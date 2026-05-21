Nhiều người vẫn nghĩ muốn thơm lâu thì chỉ có cách xịt thật nhiều nước hoa. Nhưng trên mạng xã hội gần đây, một mẹo làm đẹp đang được chia sẻ rầm rộ vì vừa giúp tiết kiệm nước hoa, vừa giữ mùi trên cơ thể lâu hơn hẳn: biến nước hoa thành dạng “sáp dưỡng thơm” bằng vaseline.

Cách dùng nước hoa mới đang viral vì giúp thơm lâu mà không tốn nhiều tiền

Trong đoạn clip đang thu hút hàng triệu lượt xem, cô gái bắt đầu bằng cách đun cách thủy một hũ vaseline nhỏ cho tan chảy hoàn toàn. Sau đó, phần vaseline lỏng được đổ ra bát, lau sạch vỏ cũ rồi trộn thêm nước hoa yêu thích vào hỗn hợp. Khi hỗn hợp còn ấm, cô cho tất cả vào một vỏ lăn khử mùi rỗng, để lạnh cho đông lại thành dạng sáp mềm.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là cách khá “cao tay” để giữ hương thơm lâu hơn trên da.

Lý do là bởi vaseline có khả năng tạo một lớp màng khóa ẩm trên bề mặt da. Khi nước hoa được trộn cùng chất dưỡng này, mùi hương sẽ bám lâu hơn thay vì bay hơi nhanh như khi xịt trực tiếp lên da khô. Đặc biệt với những ai thường than phiền rằng nước hoa “bay mùi” chỉ sau vài tiếng, mẹo này gần như đánh trúng nhu cầu.

Điểm thú vị là dạng sáp này còn giúp tiết kiệm nước hoa đáng kể. Thay vì mỗi lần phải xịt vài pump lên cổ tay, gáy hay quần áo, người dùng chỉ cần chấm nhẹ một lớp mỏng lên những vùng có mạch đập như cổ tay, sau tai hoặc xương quai xanh là đã đủ tạo mùi hương thoang thoảng suốt nhiều giờ.

Ngoài việc giữ hương lâu, nhiều người còn thích cách này vì mùi tỏa ra mềm hơn, không quá gắt như xịt trực tiếp. Với những dòng nước hoa đậm hoặc có nồng độ cao, chuyển sang dạng sáp giúp hương thơm trở nên dễ chịu và “sang” hơn hẳn.

Tuy nhiên, nếu muốn thử làm theo, nhiều người cũng lưu ý nên chọn vaseline nguyên chất, không mùi hoặc mùi nhẹ để tránh làm biến đổi tầng hương nước hoa. Đồng thời chỉ nên trộn lượng nhỏ đủ dùng trong thời gian ngắn để đảm bảo chất lượng mùi hương không bị thay đổi quá nhiều.

Thay vì liên tục xịt thêm nước hoa suốt cả ngày, đôi khi chỉ cần thay đổi cách dùng một chút là đã đủ để mùi hương ở lại trên cơ thể lâu hơn rất nhiều.