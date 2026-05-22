Bên cạnh những clip ăn phở, đi đèo hay săn biển mây quen thuộc, mạng xã hội vừa qua bất ngờ viral đoạn clip một nhóm khách Tây với gu thời trang không thể đoán trước. Giữa cái nắng nhiệt đới gay gắt của Việt Nam, thay vì chọn đồ bảo hộ hầm hố hay phong cách biker nam tính thường thấy, những anh chàng này lại xuất hiện trong váy hoa, áo len móc, quần short hồng neon và những item tưởng như bước ra từ tủ đồ của… các chị, các mẹ.

Sự đối lập giữa vóc dáng vạm vỡ, cao to, cơ bắp và những món đồ mềm mại, nữ tính đã tạo nên một cú sốc visual đầy tính giải trí cho cộng đồng mạng Việt Nam. Nhưng nhìn kỹ hơn, đây không hẳn là trò ăn mặc gây cười đơn thuần, mà lại khá tiệm cận tinh thần thời trang đương đại: xu hướng phi giới tính - nơi quần áo không còn bị đóng khung bởi giới tính.

Một chàng khách Tây dưới cái nóng Việt Nam quyết định lăng xê chiếc áo crochet.

Chiếc áo crochet dáng lửng màu kem mà một nam du khách diện cùng quần short hồng cánh sen là cách phối phủ sóng mạnh tại các festival mùa hè như Coachella hay Glastonbury. Chất liệu len móc thủ công, tua rua lửng lơ và bảng màu candy pop mang đúng tinh thần boho - pha trộn giữa hippie, Y2K và văn hóa du mục hiện đại đang được Gen Z toàn cầu ưa chuộng.

Trong khi đó, một người bạn đồng hành khác lại gây chú ý với chiếc chân váy maxi hoa nhí phối cùng áo graphic sát nách. Sự kết hợp này vô tình gợi nhớ đến aesthetic thrift-core - phong cách mặc đồ second-hand ngẫu hứng phổ biến ở giới trẻ châu Âu.

Thậm chí chiếc áo choàng cape nhung tím thêu hoa mà một thành viên khác khoác lên người còn mang hơi hướng vintage grandma-core, kiểu thẩm mỹ lấy cảm hứng từ thời trang của các bà, các mẹ nhưng được styling lại theo hướng nổi loạn và hài hước hơn. Bộ sưu tập ngẫu hứng của nhóm lữ hành còn kết nạp thêm đồ bộ họa tiết màu hồng, hay slip dress đỏ mận đầy quyến rũ như Moon Ga Young mặc ở Baeksang cũng được một anh chàng diện đầy tự tại.

Rủ nhau mặc đồ nữ, nhưng cái hay là cả 3 anh chàng đều không ai đụng phong cách của ai.

Một cư dân mạng cũng cung cấp tư liệu của mình. Dân tình được chứng kiến 1 anh chàng cơ bắp mặc váy như Harry Styles.

Đồ bộ cotton mát mẻ là một trong những lựa chọn không thể thiếu.

Thực tế, Việt Nam từ lâu đã được biết đến là một điểm đến du lịch vô cùng thân thiện, cởi mở, nơi các du khách phương Tây luôn tìm thấy sự hào hứng cùng vô vàn trải nghiệm khi khám phá văn hóa bản địa. Sự hiếu khách và bầu không khí tự do, phóng khoáng tại đây chính là chất xúc tác hoàn hảo để họ thoải mái thể hiện cái tôi và "bung xõa" hết mình.

Khi bước chân đến một vùng đất hoàn toàn mới, tạm rời xa guồng quay công việc áp lực cùng những quy tắc ăn mặc có phần cứng nhắc, đóng bộ nơi công sở thường ngày, thời trang đối với những đôi chân dịch chuyển bỗng chốc trở thành một trò chơi giải trí đúng nghĩa. Họ tìm thấy niềm vui trong việc rũ bỏ mọi rào cản, mặc bất cứ thứ gì mình thấy thoải mái và thử nghiệm những kiểu dáng lạ lẫm nhất mà không mảy may e ngại hay bận tâm đến những ánh nhìn phán xét xung quanh. Việc diện một chiếc váy hai dây hay áo len móc tua rua biến chặng dừng chân thành một kỷ niệm vui vẻ khó phai.

Nhiều netizen Việt hài hước cho rằng các anh Tây chắc đã sa chân vào những sạp đồ bộ ven đường hoặc khu đồ si địa phương rồi tiện tay mua luôn để mặc cho mát. Nhưng ở một góc nhìn khác, đây cũng phản ánh đúng tinh thần du lịch kiểu mới: càng đi xa, con người càng muốn thoát khỏi những quy chuẩn ăn mặc quen thuộc để thử nghiệm phiên bản phóng khoáng hơn của chính mình. Giữa cái nóng hơn 40 độ cùng những cung đường bụi đỏ, biết đâu những món đồ tôn dập dềnh, áo len móc lộng gió hay váy hoa mỏng nhẹ bỗng chốc trở thành phục trang cứu cánh lý tưởng.

Ảnh: chụp màn hình.