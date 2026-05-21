Sau cô bồi bàn, Dior cho Jisoo thành "mẹ chồng" với diện mạo mới

Ngay từ sáng sớm 21/5, bầu không khí xung quanh chuyến xuất ngoại của chị cả BLACKPINK đã được hâm nóng khi loạt khoảnh khắc nữ thần tượng khởi hành từ sân bay Hàn Quốc được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn, kéo theo sự mong đợi và kỳ vọng vô cùng to lớn từ người hâm mộ.

Không phụ sự chờ đợi đó, màn đổ bộ chính thức của Jisoo tại Hồng Kông (Trung Quốc) để chúc mừng sự kiện ra mắt không gian Pop-up boutique độc quyền của Dior tại trung tâm thương mại Landmark Chater, Central đã tạo nên một cú bùng nổ truyền thông mạnh mẽ.

Để chào đón sự hiện diện của "Công chúa Dior", cộng đồng Blinks tại đây đã tạo nên một khung cảnh vô cùng choáng ngợp khi phủ kín cả 3 tầng lầu của sảnh trung tâm thương mại Landmark, biến không gian sự kiện thành một biển người đúng nghĩa. Sức ảnh hưởng và quyền lực ngôi sao của mảnh ghép BLACKPINK một lần nữa được khẳng định rõ nét khi cô bước vào không gian trải nghiệm đầy cảm hứng, nơi trưng bày Bộ sưu tập Dior Fall 2026 mới nhất dưới bàn tay nhào nặn của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson, bên cạnh các thiết kế độc bản thuộc vũ trụ Dioriviera.

Tuy nhiên, bên cạnh dòng người hâm mộ cuồng nhiệt và quy mô hoành tráng của sự kiện, tâm điểm thu hút sự chú ý và khơi mào cho những cuộc thảo luận dữ dội nhất không gì khác chính là tạo hình mới mẻ nhưng đầy thách thức mà Dior dành cho đại sứ toàn cầu của mình.

Xuất hiện trước ống kính truyền thông quốc tế, Jisoo diện một chiếc đầm midi cổ đổ màu xám than với phần cổ đổ mềm, phom dáng kín đáo cùng chi tiết hoa đính nổi tinh tế ở thân váy. Tổng thể được nhấn nhá bằng chiếc thắt lưng da đen khóa vàng bản nhỏ, phối cùng giày cao gót slingback đồng điệu và chiếc túi Lady Dior màu trắng tương phản.

Clip Jisoo tại sự kiện pop-up của Dior Hồng Kông (Trung Quốc) tối 21/5.

Không ít cư dân mạng hài hước nhận xét đây giống váy của nhân viên văn phòng (office dress) hay thậm chí mang vibe "bà mẹ chồng tài phiệt" hơn là tinh thần của một idol K-pop đình đám. Kiểu tóc búi đôi thấp đính ruy băng đen cũng khiến tổng thể thêm phần chững chạc, tạo cảm giác như Jisoo vừa bước ra từ một bộ phim gia đình quyền lực của Hàn Quốc.

Dẫu phải đối diện với một layout phục trang và tóc tai được đánh giá là dễ cộng thêm tuổi, Jisoo vẫn chứng minh được đẳng cấp nhan sắc của một biểu tượng sắc đẹp toàn cầu. Thực tế đã cho thấy, với thần thái đang ở độ thăng hạng đỉnh cao ở thời điểm hiện tại, nàng đại sứ vẫn hoàn toàn tỏa sáng và làm chủ được khung hình một cách xuất sắc, khiến outfit này trở nên thuyết phục một cách bất ngờ.

Không còn hình ảnh ngọt ngào hoàn toàn như trước, Jisoo của thời điểm hiện tại mang đến cảm giác trưởng thành, điềm tĩnh và có phần high class. Từ cách cô mỉm cười, tạo dáng đến từng chuyển động nhỏ đều mang theo khí chất riêng, cho thấy người đẹp đang bước vào giai đoạn hoà hợp với tinh thần thời trang mà Jonathan Anderson đang xây dựng cho Dior: thanh lịch, trí thức, cổ điển nhưng vẫn có nét kỳ lạ rất thời trang.

Trước đó, tại mùa mốt Xuân Hè 2026 ở Paris Fashion Week tháng 10/2025, nữ idol từng viral với outfit bị ví như nữ bồi bàn. Nhưng nếu lần đó câu chuyện tranh cãi nằm ở chỗ Dior đang cố tình làm khó visual của Jisoo, thì lần này, phần đông lại phải công nhận rằng thần thái của cô đã đủ mạnh để gánh cả những lựa chọn khó nhằn nhất từ nhà mốt Pháp.

Ảnh X, Instagram