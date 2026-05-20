Hậu concert tại Thái Lan, khả năng trình diễn của Triệu Lộ Tư tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên lộ rõ sự thiếu kinh nghiệm sân khấu, vẫn còn "non" để tổ chức 1 concert quy mô lớn. Bên cạnh đó, loạt tạo hình thuộc "era idol" của nữ diễn viên cũng bị đặt lên bàn cân soi xét. Một trong số đó là bộ cánh mang vibe sexy từng gây sốt một thời. Đáng chú ý, nhiều netizen nhanh chóng chỉ ra outfit này có nhiều điểm tương đồng với tạo hình của Taylor Swift trong The Red Tour. Vì vậy, Triệu Lộ Tư bị cho rằng đang đạo nhái ngôi sao Hollywood khi có sự tương đồng từ màu sắc trang phục đến phụ kiện.

Bài đăng cho rằng Triệu Lộ Tư đạo nhái Taylor Swift hút hơn 40.000 lượt xem.

Tạo hình tương đồng của 2 ngôi sao. (Ảnh: Weibo)

Đặt hai hình ảnh cạnh nhau, dễ thấy tạo hình trên sân khấu của Triệu Lộ Tư gần như y hệt Taylor Swift. Cả hai cùng chọn công thức phối đồ rất đặc trưng: sơ mi trắng dáng ôm, quần short cạp cao màu đen và chiếc mũ fedora đen bản rộng. Ngay cả cách sơ vin gọn gàng để nhấn vòng eo, kết hợp kiểu tóc xoã nhẹ và cầm micro biểu diễn trên sân khấu của Triệu Lộ Tư cũng khiến nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh của Taylor.

Điểm giống không chỉ nằm ở trang phục riêng lẻ mà còn ở cách xây dựng “vibe” trình diễn: Phong cách retro pha sexy, vừa nữ tính vừa có chút tinh nghịch kiểu pop star. Bảng màu trắng - đen tối giản, phần quần short ôm sát khoe chân thon cùng chiếc mũ tạo dấu ấn thị giác mạnh khiến netizen cho rằng đây không đơn thuần chỉ là trùng hợp.

Khác biệt trong tạo hình của Triệu Lộ Tư so với Taylor nằm ở đôi giày cao gót. Nếu nhìn kỹ, outfit của minh tinh Cbiz có phần bạo hơn khi để hờ hàng cúc áo sơ mi, lộ bra sexy bên trong.

Tạo hình quyến rũ, phóng khoáng của Triệu Lộ Tư...(Ảnh: Weibo)

... cũng từng được Taylor Swift tích cực lăng xê trong The Red Tour. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ gắn với những bộ cánh ngọt ngào, nữ tính quen thuộc, Triệu Lộ Tư thời gian gần đây còn liên tục thử sức với những hình tượng táo bạo hơn khi theo đuổi giao diện idol. Trong loạt sân khấu biểu diễn, nữ diễn viên mang đến phong cách sexy, ưu tiên các thiết kế ôm sát hoặc cắt ngắn để tôn triệt để vóc dáng mảnh mai. Những outfit như quần short cạp cao, bodysuit hay áo corset giúp cô khoe đôi chân thon dài, bờ vai mảnh mai cùng vòng eo nhỏ. Dù vẫn còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận nữ minh tinh xứ Trung đang nỗ lực làm mới bản thân, mang đến màu sắc quyến rũ và cá tính hơn so với phong cách an toàn trước đây.