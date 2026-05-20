Lời khuyên từ Thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc: 41 tuổi dáng vẫn đẹp nhờ tập kiểu này

Ở độ tuổi 41, Yoon Eun Hye vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì vóc dáng thon gọn nhờ lối sống cực kỳ kỷ luật. Mới đây, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ cùng Baby V.O.X, "thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc" vẫn tiếp tục cho thấy tinh thần chăm sóc bản thân đáng nể khi vẫn dậy sớm tập luyện dù đang ở nước ngoài.

Yoo Eun Hye đã chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ ngơi tại Los Angeles, trong đó cảnh cô dành buổi sáng ở phòng gym nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ tập cho có, nữ diễn viên thực hiện hàng loạt bài tập khá đa dạng, từ nâng gối trên xà để siết cơ bụng, squat với tạ ấm để tăng sức mạnh thân dưới, đến chèo thuyền trên máy rowing và leg extension cho cơ đùi trước.

Yoo Eun Hye nghỉ dưỡng vẫn không quên tập luyện.

Vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ ở tuổi 41 của nữ diễn viên. (Ảnh: Instagram)

Knee raise – bài tập cho cơ bụng và hông

Đây là động tác cố định lưng và khuỷu tay vào máy, sau đó co gối kéo lên gần ngực rồi hạ xuống chậm rãi. Khi thực hiện, cơ bụng và cơ gập hông cùng hoạt động, giúp cải thiện sự ổn định vùng core, bao gồm hông, lưng dưới và vùng chậu. Bài tập này đặc biệt phù hợp với người ngồi lâu, người có vùng thắt lưng yếu hoặc khi tập các môn như chạy bộ, leo núi, pilates dễ bị lắc người.

Tuy nhiên, nếu dùng quán tính hoặc ưỡn lưng quá mức khi nâng chân, áp lực sẽ dồn vào cột sống thắt lưng. Người tập nên siết cơ bụng và nâng chân chậm để tránh chấn thương.

Ảnh: YouTube.

Kettlebell squat – tăng sức mạnh cho chân và mông

Bài tập này sử dụng tạ ấm, cầm bằng hai tay trước ngực rồi hạ người xuống như squat. Theo cách Yoon Eun Hye thực hiện, đây là biến thể goblet squat. Động tác giúp tăng cường sức mạnh cho đùi trước, cơ mông, gân kheo và cả nhóm cơ core. Nó đặc biệt hữu ích cho các hoạt động thường ngày như leo cầu thang, đứng lên ngồi xuống hay mang vật nặng, rất phù hợp để duy trì thể lực ở tuổi trung niên.

Tuy nhiên, nếu đầu gối đổ vào trong, lưng cong hoặc giữ tạ quá xa người sẽ dễ gây áp lực lên khớp gối và lưng. Người mới nên bắt đầu với mức tạ nhẹ.

Ảnh: YouTube.

Rowing machine – kết hợp cardio và tăng cơ toàn thân

Rowing machine mô phỏng động tác chèo thuyền trong nhà. Người tập dùng chân đạp bàn đạp, sau đó ngả người nhẹ ra sau và kéo tay cầm về bụng. Đây là bài cardio toàn thân ít tác động lên khớp, giúp cải thiện sức bền tim phổi và sức bền cơ bắp. Vì sử dụng đồng thời chân, lưng, tay và cơ bụng, rowing machine rất phù hợp với người muốn tập toàn thân trong thời gian ngắn.

Người mới thường mắc lỗi kéo tay trước thay vì dùng lực từ chân. Thứ tự đúng là chân – thân – tay. Nếu sai tư thế, dễ gây đau lưng hoặc vai.

Leg extension – tập trung vào cơ đùi trước

Bài tập này thực hiện bằng cách ngồi vào máy, đặt chân dưới thanh đệm và duỗi gối để nâng tạ. Nó tác động trực tiếp vào cơ tứ đầu đùi, giúp tăng sức mạnh đầu gối và hỗ trợ các hoạt động như đứng lên, ngồi xuống hoặc leo cầu thang. Đây là lựa chọn phù hợp cho người khó tập squat hoặc muốn tập riêng cơ đùi trước.

Tuy nhiên, vì gây áp lực trực tiếp lên khớp gối, người tập không nên cố nâng mức tạ quá nặng. Động tác cần thực hiện chậm, có kiểm soát. Những người từng chấn thương dây chằng hoặc đau đầu gối nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi tập.