuộc.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Karlie là quãng thời gian cô trở thành “nàng thơ” của John Galliano khi ông còn dẫn dắt Dior. Nữ siêu mẫu thường xuyên được giao vị trí mở màn hoặc kết show cho cả các BST Ready-to-Wear lẫn Haute Couture, điều không phải người mẫu trẻ nào cũng làm được ở thời điểm đó.

Trong nhiều năm, Karlie là nàng thơ của NTK lừng danh John Galliano. Nữ siêu mẫu thường xuyên được giao phó vị trí mở màn hoặc kết show Dior những năm cuối thập niên 2000.

Bên cạnh thế mạnh high fashion, Karlie Kloss còn có sức hút mạnh ở mảng quảng cáo thương mại. Cô liên tục xuất hiện trong chiến dịch của hàng loạt nhà mốt lớn như Dior, Alexander McQueen, Saint Laurent, Dolce & Gabbana hay Hermès.

Năm 2011, Karlie Kloss lọt top 4 người mẫu quyền lực nhất thế giới do Models.com bình chọn. Chỉ một năm sau, cô tiếp tục vươn lên vị trí thứ 2 và trở thành cái tên phủ sóng gần như toàn bộ fashion week thời điểm ấy.

Mới đây, nữ siêu mẫu 9X cũng vừa có màn xuất hiện ấn tượng trên sàn diễn BST Gucci Thu/Đông 2026 tại Milan Fashion Week vào tháng 2 vừa qua.

Ngoài runway high fashion, Karlie còn được công chúng đại chúng nhớ đến khi gia nhập đội ngũ thiên thần của Victoria's Secret vào năm 2013. Đây cũng là thời điểm cô gây tranh cãi lớn vì ngoại hình bị cho là quá khác biệt so với hình tượng bombshell gợi cảm quen thuộc của thương hiệu nội y đình đám.

Karlie debut sàn diễn Victoria's Secret vào năm 2011 và 2 năm sau đó cô đã được gia nhập hàng ngũ "thiên thần".

Với chiều cao 1m88, Karlie Kloss là thiên thần có chiều cao "khủng" nhất lịch sử Victoria's Secret. Khi đứng cạnh người đồng nghiệp Candice Swanepoel (1m78), có thể thấy chiều cao của Karlie nổi bật hơn hẳn.

Không chỉ vậy, Karlie còn là thiên thần Victoria’s Secret đầu tiên gắn liền với mái tóc bob ngắn cá tính thay vì tóc dài uốn xoăn thường thấy của dàn model trên sàn diễn này.

Kiểu tóc này thậm chí còn tạo nên xu hướng làm đẹp nổi tiếng đầu thập niên 2010 và được giới thời trang gọi luôn là “The Karlie”.

Thời điểm đó, hình ảnh các thiên thần Victoria’s Secret gần như gắn liền với tóc dài uốn xoăn bồng bềnh. Vì vậy việc Karlie xuất hiện trên runway và các chiến dịch của Victoria’s Secret với tóc ngắn được xem như một “cú sốc visual”.

Nhiều khán giả còn bày tỏ sự không hài lòng với vẻ đẹp có phần “lệch chuẩn Victoria’s Secret” của Karlie lúc bấy giờ.

Vẻ ngoài cá tính, gai góc của Karlie trong một chiến dịch quảng cáo năm 2013 của Victoria's Secret đã vấp phải phản ứng trái chiều của nhiều fan hâm mộ chương trình.

Dù vậy, Karlie vẫn trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của Victoria’s Secret. Năm 2015, nữ siêu mẫu chính thức chấm dứt hợp đồng độc quyền với thương hiệu nội y đình đám. Hai năm sau, cô quay trở lại trình diễn cho VSFS 2017 và đây là show diễn cuối cùng của cô (tính đến nay) cho thương hiệu này.

Em dâu Ivanka Trump từng cứu 2 tạp chí thời trang khỏi bị phá sản

Sau 6 năm hẹn hò, Karlie Kloss kết hôn cùng doanh nhân Joshua Kushner vào tháng 10/2018. Joshua là em trai của Jared Kushner - chồng của Ivanka Trump. Điều đó đồng nghĩa Karlie trở thành em dâu của Ivanka Trump.

Karlie Kloss chính là em dâu của con gái Tổng thống Trump - Ivanka Trump.

Mối quan hệ này từng khiến truyền thông Mỹ đặc biệt chú ý bởi Karlie và chồng được cho là có quan điểm chính trị khá khác biệt với gia đình Tổng Thống Trump. Nhiều nguồn tin cho rằng mối quan hệ giữa Karlie và Ivanka không quá thân thiết dù thường xuyên xuất hiện trong cùng các sự kiện gia đình.

Karlie Kloss và Ivanka Trump.

Từ đầu thập niên 2020, Karlie Kloss đã ít còn xuất hiện trên nhiều sàn diễn hay các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu. Cô tập trung cho việc kinh doanh cá nhân cũng như xây dựng gia đình. Nhưng ít ai ngờ rằng sau thời kỳ đỉnh cao runway, nữ siêu mẫu lại có cú chuyển hướng khiến cả giới mộ điệu bất ngờ khi trở thành người đứng sau các thương vụ “giải cứu” tạp chí thời trang đình đám.

Năm 2020, khi đại dịch khiến ngành xuất bản lao đao, W Magazine được cho là đứng trước nguy cơ phá sản sau khi công ty mẹ Future Media Group gặp khủng hoảng tài chính. Đây từng là một trong những ấn phẩm thời trang quyền lực nhất nước Mỹ, nổi tiếng với những bộ editorial nghệ thuật và các số báo thời trang mang tính biểu tượng.

Nữ siêu mẫu 9X từng có nhiều lần xuất hiện trên W trước khi chính thức giải cứu tạp chí này khỏi bị "bay màu" vào năm 2020.

Bộ ảnh thời trang có sự góp mặt của Karlie trên số báo W tháng 10/2010 là một trong những màn xuất hiện ấn tượng và đậm chất điện ảnh nhất của nữ siêu mẫu.

Giữa lúc nhiều người nghĩ W Magazine khó có thể tồn tại, Karlie Kloss đã đứng đầu nhóm nhà đầu tư mua lại tạp chí này. Không chỉ góp vốn, cô còn tham gia xây dựng đội ngũ vận hành mới cùng tổng biên tập Sara Moonves để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống. Đội ngũ do cô đứng đầu đã đảm bảo sự đại diện từ một doanh nghiệp chung mới có tên W Media. Thương vụ này giúp W tiếp tục duy trì các ấn bản in và giữ được vị thế trong giới thời trang cao cấp.

Sau đó 3 năm, vào tháng 5/2023, Vice Media, công ty truyền thông trị giá hàng tỷ Đô la đã nộp đơn xin phá sản. Và một trong những tạp chí thời trang bị ảnh hưởng nhiều nhất và có nguy cơ phải đóng cửa chính là i-D Magazine. Không giống các tạp chí thời trang truyền thống, i-D có ảnh hưởng cực lớn tới văn hóa đường phố, âm nhạc, người mẫu và thế hệ sáng tạo trẻ. Vì vậy khi thông tin i-D có nguy cơ đóng cửa xuất hiện, rất nhiều người trong ngành đã phản ứng mạnh. Việc Karlie Kloss đứng ra mua lại tạp chí này được xem như động thái cứu lấy một phần di sản của các ấn bản báo in thời trang.

Theo Business of Fashion, Karlie Kloss đã hoàn tất thủ tục mua lại i-D Magazine từ công ty mẹ cũ Vice Media vào tháng 11/2023 với số tiền không được tiết lộ.

Ảnh: Vogue, Dior, Instagram, W Magazine