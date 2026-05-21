Vụ Kim Kardashian và 90kg ma túy: Khủng hoảng thêm trầm trọng dưới cái tên Gucci

Sau khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc thương hiệu nội y SKIMS bị liên đới trong một vụ bắt giữ chất cấm quy mô lớn. Trong khi đại diện phát ngôn của SKIMS đã khẳng định với truyền thông, rằng họ không có bất kỳ liên hệ nào với gã tài xế, thì "bà chủ" Kim Kardashian đang lựa chọn phương án giữ im lặng tuyệt đối. Thay vào đó, mới đây nữ tỷ phú thản nhiên cập nhật lên trang cá nhân loạt ảnh dự show Gucci Cruise hôm ngày 17/5. Tuy nhiên, động thái ngó lơ dư luận này đã lập tức phản tác dụng, dưới bài đăng có cái tên Gucci, cư dân mạng quốc tế đang biến nơi đây thành một "đại hội cợt nhả" chưa từng thấy.

Bài đăng về show diễn của Gucci hôm ngày 17/5 là động thái đầu tiên của Kim sau khi internet tràn ngập tên cô gắn liền với lô ma tuý khổng lồ.

Không một chút kiêng dè, netizen liên tục để lại những bình luận trêu ghẹo và tặng cho ngôi sao truyền hình thực tế hàng loạt biệt danh mới đầy mỉa mai như "Coke Kim", "Coke Queen", hay "Kim Chapo" - một cách chơi chữ nhại theo tên của ông trùm ma túy khét tiếng El Chapo. Đặc biệt, biệt danh "Kilo Kim" cũng nhanh chóng trở thành một thuật ngữ xu hướng mới trên mạng xã hội để châm biếm về việc danh tiếng của nữ tỷ phú bỗng chốc bị gắn liền với khối lượng chất cấm khổng lồ.

Làn sóng chế giễu Kim Kardashian mới những biệt danh mới, thậm chí nghi ngờ cô có liên quan đến vụ việc.

Sự chế giễu của cộng đồng mạng được đẩy lên đỉnh điểm qua những dòng bình luận mang tính tung hứng đầy tính hài đen. Nhiều tài khoản thẳng thừng đặt câu hỏi cho chính chủ rằng liệu số ma túy giấu trong đống hàng thời trang kia có phải là của cô hay không. Ngay phía dưới, người dùng khác lập tức nhảy vào trả lời đầy giễu cợt rằng dĩ nhiên rồi, vì có ai thấy người bình thường nào mặc đồ SKIMS ngoài đời đâu. SKIMS, từ chỗ một đế chế thời trang được định giá 5 tỷ đô la bỗng chốc bị ví như bức bình phong của người đứng sau nó mà thôi. Thậm chí, khát vọng trở thành luật sư bấy lâu nay của Kim Kardashian cũng bị lôi ra làm trò đùa khi người hâm mộ nhận xét rằng: Hóa ra đây là lý do vì sao cô lại chăm chỉ đi học luật từ trước.

Cùng với con số 90kg chất cấm, Kim Kardashian chính thức bị gán với biệt danh mới: Kilo Kim.

Vài ngày trước đó, sức nóng từ sự vụ logistics hy hữu vừa được phanh phui đã trở thành "Breaking news" chấn động truyền thông quốc tế khi tên Kim Kardashian bị gắn cùng từ khoá "cocaine". Theo đó, cơ quan chức năng tại Anh đã triệt phá một đường dây buôn lậu chất cấm xuyên biên giới, bóc trần thủ đoạn tinh vi của một tài xế khi biến chuyến hàng vận chuyển 28 pallet nội y SKIMS chính hãng thành vỏ bọc cho 90kg chất trắng. Lô ma túy có giá trị trên thị trường chợ đen lên tới 7,2 triệu bảng Anh (khoảng hơn 221 tỷ đồng) đã bị tóm gọn ngay khi chiếc xe tải vừa cập cảng Harwich sau chuyến phà từ Hà Lan sang Anh.

Dù cơ quan điều tra đã lên tiếng khẳng định SKIMS lẫn các đơn vị xuất nhập khẩu hoàn toàn vô tội và không có bất kỳ mối liên hệ nào với đường dây đen này, nhưng sự tương phản giữa một thương hiệu thời trang đang làm mưa làm gió toàn cầu và thế giới ngầm tội phạm đã lập tức biến vụ việc thành một quả bom nhiệt. Có nằm mơ dân tình cũng không ngờ có ngày một item hot hit của SKIMS phải bị cho vào túi đựng vật chứng, bị chụp lại và lan truyền đầy rẫy trên internet.

Hàng hoá của SKIMS bất đắc dĩ trở thành vật chứng của vụ việc.

Sự giễu cợt của netizen càng có thêm chất liệu để bùng nổ khi bài đăng đầu tiên sau vụ việc của Kim Kardashian là loạt ảnh cùng Gucci hồi cuối tuần qua. Trên Quảng trường Thời đại sầm uất, nữ tỷ phú lộ diện với tư cách khách mời cùng một chiếc quần legging đen bó sát phối cùng áo khoác màu xanh rêu oversized có phần viền lông thô màu nâu vô cùng đồ sộ. Giữa thời tiết nắng ấm mùa xuân với nhiệt độ lên tới hơn 83 độ F (khoảng 28 độ C), lựa chọn thời trang có phần bất chấp này nhanh chóng nhận về hàng loạt lời chê bai từ công chúng vì sự lố bịch và lạc quẻ.

Thậm chí, có tài khoản còn để lại lời mỉa mai rằng thiết kế này của Gucci xấu đến mức họ ngạc nhiên khi cựu Giám đốc sáng tạo Tom Ford vẫn còn chưa gửi thư yêu cầu nhãn hàng chấm dứt hành vi làm tổn hại đến di sản thương hiệu.

Sự kết hợp giữa một bộ trang phục mùa đông "điên rồ" và bóng đen của ồn ào ma túy còn nóng hổi, đã biến bài đăng mới nhất của Kim Kardashian thành một cuộc khủng hoảng kép, nơi mà hào quang xa xỉ của Gucci cũng không gánh nổi sự giễu nhại từ cư dân mạng.

Kim và chiếc áo lông "phang thời tiết" bị chế giễu hồi cuối tuần qua ở show Gucci Cruise của Demna.

Ảnh: IGNV, Internet