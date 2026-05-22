Orange cùng dàn mỹ nhân Vbiz đổ bộ sự kiện ra mắt ELISE URBAN, visual đậm chất thành thị gây chú ý

Tối vừa qua, ELISE chính thức ra mắt ELISE URBAN - dòng sản phẩm mới mang tinh thần "Intersection & Urban Movers", hướng đến hình ảnh những cô gái trẻ hiện đại, năng động và luôn chuyển động giữa nhịp sống thành phố.

Ngay từ khi diễn ra, sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi bật như Orange, Hà Tâm Như cùng đông đảo fashion creators, KOLs và KOCs trẻ. Không gian chương trình được phủ đậm tinh thần urban lifestyle với concept trẻ trung, hiện đại và đậm vibe thành thị.

Mở đầu chương trình, Nhà sáng lập thương hiệu thời trang ELISE - Bà Lưu Nga - đã có những chia sẻ về hành trình tạo nên ELISE URBAN. Theo bà, đây không chỉ là một dòng sản phẩm mới mà còn là "đứa con tinh thần" được phát triển dành cho thế hệ phụ nữ hiện đại yêu sự linh hoạt, trẻ trung nhưng vẫn giữ nét thanh lịch đặc trưng của ELISE.

Ngay sau phần chia sẻ, bộ nhận diện thiết kế của ELISE URBAN được giới thiệu thông qua màn xuất hiện của 5 người mẫu trong các layout mang tinh thần urban contemporary. Những thiết kế tối giản, dễ phối và có tính ứng dụng cao nhanh chóng trở thành điểm nhấn của chương trình khi hướng đến khả năng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh - từ office, coffee date cho đến những hoạt động thường ngày.

Xuất hiện tại sự kiện, Hà Tâm Như thu hút sự chú ý với hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn hiện đại. Người đẹp chia sẻ cô yêu thích năng lượng trẻ trung và sự thoải mái mà ELISE URBAN mang lại vì rất phù hợp với nhịp sống của các cô gái hiện đại ngày nay.

Trong khi đó, Orange khiến không khí chương trình trở nên sôi động hơn với màn giao lưu gần gũi cùng khách mời. Nữ ca sĩ còn ngẫu hứng hát một đoạn ca khúc "Không Đau Nữa Rồi", tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc và đúng tinh thần trẻ trung mà ELISE URBAN muốn truyền tải.

Bên cạnh các hoạt động trình diễn và giao lưu, khu vực workshop trải nghiệm cũng thu hút đông đảo khách mời check-in và trực tiếp thử đồ, phối outfit theo phong cách riêng. Không gian mở cùng tinh thần tương tác tự nhiên giúp khách tham dự cảm nhận rõ hơn tinh thần linh hoạt và hiện đại của ELISE URBAN.

Đại diện thương hiệu, ông Manuel Jude Suresh - Tổng Giám đốc Điều hành ELISE - cho biết ELISE URBAN được phát triển dựa trên ba yếu tố cốt lõi gồm Minimalism (tối giản), Versatile (linh hoạt) và Smart Buying (mua sắm thông minh). Nếu ELISE vốn được biết đến với hình ảnh thời trang công sở thanh lịch, thì ELISE URBAN là phiên bản năng động và đa dụng hơn, hướng đến tinh thần "Everywhere they can wear it" - nơi phụ nữ có thể tự tin diện trang phục trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Sau hơn 15 năm phát triển với hệ thống 113 cửa hàng trên toàn quốc, ELISE tiếp tục cho thấy sự trẻ hóa trong hình ảnh và cách tiếp cận thế hệ khách hàng mới. Với ELISE URBAN, thương hiệu không chỉ mang đến một làn gió mới về phong cách mà còn truyền tải tinh thần sống hiện đại, linh hoạt và đầy cảm hứng của những cô gái thành thị hôm nay.