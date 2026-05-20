Soi mạnh nhẫn cưới của Văn Thanh: Thiết kế cực lạ, thuộc một thương hiệu khiến sao Việt mê mẩn!

Không cần đi kèm mỹ danh "Đám cưới triệu đô" hay bất cứ cụm từ nào tương tự, nhưng hôn lễ của hậu vệ Văn Thanh vẫn chiếm sóng mạng xã hội trong thời gian này.

Cặp đôi Văn Thanh –Trần Bích Hạnh.

Công khai mối quan hệ từ năm 2025, cặp đôi đã chính thức công bố sẽ tổ chức đám cưới trong năm 2026. Trong hành trình chuẩn bị cho ngày trọng đại, việc lựa chọn nhẫn cưới trở thành một trong những dấu mốc đầu tiên.

Mới đây, người hâm mộ có dịp theo dõi những khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi tại boutique Piaget tại Hà Nội, nơi cả hai cùng chọn nhẫn cưới cho ngày trọng đại.

Giữa vô số thiết kế lấp lánh từ các thương hiệu chế tác trong nước, Văn Thanh và Bích Hạnh lại tìm tới bộ sưu tập "Possession" thuộc thương hiệu mang tên Piaget.

Ra đời năm 1874, Piaget ghi dấu với tinh thần chế tác táo bạo, kỹ thuật hoàn thiện tinh xảo và tư duy sáng tạo giàu tính đột phá.Tinh thần ấy tiếp tục được mở rộng trong các bộ sưu tập trang sức – nơi vàng, đá quý, màu sắc và hình khối được kết hợp theo cách đầy tự do nhưng vẫn đậm tính thủ công, tạo nên sức hút riêng cho Piaget suốt hơn một thế kỷ.

Không chỉ có Văn Thanh mà Mỹ Tâm, Salim, NTK nội thất Thái Công,… cũng là "fan cứng" của dòng trang sức Possession của thương hiệu Piaget.

Điểm đắt giá nhất của Possession nằm ở cơ chế xoay – nơi những vòng tròn vàng có thể chuyển động tự do quanh thân nhẫn. Một chi tiết nhỏ, nhưng lại là "hint" cho một triết lý sâu sắc: trong ngôn ngữ của Piaget, đó là hình ảnh của một mối quan hệ luôn vận động, luôn được làm mới, nơi hai người gắn kết nhưng không "nuốt chửng" bản sắc của nhau.

Mang tên gọi "Decor Palace", phiên bản này của Possession được chế tác từ vàng hồng 18K, đi cùng viên kim cương trung tâm có thể chuyển động nhẹ thay vì cố định như trang sức truyền thống. Mềm mại hơn, linh hoạt hơn và thể hiện ý niệm mới về hôn nhân thời điểm hiện tại.

Nhưng mấy ai biết rằng, Possession khi mới được sinh ra, không nghĩ sẽ thành nhẫn cưới! Khi ra mắt vào những năm 1990, dòng trang sức này được Piaget định vị như một tuyên ngôn về sự tự do, cá tính và tinh thần sống độc lập. Nhưng rồi chính tinh thần đó lại khiến Possession trở thành tín vật của những cặp đôi hiện đại – những người tin rằng yêu nhau không có nghĩa là phải hòa làm một theo kiểu hòa tan. Cơ chế xoay tròn của nhẫn được nhìn nhận như vừa là một sự ràng buộc ngọt ngào của tình yêu, vừa là một vòng chuyển động của tự do, nơi cảm xúc được thăng hoa trong chính không gian riêng của nó.

Thông tin tới bạn: xu hướng chọn nhẫn cưới từ các thương hiệu quốc tế năm 2026 đang hướng tới sự kết hợp giữa Quiet Luxury (sang trọng thầm lặng), cá nhân hóa sâu sắc và thiết kế bền vững. Các cặp đôi hiện nay ưa chuộng những thiết kế không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa độc bản, tối giản nhưng có điểm nhấn đặc biệt. Mang thiết kế không phô trương, được chế tác từ các chất liệu bền vững và mang thông điệp đầy tính triết lý nhưng gần gũi, kiệt tác Possession của Piaget chắc chắn là "chân ái" để các cặp đôi lựa chọn.