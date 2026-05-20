Xe tải chở nội y của Kim Kardashian bị phát hiện giấu 90kg ma túy

Lô hàng "triệu đô" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Thay vì xuất hiện trên tấm poster với màn collab lung linh nào đó, thương hiệu nội y đình đám SKIMS của tỷ phú Kim Kardashian vừa qua lại bất ngờ chiếm sóng truyền thông quốc tế theo một kịch bản vô cùng hy hữu. Cơ quan chức năng tại Anh vừa triệt phá một đường dây buôn lậu chất cấm xuyên biên giới, bóc trần thủ đoạn tinh vi của một tài xế khi biến chuyến hàng vận chuyển 28 pallet nội y SKIMS chính hãng thành vỏ bọc cho 90kg cocaine nguyên chất.

90kg chất cấm được giấu trong xe tải chở lô hàng của SKIMS.

Lô chất cấm có giá trị trên thị trường chợ đen lên tới 7,2 triệu bảng Anh (hơn 221 tỷ đồng) đã bị tóm gọn ngay khi chiếc xe tải vừa cập cảng Harwich sau chuyến phà từ Hà Lan sang Anh. Sự tương phản giữa một bên là thương hiệu thời trang đang làm mưa làm gió toàn cầu, một bên là thế giới ngầm tội phạm đã lập tức biến vụ việc thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu.

Thủ đoạn tinh vi núp bóng fashion brand

Cơ quan điều tra khẳng định SKIMS lẫn các đơn vị xuất nhập khẩu hoàn toàn vô tội và không có bất kỳ mối liên hệ nào với đường dây đen này. Lô hàng thời trang nói trên hoàn toàn hợp pháp và "sạch sẽ", nhưng chính sức nóng và khối lượng vận chuyển khổng lồ của một "it-brand" như SKIMS trên toàn cầu đã vô tình biến các container hàng hoá của hãng trở thành mục tiêu ngụy trang hoàn hảo trong mắt các tổ chức tội phạm.

Tính đến cuối năm 2025 - SKIMS của Kim Kardashian được định giá 5 tỷ đô la.

Tự tin vào sự uy tín của chuyến hàng thời trang cao cấp, gã tài xế mang quốc tịch Ba Lan Jakub Jan Konkel đã lén lút dừng xe 16 phút trong hành trình để bốc xếp 90 bánh cocaine bọc kín vào một hốc trống được cải tiến tinh vi bên trong hai cánh cửa rơ-moóc. Đổi lại khoản thù lao 4.500 Euro (137 triệu đồng) từ lòng tham, gã tài xế 40 tuổi giờ đây phải trả giá bằng bản án 13 năm 6 tháng tù giam tại tòa án Anh, đồng thời để lại một bài học đắt giá về lỗ hổng an ninh trong chuỗi cung ứng của các thương hiệu lớn.

Nam tài xế đã bị kết án hơn 13 năm tù tại Tòa án Chelmsford Crown Court.

Mặt trái của những đế chế thời trang có độ phủ sóng quá mạnh

Vụ việc lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các ông lớn trong ngành công nghiệp thời trang về việc kiểm soát an ninh logistics. Giữa thời buổi mà các sản phẩm mang đậm tính xu hướng như SKIMS của Kim Kardashian đang được vận chuyển liên tục với mật độ dày đặc xuyên biên giới, để phục vụ cơn khát mua sắm của hàng triệu tín đồ toàn cầu, các dòng xe vận tải này vô tình lọt vào tầm ngắm béo bở của tội phạm nhằm qua mặt lực lượng biên phòng.

Câu chuyện tréo ngoe của chiếc xe tải chở đồ SKIMS bị ép "gánh" thêm 90kg ma túy đã chứng minh một thực tế của làng mốt hiện đại: Sức ảnh hưởng của một thương hiệu thời trang càng lớn, dòng chảy hàng hóa càng rầm rộ thì rủi ro bị thế giới ngầm chọn làm "bình phong" để ngụy trang tinh vi lại càng cao.

