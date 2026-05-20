Đổi cách nấu ăn, diễn viên Hàn nhanh giảm cân, dễ dàng lấy lại dáng sau sinh

Là gương mặt quen thuộc qua nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, Park Ha Sun vẫn giữ được vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ dù đã trở thành mẹ 1 con. Không ít người cho rằng bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh, thay đổi thói quen ăn sang các món chế biến ít dầu mỡ như hấp hoặc nhúng.

Vóc dáng tuổi 38 của nữ diễn viên sau khi sinh con. (Ảnh: Instagram)

Trên trang cá nhân, Park Ha Sun cho biết cô rất thích ăn món lẩu shabu-shabu nên thường tự nấu tại nhà. Gần đây, cô đã tìm đến 1 món ăn được hấp bằng xửng gỗ hinoki sau khi nghe nhiều người chia sẻ đây là cách chế biến phù hợp hơn cho việc giảm cân, giữ dáng và hạn chế tích nước. Trong hình ảnh được đăng tải, bữa ăn của nữ diễn viên gồm thịt bò, tôm, cải thảo, nấm và lá mè được hấp chín bằng hơi nước trong xửng gỗ, vừa thanh đạm, ít dầu mỡ nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất.

Món ăn ít dầu mỡ giữ dáng của Park Ha Sun.

Điểm đặc biệt trong món ăn của Park Ha Sun là sự kết hợp cân bằng giữa protein và chất xơ. Thịt bò là nguồn cung cấp đạm chất lượng cao, đồng thời giàu sắt và vitamin B12 – những dưỡng chất thường thiếu hụt khi ăn kiêng. Nếu chọn phần thịt nạc như bắp hoặc thăn, lượng calo sẽ thấp hơn nhưng vẫn giúp duy trì cơ bắp và cảm giác no lâu. Trong khi đó, tôm là thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo, còn chứa astaxanthin – chất chống oxy hóa được cho là có lợi cho việc giảm viêm và hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Các loại rau như cải thảo, nấm và lá mè cũng mang đến nhiều lợi ích. Cải thảo chứa nhiều nước và chất xơ, tạo cảm giác no nhưng không nạp nhiều năng lượng. Nấm gần như rất ít calo nhưng giàu beta-glucan, một hợp chất hỗ trợ miễn dịch. Lá mè lại giàu beta-carotene, sắt, canxi và polyphenol, giúp tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn. Chính việc ưu tiên nguyên liệu tươi, ít chế biến cầu kỳ khiến món ăn vừa dễ tiêu hóa vừa phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

(Ảnh: Instagram)

Shabu-shabu vốn được xem là món khá "healthy" vì cách ăn chủ yếu là nhúng thịt và rau vào nước dùng, hạn chế dầu mỡ. Nhờ lượng rau lớn, món này tạo cảm giác no nhanh nhưng tổng calo không quá cao. Tuy nhiên, điểm dễ khiến nhiều người tăng cân lại nằm ở phần nước dùng, nước chấm và các món ăn kèm như mì, cơm hoặc cháo cuối bữa. Nhiều loại nước lẩu có hàm lượng natri cao, dễ gây tích nước và đầy bụng. Thêm vào đó, các loại sốt như sốt mè hay sốt cay thường chứa khá nhiều đường và chất béo, nên nếu ăn quá tay, món tưởng "ăn kiêng" lại trở thành bữa nhiều năng lượng.

So với shabu-shabu, món hấp bằng xửng hinoki mà Park Ha Sun lựa chọn còn được đánh giá tối ưu hơn cho việc giữ dáng. Phương pháp hấp bằng hơi nước gần như không cần thêm dầu, đồng thời giúp giữ lại hương vị nguyên bản của thực phẩm. Không có nước dùng nên lượng natri cũng thấp hơn, hạn chế tình trạng sưng phù – điều nhiều phụ nữ đặc biệt quan tâm sau sinh. Quá trình hấp còn giúp phần mỡ thừa từ thịt tiết ra tự nhiên, khiến món ăn thanh nhẹ hơn mà vẫn ngon miệng.

(Ảnh: Instagram)

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng việc Park Ha Sun duy trì vóc dáng gọn gàng sau sinh không phải nhờ những chế độ ăn quá khắt khe, mà đến từ việc chọn cách nấu thông minh. Những bữa ăn tưởng đơn giản với thịt, hải sản và rau củ hấp lại là lựa chọn lý tưởng để vừa chăm sóc sức khỏe, vừa hỗ trợ giữ thân hình săn chắc theo cách bền vững.