Summer’s Calling: Lời hồi đáp mùa hè từ CHARLES & KEITH

Từ những buổi picnic ngập nắng giữa thiên nhiên đến tinh thần dịch chuyển mang hơi thở biển khơi, bộ sưu tập mở ra hai sắc thái đối lập nhưng hài hòa - thư thái và năng động, mềm mại và tự do. Qua đó, Summer’s Calling gợi nên một mùa hè giàu cảm xúc, nơi mỗi người có thể tận hưởng theo cách riêng của mình.

Đồng hành cùng chiến dịch lần này là những gương mặt đại diện cho các sắc thái khác nhau của thế hệ phụ nữ hiện đại như Tú Hảo, Tường San, Thu Uyên, Huỳnh Như Yến và Nghi Mean. Từ nhẹ nhàng, thư thái đến tự do và giàu năng lượng, mỗi cá tính đều đại diện cho một cách tận hưởng mùa hè khác nhau, góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc mà bộ sưu tập muốn truyền tải.

Picnic Day – Khi mùa hè là những khoảnh khắc thư thái

Mở đầu Summer’s Calling là Drop 1 – Picnic Day, chương đầu tiên mang tinh thần nhẹ nhàng và gần gũi thiên nhiên. Lấy cảm hứng từ những buổi picnic giữa khu vườn xanh mướt hay những ngày dạo biển đầy nắng, BST gợi nên cảm giác thư giãn đặc trưng của mùa hè thông qua bảng màu dịu nhẹ, chất liệu tự nhiên và phom dáng mềm mại.

Không đi theo tinh thần rực rỡ thường thấy của thời trang mùa hè, Picnic Day mang đến cảm giác nhẹ tênh và dễ chịu với các gam màu kem, beige, xanh nhạt hay pastel, kết hợp cùng chất liệu woven, canvas và các chi tiết đan lát mộc mạc. Tổng thể tạo nên một tinh thần vừa nữ tính vừa hiện đại, phù hợp với nhịp sống chậm rãi của những ngày hè. Qua hình ảnh của các cô nàng Tú Hảo, Tường San và Thu Uyên, Picnic Day được thể hiện như một phong cách sống - nơi vẻ đẹp đến từ sự tự nhiên, thư thái và kết nối với thiên nhiên.

Người mẫu Tú Hảo thư giãn giữa không gian ngập nắng trong những thiết kế mang tinh thần Picnic Day nhẹ nhàng, nữ tính và tự do.

Á hậu Tường San mang đến hình ảnh mùa hè mềm mại với bảng màu dịu nhẹ cùng những thiết kế thanh lịch lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Cô nàng Thu Uyên thể hiện tinh thần effortless chic qua những item tối giản, thoải mái nhưng vẫn đầy cảm hứng mùa hè.

Cruisin’ By – Hơi thở hàng hải của những chuyến đi

Nếu Picnic Day mang sắc thái nhẹ nhàng và thư giãn, thì Drop 2 – Cruisin’ By lại mở ra nguồn năng lượng hoàn toàn đối lập. Lấy cảm hứng từ tinh thần hàng hải và những chuyến phiêu lưu vùng biển, BST khai thác mạnh mẽ bảng màu navy – kem kinh điển cùng họa tiết sọc đặc trưng để tái hiện vẻ đẹp năng động, hiện đại của mùa hè.

Cruisin’ By hướng đến cảm giác linh họat và tự do trong chuyển động. Từ những đôi sandal tối giản, túi shoulder bag hiện đại đến các thiết kế mang cảm hứng nautical chic, tất cả đều gợi lên hình ảnh của những chuyến đi bất tận — nơi thời trang trở thành người bạn đồng hành cho nhịp sống tự do và đầy hứng khởi.

Thông qua hình ảnh của Huỳnh Như Yến và Nghi Mean, tinh thần Cruisin’ By được truyền tải qua phong thái tự tin, độc lập và giàu năng lượng. Không chỉ đơn thuần là thời trang mùa hè, BST còn đại diện cho tinh thần "movement" - luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những trải nghiệm mới.

Content creator Huỳnh Như Yến hóa thân thành cô gái mùa hè hiện đại với phong cách năng động mang hơi thở hàng hải đặc trưng của Cruisin’ By.

Nghi Mean mang đến hình ảnh phóng khoáng và tự tin qua các thiết kế mang gam màu navy – kem hiện đại, lấy cảm hứng từ tinh thần tự do của mùa hè.

Khi mùa hè mang nhiều sắc thái cảm xúc

Điểm đặc biệt của Summer’s Calling nằm ở cách bộ sưu tập không giới hạn mùa hè trong một định nghĩa duy nhất. Thay vào đó, CHARLES & KEITH lựa chọn kể câu chuyện qua hai thái cực đối lập nhưng bổ trợ lẫn nhau: tĩnh và động, mềm mại và cấu trúc, thư giãn và khám phá.

Chính sự đối lập ấy tạo nên tinh thần đa sắc cho bộ sưu tập, đồng thời phản ánh cách thế hệ phụ nữ hiện đại tận hưởng cuộc sống theo nhiều nhịp độ khác nhau. Có người tìm thấy mùa hè trong những buổi chiều yên bình giữa thiên nhiên, có người lại yêu cảm giác dịch chuyển không ngừng của những chuyến đi. Và Summer’s Calling được tạo ra để đồng hành cùng mọi phiên bản ấy.

Về CHARLES & KEITH

CHARLES & KEITH là thương hiệu thời trang quốc tế dành cho phụ nữ hiện đại, nổi bật với các thiết kế giày dép, túi xách và phụ kiện theo xu hướng. Thành lập năm 1996 bởi Charles và Keith Wong, thương hiệu hướng đến truyền cảm hứng tự tin cho phụ nữ thông qua những sản phẩm thời trang tinh tế, linh hoạt và dễ ứng dụng. Với hơn 600 cửa hàng trên toàn cầu, CHARLES & KEITH hiện có mặt tại nhiều thị trường lớn ở châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và Hoa Kỳ.