Nữ siêu mẫu đầu tiên của nước Mỹ tan nát sự nghiệp vì lạm dụng ma tuý, chết trong cô độc ở tuổi 26

Từng được gọi là “siêu mẫu đầu tiên của nước Mỹ”, nhưng cuộc đời của Gia Carangi lại kết thúc ở tuổi 26 trong cô độc, nghiện ngập và bệnh tật. Trước cả thời đại của những “IT girl” hay khái niệm supermodel đình đám thập niên 1990, Gia đã là cái tên khiến cả ngành công nghiệp thời trang phát cuồng với gương mặt góc cạnh, thần thái nổi loạn, bất cần và vẻ đẹp vừa nam tính vừa gợi cảm. Điều này khiến cô trở thành nàng thơ của hàng loạt nhiếp ảnh gia huyền thoại. Nhưng phía sau ánh đèn flash, Gia cũng là một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử thời trang.
“Viên ngọc hoang dã” của làng mốt Mỹ
Gia Carangi sinh năm 1960 tại Philadelphia trong một gia đình gốc Ý. Tuổi thơ của cố siêu mẫu không hề êm đềm: cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, mối quan hệ gia đình lạnh nhạt khiến Gia sớm trở thành một cô gái nổi loạn, cô độc và luôn tìm kiếm sự chú ý từ người khác.
Năm 17 tuổi, Gia chuyển tới New York City để theo đuổi nghề mẫu. Nữ siêu mẫu nhanh chóng được ký hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng Wilhelmina Models dưới trướng “bà trùm mẫu” Wilhelmina Cooper.
Gia liên tục xuất hiện trên các số báo lớn của Vogue Mỹ, Pháp và Ý, đồng thời phủ sóng dày đặc ở Cosmopolitan, Harper's Bazaar hay Interview. Nhiều biên tập viên thời trang khi ấy xem Gia là “gương mặt của tương lai” vì cô mang năng lượng hoàn toàn mới: sexy nhưng không kiểu cổ điển, đẹp theo hướng nổi loạn và có chiều sâu điện ảnh.
Gia từng làm việc với nhiều nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia lớn của cuối thập niên 1970, đặc biệt là những cái tên định hình thời trang Mỹ thời điểm đó. Cô thường xuất hiện trong các show và editorial gắn với phong cách disco-glam, sexy tailoring và luxury sportswear - tinh thần rất đặc trưng của thời đại Studio 54.
Nữ siêu mẫu cũng từng xuất hiện trong campaign hoặc editorial gắn với nhiều thương hiệu high fashion và beauty nổi tiếng thời đó, từ Armani tới Dior hay các chiến dịch mỹ phẩm lớn tại Mỹ. Dù chưa tồn tại mô hình đại sứ toàn cầu như hiện nay, Gia vẫn được xem là “IT model” mà các thương hiệu săn đón mạnh nhất cuối thập niên 1970.
Cú trượt dài vì nghiện ngập và cái chết cô độc ở tuổi 26
Thành công đến nhanh nhưng sự nghiệp của Gia cũng chóng tàn, gần như ngay khi vừa chạm đỉnh. Chỉ vài năm sau thời kỳ hoàng kim, Gia từ “gương mặt đắt giá nhất New York” trở thành biểu tượng buồn của thời trang: một cô gái được cả ngành công nghiệp tung hô quá nhanh rồi cũng bị bỏ lại rất nhanh.
Năm 1980, người đại diện thân thiết của Gia qua đời vì ung thư. Đây được xem là cú sốc lớn khiến tinh thần cô suy sụp nghiêm trọng. Trong môi trường thời trang đầy áp lực và tiệc tùng lúc bấy giờ, Gia bắt đầu sử dụng cocaine rồi nhanh chóng nghiện heroin. Sự nghiệp của cô lao dốc gần như chỉ sau vài năm đỉnh cao. Gia thường xuyên biến mất khỏi buổi chụp hình, xuất hiện trong trạng thái mất kiểm soát hoặc không thể làm việc. Nhiều khách hàng lớn bắt đầu quay lưng với cô.
Từng có thông tin từ những người đồng nghiệp của cố siêu mẫu cho biết trong lúc chụp hình cho tạp chí Vogue, Gia nhảy ra khỏi cửa sổ chỉ để trốn đi hút ma túy. Nhân viên tạp chí vô cùng tức giận nhưng vẫn chấp nhận cho Gia cơ hội thứ 2, lần này người ta mới phát hiện ra đôi tay đầy rẫy những vết chích của cô, hậu quả của việc lạm dụng chất kích thích.
Một trong những bộ ảnh nổi tiếng nhất của Gia trên trang bìa tạp chí Cosmopolitan cũng gắn liền với giai đoạn nghiện ngập này. Những vết kim tiêm trên tay cô từng phải được retouch hoặc cố tình dùng váy để che lại trong các buổi chụp editorial thời trang. Có thời điểm, Gia gần như không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc người mẫu. Đây cũng là lần cuối cùng cô được xuất hiện trên trang bìa của 1 tạp chí thời trang.
Gia nhiều lần cố cai nghiện, vào trung tâm phục hồi chức năng rồi tái nghiện. Cuộc sống riêng cũng hỗn loạn với các mối quan hệ đổ vỡ, tài chính cạn kiệt và sự cô lập ngày càng lớn. Năm 1986, Gia Carangi nhập viện cấp cứu sau khi bị hành hung và xâm hại tình dục dã man ngoài đường giữa trời mưa lạnh giá. Kết quả xét nghiệm máu xác định Gia bị nhiễm HIV và đã chuyển sang giai đoạn AIDS, cô qua đời chỉ 2 tháng sau đó. Cố siêu mẫu được cho là một trong những phụ nữ nổi tiếng đầu tiên của ngành thời trang Mỹ chết vì căn bệnh này vào thời điểm HIV/AIDS vẫn còn là chủ đề bị kỳ thị dữ dội.
Nhiều năm sau, câu chuyện của Gia mới được nhìn nhận như một bi kịch lớn của ngành công nghiệp thời trang: nơi một cô gái trẻ được tung hô quá nhanh, sống giữa ánh hào quang cực độ nhưng không có đủ sự bảo vệ trước áp lực, nghiện ngập và khủng hoảng tinh thần.
Dù sự nghiệp chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi, Gia Carangi vẫn được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử ngành mẫu. Năm 1998, cuộc đời của nữ siêu mẫu được dựng thành phim “Gia” với sự tham gia của Angelina Jolie.
