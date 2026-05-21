Khẩu phần ăn gây sốc của nữ thần Kpop có body được ví "như AI"

Các thần tượng Kpop vốn nổi tiếng với những chế độ ăn kiêng khắt khe để duy trì vóc dáng mảnh mai trước ống kính. Không ít idol từng gây sốc khi tiết lộ chỉ ăn một bữa mỗi ngày, cắt gần như hoàn toàn tinh bột hay thậm chí nhịn ăn suốt nhiều ngày để giảm cân cấp tốc trước thời gian comeback. Chính vì vậy, khẩu phần ăn mới đây của Karina nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Khác với hình dung về những bữa “ăn cho có”, thực đơn của nữ idol lại khá đầy đặn với nhiều món nhìn vô cùng ngon mắt. Từ các món giàu đạm, rau củ cho đến đồ ăn được chế biến bắt mắt, tổng thể tạo cảm giác vừa đủ dinh dưỡng vừa khiến người xem “thèm lây”.

Khẩu phần ăn của Karina gây sốt MXH vì quá đầy đặn.

Trên thực tế, Karina cũng từng nhiều lần thừa nhận bản thân là người ăn khá nhiều và đặc biệt yêu thích đồ ăn ngon. Nữ idol không ít lần khiến fan bật cười khi thoải mái chia sẻ về niềm đam mê với các món như bánh mì, mì cay, thịt nướng hay đồ ăn nhanh trong những buổi livestream và hậu trường. Thậm chí, các thành viên aespa cũng từng tiết lộ Karina thường ăn rất ngon miệng, khác hẳn hình tượng “mình hạc xương mai” mà công chúng vẫn nghĩ về idol nữ Kpop.

Karina công khai chia sẻ sở thích ăn uống với người hâm mộ. (Ảnh: Instagram)

Điều khiến netizen bất ngờ hơn cả là dù ăn uống có phần thoải mái hơn nhiều idol khác nhưng nữ thần nhà SM vẫn giữ được hình thể đáng ngưỡng mộ với vòng eo thon gọn, tay chân mảnh mai nhưng không quá gầy gò thiếu sức sống. Nhiều người cho rằng thay vì ép cân cực đoan, nữ idol có thể đang theo đuổi chế độ ăn cân bằng kết hợp tập luyện đều đặn để duy trì vóc dáng săn chắc và khỏe khoắn hơn. Chính sự thoải mái trong chuyện ăn uống cũng giúp Karina trông khỏe khoắn, có sức sống hơn nhiều thần tượng theo đuổi chế độ siết cân khắc nghiệt.

Vóc dáng thon gọn và quyến rũ của nữ thần SM khiến nhiều người nghĩ cô sẽ phải ăn kiêng rất nhiều. (Ảnh: Instagram)

Karina từng chia sẻ cô khá áp lực về việc duy trì cân nặng theo tiêu chuẩn khắt khe của Kpop, thậm chí có thói quen kiểm tra cân nặng mỗi ngày để kiểm soát vóc dáng. Để giữ body mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, nữ idol duy trì cường độ tập luyện rất cao. Ngoài việc tập nhảy nhiều giờ liên tục do tính chất công việc, Karina còn kết hợp nhiều bộ môn khác như yoga bay, pilates và đấm bốc để tăng độ dẻo dai và siết cơ thể.

Đặc biệt, yoga bay là bộ môn cô khá yêu thích vì không chỉ giúp cơ thể linh hoạt mà còn hỗ trợ siết cơ, cải thiện vóc dáng hiệu quả nhờ các động tác treo người trên không. Bên cạnh đó, pilates giúp đường cơ thể trông mềm mại, thanh thoát hơn, trong khi boxing hỗ trợ đốt calo và tăng sức bền. Theo tiết lộ, Karina thường dành 1-2 tiếng tập luyện mỗi ngày, sáng tập nhảy và tối tiếp tục vận động với nhiều bộ môn khác nhau. Chính tần suất tập cao kết hợp lối sống điều độ đã giúp cô duy trì thân hình săn chắc với vòng eo nổi tiếng “siêu thực”.

Karina tập luyện chăm chỉ để vẫn có dáng đẹp mà không cần nhịn ăn.