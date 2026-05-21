Chưa thấy ai hợp Kendall Jenner như Jacob Elordi, không mặc đồ đôi nhưng nhìn lúc nào cũng ra 1 cặp

Sau loạt ảnh do TMZ đăng tải ghi lại khoảnh khắc Kendall Jenner ngồi cạnh Jacob Elordi bên bờ biển Hawaii trong chuyến nghỉ dưỡng riêng tư, tin đồn hẹn hò giữa hai ngôi sao tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ. Dù chưa ai lên tiếng xác nhận, nhưng chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của cả hai trong thời gian gần đây, netizen đã đủ cơ sở để tin rằng Kendall và Jacob là một cặp đôi cực kỳ đồng điệu về gout thẩm mỹ.

Kendall Jenner và tài tử Jacob Elordi được bắt gặp hẹn hò ở Hawaii. (Ảnh: TMZ)

Không chỉ gây chú ý vì tin đồn hẹn hò với Kendall Jenner, Jacob Elordi còn đang được xem là một trong những “chiến thần thời trang” mới của Hollywood khi liên tục được các nhà mốt xa xỉ săn đón. Nam diễn viên sở hữu visual lãng tử, phong cách old money pha chất nghệ sĩ phóng khoáng, hiện đại. Thậm chí mới đây, mỹ nam sinh năm 1997 còn được cho là vượt qua cả Timothée Chalamet để trở thành gương mặt đại diện mới của dòng nước hoa Bleu de Chanel. Chính vì vậy, khi đứng cạnh Kendall Jenner, cả hai khiến dân tình không khỏi mê đắm vì như sinh ra để dành cho nhau.

Không phải kiểu couple diện đồ đôi lộ liễu, Kendall Jenner và Jacob Elordi gây chú ý bởi sự đồng điệu rất tinh tế trong cách xây dựng hình ảnh: tối giản, sang trọng, cool ngầm và đậm chất old money. Nếu Kendall là hình mẫu của “quiet luxury girl” chính hiệu thì Jacob Elordi lại mang vibe quý ông nam tính nhưng vẫn cực kỳ thời thượng. Điều thú vị là khi đặt cạnh nhau, outfit của cả hai gần như luôn tạo cảm giác hài hòa về màu sắc, phom dáng lẫn tinh thần thời trang.

Gu thời trang của cả hai được đánh giá là khá tương đồng. (Nguồn: Instagram)

Một điểm chung dễ nhận thấy ở Kendall và Jacob là niềm yêu thích với bảng màu basic. Đen, trắng, navy, đỏ rượu hay xám là những gam màu được cả hai tận dụng triệt để. Kendall thường chọn silhouette tôn dáng với blazer oversized, váy ôm hoặc sơ mi trắng phối loafer mang đậm tinh thần Parisian Chic. Trong khi đó, Jacob trung thành với quần suông oversized, cardigan rộng, áo khoác boxy và sneaker hoặc loafer cổ điển.

Đáng nói hơn, Jacob Elordi là một trong số ít nam diễn viên Hollywood hiện tại sở hữu gu thời trang vừa trendy vừa casual. Anh không cố gồng mình theo hình tượng fashion icon, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến mọi outfit trở nên cuốn hút. Từ áo tank top phối suit xanh navy đến cardigan oversized mix quần trắng rộng, Jacob luôn mang đến cảm giác lãng tử kiểu thập niên 90.

Bảng màu thời trang của Kendall Jenner và Jacob Elordi chủ yếu xoay quanh những gam basic như đen, trắng, navy, xám hay đỏ trầm, nhưng chính sự tối giản ấy lại tạo nên cảm giác sang trọng và cực kỳ đồng điệu. (Nguồn: Instagram)

Còn Kendall Jenner thì vốn đã là biểu tượng street style thế hệ mới. Nàng mẫu có khả năng biến những item tối giản nhất trở nên đắt tiền nhờ thần thái và cách phối cực kỳ tiết chế. Chính vì thế, khi đứng cạnh Jacob, cả hai tạo nên một tổng thể vừa thời trang vừa điện ảnh, giống như cặp đôi bước ra từ chiến dịch quảng bá của một nhà mốt châu Âu.

Netizen cũng nhanh chóng nhận ra một chi tiết thú vị: Kendall và Jacob đều yêu thích kính râm dáng nhỏ, giày loafer và các item oversized mang hơi hướng menswear. Đây chính là lý do visual của cả hai luôn có sự kết nối dù không cần cố tình diện đồ giống nhau.

Giữa ngành giải trí đầy những cặp đôi thích “flex” thời trang bằng outfit đồng bộ, Kendall Jenner và Jacob Elordi lại có thể có cách thể hiện sự tương đồng qua khí chất và tinh thần ăn mặc. Không phô trương nhưng đủ để người khác nhìn vào là thấy hợp.