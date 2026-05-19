“Tình yêu đời đầu” của Jennie chính thức cho nàng danh phận: Ẩn sạch bài đăng, chỉ follow mình em!

Động thái "dọn đường" quy mô khắp châu Á

Trưa ngày 19.5, cộng đồng người hâm mộ của Jennie liên tục lan truyền những tín hiệu cho thấy một bản hợp đồng đại sứ thương hiệu lớn tiếp theo của nữ thần tượng đang đến rất gần.

Nguồn cơn của nghi vấn bắt nguồn từ động thái lạ của hàng loạt trang mạng xã hội chính thức trực thuộc thương hiệu mỹ phẩm Vaseline tại khu vực châu Á như: Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

Các tài khoản này đồng loạt ẩn sạch toàn bộ bài đăng cũ trên nền tảng Instagram, chỉ để lại duy nhất một video ngắn với tiêu đề đầy ẩn ý: "Two global icons, one new chapter. Coming soon" (Tạm dịch: Hai biểu tượng toàn cầu, một chương mới. Sắp ra mắt).

Dù bóng dáng cô gái xuất hiện trong đoạn teaser vô cùng mờ ảo, người hâm mộ vẫn nhanh chóng nhận ra những đường nét và phong thái quen thuộc của giọng ca BLACKPINK.

Clip teaser của Vaseline và cô gái được cho là Jennie (Nguồn: Vaseline).

Bên cạnh đoạn video mang tính gợi mở, đặc quyền mà nhãn hàng dành riêng cho Jennie trên mạng xã hội càng làm tăng tính xác thực cho thương vụ này. Hiện tại, Jennie là ngôi sao duy nhất được Vaseline Hàn Quốc và Vaseline Thái Lan nhấn nút theo dõi.

Riêng đối với Vaseline Việt Nam, tài khoản của thành viên BLACKPINK cũng là siêu sao quốc tế duy nhất xuất hiện giữa danh sách theo dõi vốn chỉ gồm các nghệ sĩ Việt. Động thái mang tính độc quyền cao này từ một thương hiệu lớn là minh chứng rõ ràng khẳng định Jennie chính là át chủ bài trong chiến dịch toàn cầu sắp tới của hãng.

Vaseline Hàn Quốc

Vaseline Thái Lan chỉ ấn follow một tài khoản là Jennie.

Vaseline Philippines

Vaseline Nhật Bản

Vaseline Việt Nam

Tài khoản Jennie là ngôi sao quốc tế duy nhất trong danh sách này.

Mối lương duyên bền bỉ từ thuở tân binh

Màn kết hợp này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với người hâm mộ, bởi Vaseline từ lâu đã được ví như "tình yêu đầu đời" trong hành trình làm đẹp của Jennie. Thay vì một cái bắt tay thương mại thuần túy, đây là cái kết cho sự gắn bó của nữ thần tượng đối với thương hiệu mỹ phẩm đã tồn tại hơn 150 năm tuổi.

Từ khi còn là một tân binh ở những năm đầu sự nghiệp, Jennie đã công khai thể hiện bản thân là một khách hàng trung thành không thể sống thiếu các sản phẩm dưỡng môi của hãng.

Khán giả từng nhiều lần thích thú trước hình ảnh cô nàng ngay ngắn sắp đặt những hũ Vaseline Lip Therapy phiên bản minisize trên tủ đầu giường, hay khoảnh khắc tinh nghịch đọ độ nhỏ của gương mặt bên hũ sáp dưỡng size đại.

Jennie được nhìn thấy sử dụng son dưỡng Vaseline trước khi ngủ từ nhiều năm về trước

Hình ảnh gương mặt bé bằng hũ Vaseline của Jennie được chia sẻ trong suốt nhiều năm

Sự tin dùng này vẫn kéo dài bền bỉ cho đến khi Jennie trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn vài năm gần đây, khi nhận được câu hỏi về vật dụng luôn mang theo bên cạnh chiếc điện thoại iPhone, Jennie đã trả lời ngay rằng đó chính là son dưỡng môi của mình.

Qua nhiều khoảnh khắc đời thường bị ống kính ghi lại, món đồ quen thuộc luôn nằm trong túi xách hay được cô nàng vô thức sử dụng chính là thỏi Vaseline Lip Therapy. Việc từ một người hâm mộ lâu năm chính thức được trao danh phận cho thấy sức ảnh hưởng tự nhiên và sự kết hợp đầy thuyết phục giữa Jennie và nhãn hàng.