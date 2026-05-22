Ái nữ của cựu thiên thần Victoria's Secret: Bị cha ruột tỷ phú xa cách, đi catwalk từ khi còn trong bụng mẹ

Từ “nepo baby” bị bàn tán khắp mạng xã hội đến gương mặt Gen Z quen thuộc trên các chiến dịch thời trang lớn, Leni Klum đang dần bước ra khỏi cái bóng quá lớn của người mẹ siêu mẫu. Nhưng phía sau những lần xuất hiện trên thảm đỏ lộng lẫy cùng mẹ hay các bộ ảnh quảng cáo, cuộc đời của Leni lại gắn với một chi tiết khiến công chúng tò mò suốt nhiều năm: cô gần như bị cha ruột tỷ phú Flavio Briatore “bỏ quên” trong suốt tuổi thơ.

Nữ người mẫu bị cha ruột tỷ phú lãng quên

Sinh năm 2004, Leni là con gái của siêu mẫu huyền thoại Heidi Klum và doanh nhân, ông bầu làng đua xe công thức 1 Flavio Briatore. Mối quan hệ giữa Heidi và ông trùm F1 chỉ kéo dài trong thời gian ngắn vào năm 2003. Khi Heidi xác nhận mang thai, cặp đôi cũng nhanh chóng chia tay. Không lâu sau đó, Heidi bắt đầu hẹn hò với ca sĩ người Anh Seal – người sau này trở thành hình tượng “người cha thật sự” trong cuộc đời Leni.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Heidi Klum từng khẳng định Flavio Briatore gần như không hiện diện trong hành trình trưởng thành của con gái. Chính Seal là người ở bên cô trong suốt thời gian mang thai, chăm sóc Leni từ khi mới chào đời và nuôi dưỡng cô như con ruột. Đến năm 2009, Seal chính thức nhận nuôi Leni, đồng thời cô đổi họ thành Samuel theo họ của nam ca sĩ.

Điều khiến câu chuyện này càng gây chú ý là việc Flavio Briatore từng khá thẳng thắn khi nói về khoảng cách giữa ông và con gái. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí Ý, vị doanh nhân tỷ phú thừa nhận rằng việc không sống cùng con khiến mối quan hệ giữa hai người gần như không tồn tại. Ông cho biết Leni lớn lên trong gia đình của Heidi và Seal, còn bản thân chỉ thỉnh thoảng liên lạc từ xa.

Suốt nhiều năm, công chúng gần như chỉ thấy Leni xuất hiện cạnh mẹ và Seal. Trong khi Heidi Klum liên tục đưa con gái đến các sự kiện thời trang, hậu trường truyền hình hay những buổi chụp hình từ nhỏ, Flavio Briatore lại hoàn toàn vắng bóng trong các cột mốc quan trọng của con gái.

Vài năm trở lại đây, mối quan hệ của Leni và cha ruột đã được nhiều người cho rằng thân thiết hơn. Cô cũng xuất hiện và chụp hình nhiều hơn cùng người cha tỷ phú và gia đình riêng của ông.

“Fashion baby” đã catwalk từ khi còn trong bụng mẹ

Dù mới bước sang tuổi đôi mươi, Leni Klum đã có hành trình sự nghiệp khá dày đặc trong làng mốt. Là con gái của siêu mẫu huyền thoại Heidi Klum, Leni gần như được tiếp xúc với thời trang từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, Heidi từng chia sẻ rằng cô cố tình không để con gái bước vào ngành công nghiệp này quá sớm. Chính vì vậy, đến năm 16 tuổi, Leni mới chính thức debut.

Leni Klum nổi bật với visual xinh như thiên thần, gương mặt đậm chất thương mại.

Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m63 khá khiêm tốn nhưng Leni vẫn nổi bật nhờ thần thái sắc lạnh cùng vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

Điều thú vị là Leni Klum thậm chí còn được fan thời trang đùa rằng đã “đi catwalk từ trong bụng mẹ”. Khi Heidi Klum mang thai Leni vào năm 2003-2004, cô vẫn hoạt động cực kỳ năng nổ trong làng mốt và liên tục xuất hiện tại các show thời trang, sự kiện lớn lẫn chương trình truyền hình. Heidi từng sải bước trên runway của Victoria's Secret khi đang mang thai con gái đầu lòng khoảng vài tháng tuổi trong bụng – khoảnh khắc sau này được cư dân mạng nhắc lại như “màn debut đầu đời” của Leni trong ngành công nghiệp thời trang.

Siêu mẫu Heidi Klum từng trình diễn cho Victoria's Secret Fashion Show 2003 khi đang mang thai Leni Klum ở tháng thứ 4. Nhiều người sau này đã đùa rằng, Leni chính là một "fashion baby" chính hiệu khi đã được trình diễn cho Victoria's Secret ngay khi còn đang trong bụng mẹ.

Không chỉ vậy, Heidi còn làm việc gần như xuyên suốt thai kỳ, từ chụp hình, ghi hình TV show đến tham dự red carpet. Vì thế, nhiều fan nhận xét Leni đúng nghĩa là “fashion baby” từ trước khi sinh ra. Sau này, khi chính thức bước chân vào làng mẫu, câu chuyện “đi show từ trong bụng mẹ” cũng thường xuyên được truyền thông nhắc lại như một chi tiết thú vị về hành trình nối nghiệp của cô.

Cột mốc mở màn cho sự nghiệp của Leni là bìa Vogue Germany tháng 1-2/2021 chụp cùng Heidi Klum. Bộ ảnh mẹ con nhanh chóng viral vì visual “copy paste” của hai người: cùng mái tóc vàng, nụ cười rộng và thần thái đậm chất “thiên thần” kiểu Đức.

Đây cũng là lần đầu Leni được công chúng thời trang chú ý như một gương mặt độc lập thay vì chỉ là “con gái Heidi Klum”.

Sau cú debut này, Leni liên tục xuất hiện trên các tạp chí như Hunger Magazine, Glamour Germany hay Harper’s Bazaar Germany. Phong cách của cô theo hướng thương mại nhiều hơn high fashion. Leni có vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ, dễ tiếp cận và mang đậm năng lượng Gen Z.

Không ít ý kiến cho rằng mỹ nhân sinh năm 2004 sở hữu hình ảnh phù hợp với các chiến dịch beauty, nội y và lifestyle hơn là runway avant-garde.

Đặc biệt, chiến dịch nội y của Leni và Heidi Klum cho Intimissimi từng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng việc hai mẹ con cùng diện nội y tạo dáng khá thân mật là “khó hiểu” và vượt khỏi ranh giới thông thường. Tuy nhiên, Heidi lại bảo vệ bộ ảnh và cho rằng đó chỉ là một chiến dịch thời trang mang tinh thần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ qua nhiều thế hệ.

Năm 2022, Leni Klum gây chú ý khi xuất hiện catwalk tại show Dolce & Gabbana Alta Moda với visual xinh như một nàng công chúa vừa bước ra từ thế giới cổ tích.

Không giống nhiều “nepo baby” cố gắng tách khỏi gia đình nổi tiếng, Leni lại khá thoải mái khi xuất hiện cạnh mẹ. Cô thường xuyên đồng hành cùng Heidi tại các fashion week, sự kiện thời trang và hậu trường truyền hình. Nhiều người nhận xét Leni đang đi đúng công thức từng giúp Heidi Klum thành công: xây dựng hình ảnh thân thiện, sexy nhưng đại chúng, thay vì theo đuổi aesthetic quá xa lạ.

Dẫu vậy, Leni vẫn đối mặt không ít áp lực. Cái bóng của Heidi Klum quá lớn, trong khi thời đại mạng xã hội khiến mọi màn debut của “con nhà nòi” đều bị soi xét gắt gao. Từ kỹ năng catwalk, biểu cảm đến việc có thật sự xứng đáng với vị trí hiện tại hay không, tất cả đều trở thành đề tài tranh luận trên internet.

Dù còn khá sớm để khẳng định liệu Leni Klum có thể đạt đến đẳng cấp supermodel như mẹ hay không, nhưng cô đang dần chứng minh mình không chỉ là “ái nữ của cựu thiên thần Victoria’s Secret”.

Với độ nhận diện mạnh trong giới trẻ và hình ảnh phù hợp với thị trường quảng cáo hiện tại, Leni đang trở thành một trong những gương mặt Gen Z sáng giá nhất của thế hệ người mẫu “hậu nepo baby”.

