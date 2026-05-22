Beauty blogger - TikToker 1,3 triệu followers Hoàng Thạch là ai?

Hoàng Thạch, hay còn được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "cô giáo Thạch", là một TikToker, makeup artist và beauty blogger nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam. Sinh năm 1998 tại Sóc Trăng (cũ), Hoàng Thạch là chủ nhân của kênh TikTok @hoangthachhh sở hữu 1,3 triệu lượt theo dõi, cùng kênh YouTube thu hút hàng chục nghìn lượt đăng ký.

Trong cộng đồng người theo dõi, anh thường được gọi bằng các biệt danh "cô giáo" xuất phát từ lối truyền đạt nội dung trực diện, tự nhiên. Hoàng Thạch hoạt động như một chuyên gia trang điểm tự học, không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp và là một trong những gương mặt định hình phong cách làm đẹp phi giới tính (beauty boy) được chú ý trên mạng xã hội.

Trước khi trở thành một beauty blogger, Hoàng Thạch từng chia sẻ về việc bản thân có giai đoạn dài tự ti do làn da bị mụn và gặp nhiều khuyết điểm. Quá trình tự tìm hiểu các kiến thức chăm sóc da để cải thiện ngoại hình cho chính mình đã trở thành cơ duyên đưa anh đến với công việc chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp. Trên các nền tảng số, tuyến nội dung chính của anh xoay quanh các video hướng dẫn các bước trang điểm từ cơ bản đến nâng cao, mẹo dưỡng da hằng ngày và review về các loại mỹ phẩm.

Bên cạnh nội dung makeup và skincare, Hoàng Thạch còn thu hút sự quan tâm với cuộc sống cá nhân gắn liền cùng hàng hiệu và các món phụ kiện xa xỉ. Đặc biệt, anh nổi tiếng với niềm yêu thích dành cho pha lê Swarovski. Nhiều lần trên mạng xã hội, nam TikToker chia sẻ về bộ sưu tập pha lê có giá trị lớn được tích góp trong thời gian dài, từ tượng trang trí, phụ kiện đến các thiết kế phiên bản giới hạn.

Độ chịu chi của Hoàng Thạch từng khiến bạn bè lẫn cư dân mạng liên tục để lại bình luận "khuyên ngăn" vì mức độ đầu tư mạnh tay cho thú sưu tầm này.

