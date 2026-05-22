Bella Hadid tìm cách "lách luật" tại Cannes: Vẫn gợi cảm đỉnh cao dù thảm đỏ siết chặt dress code

Nhắc tới thảm đỏ Cannes Film Festival, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những khoảnh khắc thời trang xa hoa, táo bạo và đầy tính biểu tượng. Và trong suốt nhiều năm qua, Bella Hadid luôn là một trong những cái tên nổi bật nhất tại sự kiện này. Sở hữu body chuẩn siêu mẫu cùng thần thái sắc lạnh đặc trưng, Bella Hadid từng không ít lần "chiếm sóng" toàn bộ truyền thông quốc tế nhờ những bộ cánh gợi cảm tới nghẹt thở. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, nàng mẫu sinh năm 1996 gần như đều tạo nên một khoảnh khắc viral.

Công chúng hẳn vẫn chưa quên chiếc váy đen xẻ ngực sâu kinh điển với phần vòng cổ hình lá phổi vàng của Schiaparelli mà Bella từng diện năm 2021. Thiết kế táo bạo ấy đã trở thành một trong những outfit mang tính biểu tượng nhất lịch sử Cannes hiện đại. Hay trước đó là hàng loạt bộ váy xuyên thấu, cut-out mạnh tay và những thiết kế khoe gần như toàn bộ đường cong cơ thể của nàng mẫu.

Chính vì vậy, khi ban tổ chức Cannes Film Festival bắt đầu siết chặt quy định về trang phục từ năm 2025, nhiều người đã tò mò không biết Bella Hadid sẽ xoay xở ra sao. Theo dress code mới, những trang phục quá hở bạo, xuyên thấu quá mức hoặc gây tranh cãi mạnh về mặt hình ảnh sẽ bị hạn chế trên thảm đỏ chính thức. Quy định này được cho là nhằm đưa Cannes quay trở lại tinh thần điện ảnh thanh lịch vốn có, thay vì quá tập trung vào các màn khoe da thịt gây sốc như nhiều năm gần đây. Với một biểu tượng thời trang nổi loạn và gợi cảm như Bella Hadid, đây rõ ràng là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ tinh thần sexy vốn là "thương hiệu cá nhân", Bella lại chọn cách khéo léo hơn: gợi cảm vừa đủ nhưng vẫn cực kỳ thu hút.

Tại thảm đỏ Cannes sau khi quy định mới được áp dụng, nàng mẫu xuất hiện nền nã hơn hẳn trong thiết kế đen thanh lịch của Saint Laurent. Thoạt nhìn, bộ váy có vẻ kín đáo và tối giản hơn nhiều so với những outfit gây sốc trước đây của cô. Nhưng đúng với đẳng cấp của Bella Hadid, sự gợi cảm không hề biến mất mà chỉ được chuyển sang cách thể hiện tinh tế hơn. Thiết kế ghi dấu với phần khoét lưng sâu phía sau, để lộ tấm lưng mảnh mai cùng bờ vai thanh thoát của nàng mẫu. Không cần cut-out táo bạo hay xuyên thấu quá đà, Bella vẫn đủ sức khiến toàn bộ ống kính phải hướng về phía mình.

Tại Cannes Film Festival năm nay, Bella tiếp tục chứng minh khả năng "lách luật" đầy thông minh. Một trong những tạo hình nổi bật nhất của cô là mẫu đầm quây đi kèm áo choàng sang trọng của Prada. Thiết kế mang tinh thần old Hollywood với phom dáng cổ điển, nhưng vẫn giữ được nét hiện đại nhờ cách xử lý chất liệu mềm mại và đường cắt ôm sát cơ thể. Chiếc áo choàng đi kèm giúp tổng thể thêm phần quyền lực, kiêu sa mà vẫn tuân thủ đúng tinh thần thanh lịch mà Cannes đang hướng tới.

Bên cạnh đó, Bella cũng gây chú ý khi diện thiết kế dài tay xẻ sâu của Schiaparelli. Dù không còn "hở bạo hết cỡ" như những năm trước, bộ váy vẫn đủ ghi dấu cá tính nhờ phần cổ xẻ tinh tế cùng phom dáng ôm sát tôn body hoàn hảo.

Điều thú vị là dù tiết chế hơn rõ rệt, Bella Hadid vẫn không hề trở nên nhạt nhòa. Ngược lại, nhiều người còn cho rằng sự thay đổi này giúp cô trông sang trọng và đẳng cấp hơn. Thay vì gây chú ý bằng độ hở, nàng mẫu giờ đây chinh phục công chúng bằng thần thái, cách tạo dáng và khả năng biến những thiết kế tối giản trở nên cực kỳ cuốn hút.

Không chỉ riêng Bella Hadid, quy định mới của Cannes cũng đang khiến nhiều ngôi sao phải thay đổi chiến lược lên đồ. Thảm đỏ năm nay vì thế có phần thanh lịch và cổ điển hơn, nhưng đồng thời cũng tạo ra "cuộc chiến" mới: ai đủ tinh tế để vẫn nổi bật mà không cần quá phô trương. Và rõ ràng, Bella Hadid đang làm rất tốt điều đó. Cô cho thấy rằng đôi khi, sự quyến rũ thật sự không nằm ở việc hở bao nhiêu, mà nằm ở cách khiến người khác không thể rời mắt - ngay cả khi bạn đã kín đáo hơn rất nhiều.