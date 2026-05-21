Hình ảnh mới của Bùi Anh Tuấn lên xu hướng, đôi mắt lơ mơ gây chú ý

Thấm thoát đã 14 năm kể từ ngày vụt sáng như một hiện tượng của cuộc thi Giọng hát Việt 2012, Bùi Anh Tuấn của những năm gần đây đã không còn là cái tên được nhắc đến như một biểu tượng chạy đua visual hay một mỹ nam thế hệ mới của thị trường giải trí. Thay vào đó, anh chọn cho mình một lối đi bình lặng nhưng bền bỉ, âm thầm cống hiến như một giọng ca thực lực thực thụ. Nam ca sĩ đều đặn xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ, các phòng trà ấm cúng - những tọa độ mà ở đó giọng hát mới là thứ được đặt ở vị trí cao nhất chứ không phải ngoại hình điển trai.

Tuy nhiên mới đây, cái tên Bùi Anh Tuấn bỗng chốc được chú ý trên nền tảng TikTok theo cách vô cùng bất ngờ với chủ đề xoay quanh ngoại hình khác lạ. Trong đoạn video từ một tiệm làm tóc đang lan truyền rộng rãi với hơn nửa triệu lượt xem, mái tóc bồng bềnh lãng tử vốn đã thành thương hiệu của "hoàng tử kính cận" vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Thế nhưng, thứ khiến rất nhiều người xem đổ dồn sự chú ý lại chính là một nét lạ lẫm, có phần mệt mỏi trên gương mặt của giọng ca Phố Không Mùa.

Bùi Anh Tuấn xuất hiện trong clip với chiếc áo thun đời thường và gần gũi, chuẩn phong cách từ nhà ra phố. Theo lời giới thiệu của thợ tóc, giọng ca sinh năm 1991 vốn là một khách ruột đã gắn bó đều đặn suốt 2 năm qua tại tiệm.

Trung thành với kiểu tóc layer bồng bềnh làm nên thương hiệu suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ luôn duy trì thói quen chăm sóc tóc đều đặn. Cứ mỗi 2 tuần, anh lại ghé tiệm để cắt tỉa lại phần mai và sau gáy cho gọn gàng, đồng thời căn chỉnh độ phồng tự nhiên ở đỉnh đầu để diện mạo luôn chỉn chu nhất.

Thế nhưng, khi theo dõi toàn bộ quá trình biến hình này, cộng đồng mạng lại chỉ dành một phần nhỏ sự chú ý để bày tỏ sự ghen tị với mái tóc dày mượt của nam ca sĩ. Phần lớn các cuộc thảo luận ở phần bình luận lại đổ dồn vào thần thái gương mặt, đặc biệt là đôi mắt có phần lờ đờ và ánh nhìn mơ màng của Bùi Anh Tuấn trong những khoảnh khắc anh phải tháo bỏ kính.

Chính khoảnh khắc thiếu đi "vật bất ly thân" đã khiến diện mạo của nam ca sĩ sinh năm 1991 trở nên khác biệt rõ rệt, khơi mào cho loạt bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Không ít người xem tỏ ra ngỡ ngàng, thậm chí có tài khoản còn để lại bình luận nửa đùa nửa thật rằng lúc đầu lướt qua cứ ngỡ đây là một nhân vật được tạo ra bằng công nghệ AI vì trông quá lạ lẫm so với hình ảnh trên sân khấu.

Tuy nhiên, với hội những người có cùng nỗi khổ cận thị đã lên tiếng bảo vệ và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Bùi Anh Tuấn. Nhiều ý kiến từ người dùng mạng giải thích rằng đối với những người bị cận thị lâu năm với độ cận cao, việc đeo những cặp kính dày cộp như "dày cả 2cm" sẽ khiến cơ mắt bị phụ thuộc. Khi tháo kính ra, mắt không thể điều tiết kịp thời dẫn đến hiện tượng mắt bị dại, hơi trợn hoặc có vẻ thiếu tỉnh táo, lờ đờ là điều hoàn toàn bình thường về mặt sinh lý.

Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến thành quả mái tóc được hoàn thiện, khán giả cũng dành lời khen cho vẻ ngoài tinh tươm của nam ca sĩ, đồng thời khẳng định việc cắt tóc ngắn đã giúp Bùi Anh Tuấn nhìn gọn gàng và tươi tắn hơn hẳn.

Nhìn những hình ảnh hiện tại, công chúng lại được dịp bồi hồi nhớ về thời điểm Bùi Anh Tuấn được phát hiện từ Giọng hát Việt 2012. Ngày ấy, anh vụt sáng thành một hiện tượng âm nhạc quốc gia không chỉ bởi giọng hát cao vút, ngọt ngào hiếm có mà còn bởi ngoại hình thư sinh, lãng mạn chiếm trọn trái tim của hàng triệu khán giả trẻ. Với những biệt danh được người hâm mộ ưu ái gọi tên như "Hoàng tử ballad", "Hoàng tử kính cận" hay "Chàng gấu", nam ca sĩ từng được ví như "Yoon Ji Hoo phiên bản Việt".

Sự so sánh với chàng nam thứ vạn người mê của bộ phim đình đám Boys Over Flowers xuất phát từ mái tóc bồng bềnh nhuộm tông nâu vàng phủ kín trán, kết hợp cùng gu thời trang nhẹ nhàng mang đậm phong thái của một "chàng trai mùa đông". Hình ảnh lãng tử đầy mộng mơ đó đã trở thành một phần thanh xuân của thế hệ khán giả những năm 2010.

Nhiều năm về sau, cùng với sự trưởng thành và dòng chảy xu hướng, Bùi Anh Tuấn đã có những bước chuyển mình rõ rệt về mặt hình ảnh. Anh không còn trung thành tuyệt đối với kiểu đầu "tổ chim" phủ kín trán như một "oppa Hàn Quốc" năm xưa. Thay vào đó, nam ca sĩ chọn những kiểu tóc cắt tỉa gọn gàng, hiện đại hơn để lộ phần trán thanh tú, giúp gương mặt trở nên sáng sủa, chững chạc. Dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, Bùi Anh Tuấn vẫn quyết giữ lại cặp kính thư sinh như một dấu ấn định vị thương hiệu cá nhân bất biến trong lòng công chúng.

Ảnh: chụp màn hình, FBNV