Giải phẫu gu thẩm mỹ "chọi coin": Tại sao giới giàu xổi toàn cầu từ Dubai đến thầy dạy làm giàu phông bạt Việt Nam, đều mặc cùng một kiểu?

Baroque Versace vàng bóng. Xích vàng to hai vòng. Giày chunky cao cổ in hoạ tiết. Bó tiền để cạnh máy tính. Kính đen to bản. Không ai quy định. Không ai bảo ai. Nhưng ai cũng mặc giống ai, thế mới tài!

Toàn người không quen biết gì nhau nhưng lại chung phong cách?

Tháng 5/2026, Master Sanker, YouTuber người Israel chuyên làm clip phát tiền và iPhone cho người lạ trên phố, đến Hà Nội quay video. Bộ đồ ngày đầu tiên: Versace baroque vàng trắng full set áo ngắn tay và quần short, xích bạc to, giày Versace Aulenti cao cổ in baroque từ đế lên mũi, kính đen to bản. Hậu cảnh anh ta chọn để đứng chụp ảnh: cửa Tràng Tiền Plaza mạ vàng baroque. Ăn khớp từ đầu đến chân, từ người đến phông nền.

Rồi "camera chạy bằng cơm" của dân mạng Việt bắt kịp. Clip quay lại cảnh cô gái nhận iPhone xong đứng ngay lập tức đưa lại cho người đứng cạnh và nhận tiền thù lao. Tuổi Trẻ đưa tin ngày 19/5. Bộ đồ không cứu được câu chuyện, nhưng nó đã làm việc của nó đủ lâu để video chạm hàng triệu lượt xem.

Còn trước đó là Mr Pips, tức Phó Đức Nam, sinh năm 1994, từng là TikToker tài chính đông người theo dõi nhất Việt Nam. Video nào của anh ta cũng có đủ bộ: suit đắt, đồng hồ to, phông bạt chuyên nghiệp và lời hứa lợi nhuận khổng lồ từ forex. Công an Hà Nội bắt ngày 31/10/2024. Thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối, 41 ô tô, 59 đồng hồ thương hiệu. Tổng tang vật hơn 5.300 tỷ đồng. Hơn 800 người là bị hại.

Bộ đồ đẹp là thứ đầu tiên người xem nhìn thấy, trước khi họ chuyển tiền.

Không chỉ ở Việt Nam

Cùng cảnh tượng đó đang diễn ra ở Dubai, Miami, Bangkok và Istanbul. Sau mỗi đợt bull market (thị trường crypto tăng mạnh) là một thế hệ người lần đầu cầm tiền lớn, và kết quả gần như luôn giống nhau. Blockworks, tờ báo chuyên về crypto, gọi đây là "adult money for the first time": lần đầu trong đời cầm tiền thật, kết quả gần như luôn là đổ vào thứ có logo to nhất có thể.

Không phải vì họ thiếu gu. Mà vì người mới có tiền cần thông báo cho người xung quanh biết, nhanh nhất có thể. Người giàu lâu đời không cần thông báo vì ai cũng đã biết rồi. Người mới có tiền thì khác. Logo to và xích vàng là cách thông báo nhanh nhất và rõ ràng nhất hiện có, không cần giới thiệu, không cần bối cảnh, chỉ cần bước vào khung hình.

Phân tích thời trang của giới giàu xổi, "chọi coin" ở Việt Nam

Việt Nam thuộc top 10 thế giới về tỷ lệ người dân tham gia thị trường crypto. Khi thị trường có nhiều người kiếm và mất tiền nhanh như vậy, phong cách ăn mặc theo trend cũng hình thành rõ nét.

Không chỉ đám "chọi coin". Cả một hệ sinh thái giàu xổi trên mạng xã hội Việt Nam đang khai thác cùng bộ ngôn ngữ hình ảnh. Nếu quan sát đủ lâu, bạn sẽ thấy mẫu số chung của thẩm mỹ giàu xổi 2026 như thế này:

1. Về màu sắc, họa tiết và chất liệu:

Màu sắc: Vàng. Đen bóng. Trắng satin. Xanh lá metallic. Không bao giờ là beige hay xám, hai màu của người giàu lâu đời vốn không cần ai nhìn vào mới biết là đắt. Vàng thì khác. Não người gắn vàng với tiền, vàng từ hàng nghìn năm trước khi TikTok tồn tại.

Hoạ tiết: Baroque Versace là lựa chọn số một vì lý do đơn giản nhất: không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì bình dân. Nhìn vào biết ngay là "hàng hiệu", hoặc ít nhất là thứ đang cố trông như hàng hiệu. Monogram Louis Vuitton và Gucci GG cũng vậy. Một người mặc áo GG monogram không cần nói họ đang mặc Gucci. Cái áo tự nói. Đó là tất cả những gì cần thiết.

Chất liệu: Satin và silk-look, vải bóng mượt trông như lụa. Lý do thực tế hơn bạn nghĩ: satin phản ánh ring light cực tốt, khiến bộ đồ trông đắt gấp đôi trong video so với ngoài thực tế. Đây là lý do bọn họ mặc phi bóng loáng ngay cả trời 35 độ.

2. Các yếu tố thương hiệu

Thương hiệu: Versace, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Balenciaga, theo thứ tự. Tất cả đều được nhận ra ngay bởi người chưa bao giờ mua đồ hiệu, và đó chính xác là đối tượng cần gây ấn tượng. Không ai trong đám này mặc Hermès hay Loro Piana dù đắt hơn nhiều. Lý do: hai thứ đó không có logo. Khách hàng tiềm năng của khóa học làm giàu không nhận ra Hermès từ xa. Nhưng ai cũng nhận ra baroque Versace.

Hàng thật hay fake: Phần lớn là rep, hàng nhái chất lượng cao. Một bộ Versace baroque thật từ 30 đến 80 triệu đồng. Bộ rep trông giống hệt từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Camera TikTok không phân biệt được, và không ai đang cố phân biệt.

3. Đồ bộ, giày dép, phụ kiện các kiểu

Xích vàng: Bắt buộc. Ít nhất một vòng, lý tưởng là hai đến ba. Vàng thật hoặc mạ vàng từ Aliexpress 200.000 đồng trông hệt nhau dưới ánh đèn.

Mặt dây chuyền: To bằng cái chén trở lên. Chức năng: điểm đầu tiên mắt người xem nhìn vào khi thấy toàn bộ khung hình.

Giày chunky: Balenciaga Triple S, Versace Aulenti hoặc hàng nhái trông gần giống. Đế dày cộng thêm 5cm chiều cao trong ảnh. Không cần phẫu thuật.

Đồng hồ Rolex, AP vàng: Hoặc thứ gì đó to bản mạ vàng. Phải nhìn thấy được trong ảnh chụp từ xa. Thật hay không từ xa không ai phân biệt được.

Tóm lại là?

Có một thứ mà bộ baroque vàng bóng, xích vàng ba vòng và giày chunky cao cổ không làm được: qua mặt người Việt đủ lâu.

Không phải vì người Việt am hiểu thời trang hơn ai. Mà vì người Việt có thói quen quan sát, hoài nghi và chia sẻ phát hiện của mình với tốc độ mà không thuật toán nào bắt kịp. Cái cộng đồng tự phong "camera chạy bằng cơm" đó, không lương, không chức danh, không văn phòng, chỉ có điện thoại và mắt tinh, đã bóc ra những thứ mà cả ekip quay phim chuyên nghiệp không che được.

Thời trang, phụ kiện... làm được rất nhiều thứ. Nó tạo ra ấn tượng đầu tiên. Nó mua thời gian. Nó thuyết phục đủ người trong đủ thời gian để thiệt hại xảy ra. Nhưng nó không làm được một thứ: biến cái giả thành cái thật.

Ở Việt Nam, khoảng cách giữa "bị nghi ngờ" và "bị bóc" thường chỉ là một người đứng đúng góc, quay đúng lúc và đăng lên đúng nơi. Phần còn lại là thuật toán và sự bực bội tập thể làm hộ. Bộ baroque vàng bóng hay xích vàng ba vòng không thay đổi được phương trình đó. Chúng chỉ làm cho khoảnh khắc bị bóc thêm phần ngoạn mục hơn mà thôi.