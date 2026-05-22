5 món thời trang hot hè năm nay nhưng cần cân nhắc khi chọn mặc

Mỗi mùa hè, làng thời trang lại chứng kiến sự trở lại của hàng loạt xu hướng mới. Từ những item mang cảm hứng tối giản, thoải mái cho tới các thiết kế đậm chất Y2K hay balletcore, tất cả đều nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội và xuất hiện dày đặc trong street style của giới trẻ. Tuy nhiên, không phải món đồ hot trend nào cũng dễ mặc hoặc phù hợp với mọi dáng người, hoàn cảnh.

Có những item nhìn rất đẹp trên ảnh hoặc người mẫu, nhưng khi ứng dụng ngoài đời lại khá "kén" vóc dáng, dễ làm tổng thể kém tinh tế nếu phối không khéo. Dưới đây là 5 món thời trang đang cực hot mùa hè năm nay nhưng các nàng nên cân nhắc kỹ trước khi diện.

1. Quần lửng - dễ "dìm dáng" hơn tưởng tượng

Quần lửng đang trở lại mạnh mẽ nhờ làn sóng thời trang Y2K và phong cách sporty chic. Từ quần capri ôm sát cho tới quần bermuda dáng rộng, item này xuất hiện liên tục trên các sàn diễn lẫn mạng xã hội. Tuy nhiên, đây lại là kiểu quần khá khó mặc trong thực tế. Điểm dừng ở giữa bắp chân hoặc ngay đầu gối rất dễ khiến tỷ lệ cơ thể bị chia ngang, làm chân trông ngắn hơn. Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn hoặc bắp chân to, quần lửng đôi khi còn khiến vóc dáng trở nên nặng nề. Nếu vẫn muốn thử xu hướng này, nên ưu tiên quần có phom đứng, chất liệu mềm vừa phải và kết hợp cùng giày cao gót hoặc sandal quai mảnh để tạo cảm giác chân dài hơn.

2. Chân váy lửng - thanh lịch nhưng không phải ai mặc cũng đẹp

Những mẫu chân váy midi lửng qua gối đang rất được yêu thích nhờ vẻ nữ tính và nhẹ nhàng. Đây cũng là item thường xuyên xuất hiện trong phong cách kiểu Pháp hay quiet luxury. Dù vậy, chân váy lửng cũng là "con dao hai lưỡi". Nếu chiều dài váy dừng đúng phần bắp chân to nhất hoặc phom váy quá xòe, tổng thể có thể trở nên thấp và nặng hơn đáng kể. Đặc biệt với các nàng nhỏ người, kiểu váy này dễ khiến cơ thể bị "nuốt dáng". Để mặc đẹp hơn, nên chọn chân váy có độ rủ nhẹ, cạp cao và kết hợp cùng áo ôm gọn phía trên để tạo sự cân đối. Những đôi giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót cũng sẽ giúp outfit thanh thoát hơn nhiều.

3. Váy/áo hai dây - sexy nhưng khá "kén" hoàn cảnh

Không thể phủ nhận rằng váy và áo hai dây là "đặc sản" mùa hè nhờ cảm giác mát mẻ, nữ tính và quyến rũ. Từ váy slip dress cho tới áo hai dây basic, item này luôn nằm trong danh sách hot trend mỗi khi thời tiết nóng lên. Tuy nhiên, đây lại là kiểu trang phục cần cân nhắc khá nhiều khi mặc. Thiết kế hở vai và phần dây mảnh dễ làm lộ khuyết điểm như vai ngang, bắp tay to hoặc phần lưng chưa săn chắc. Ngoài ra, trong môi trường công sở hoặc những hoàn cảnh cần sự lịch sự, đồ hai dây đôi khi tạo cảm giác chưa đủ tinh tế. Để diện đẹp hơn, nhiều cô nàng thường layer thêm áo sơ mi mỏng, blazer hoặc cardigan bên ngoài. Cách phối này vừa giúp outfit thời trang hơn vừa tăng tính ứng dụng trong đời thực.

4. Áo lụa viền ren - sang chảnh hay giống đồ ngủ chỉ cách nhau một bước

Áo lụa viền ren đang là item được rất nhiều fashionista yêu thích vì mang cảm giác vừa mềm mại vừa quyến rũ. Những gam màu pastel, kem hoặc đen kết hợp cùng chất liệu satin bóng nhẹ tạo nên vẻ ngoài rất sang. Nhưng nếu phối không khéo, item này rất dễ khiến tổng thể trông giống đồ ngủ. Đây cũng là lý do nhiều người thấy áo đẹp trên mạng nhưng khi mặc thực tế lại hơi "sai sai". Bí quyết nằm ở cách phối đồ. Thay vì mix cùng quần short hay đồ quá mềm mại, nên kết hợp áo lụa viền ren với quần jeans đứng dáng, blazer hoặc chân váy có phom cứng hơn để tạo sự cân bằng. Phụ kiện tối giản và makeup chỉn chu cũng giúp outfit sang hơn đáng kể.

5. Sandal xỏ ngón - thoải mái nhưng không phải lúc nào cũng tinh tế

Sandal xỏ ngón là một trong những xu hướng được lăng xê mạnh nhất mùa hè năm nay. Từ các thương hiệu bình dân tới nhà mốt cao cấp đều liên tục ra mắt nhiều phiên bản khác nhau của item này. Ưu điểm của sandal xỏ ngón là thoải mái, thoáng chân và mang cảm giác rất "vacation". Tuy nhiên, đây cũng là kiểu dép dễ khiến outfit mất đi sự sang trọng nếu chọn không khéo. Một số thiết kế quá đơn giản có thể làm tổng thể trông xuề xòa, đặc biệt khi kết hợp với trang phục công sở hoặc đồ quá thanh lịch.

Ngoài ra, sandal xỏ ngón cũng khá "kén chân". Nếu phần bàn chân hoặc móng chân không được chăm sóc kỹ, item này dễ vô tình làm lộ khuyết điểm. Muốn diện đẹp item này, bạn nên ưu tiên những mẫu có chất liệu da, thiết kế tối giản nhưng chỉn chu và phối cùng outfit mang tinh thần relaxed chic thay vì quá cầu kỳ.

Xu hướng thời trang luôn thay đổi liên tục và việc thử nghiệm phong cách mới là điều rất thú vị. Tuy nhiên, thay vì mặc mọi thứ chỉ vì đang hot, điều quan trọng hơn vẫn là hiểu rõ vóc dáng, hoàn cảnh và phong cách phù hợp với bản thân. Bởi một outfit đẹp không chỉ nằm ở việc bắt trend nhanh đến đâu, mà còn ở cách khiến người mặc cảm thấy tự tin và hài hòa nhất.