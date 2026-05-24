Mặc 3 lần đã xù lông, rụng logo: Thương hiệu Alo Yoga bị chê còn kém cả hàng chợ?

Từng được xem là "ông hoàng mới" của làng thời trang thể thao cao cấp, Alo Yoga đang phủ sóng mạnh mẽ từ phòng tập cho tới mạng xã hội. Hàng loạt ngôi sao, fashionista và influencer đình đám liên tục lăng xê thương hiệu này, biến những set đồ tập đơn giản thành item thời trang được săn đón. Tuy nhiên, bên cạnh độ hot ngày càng tăng, Alo Yoga cũng bắt đầu đối mặt với làn sóng tranh cãi lớn xoay quanh chất lượng sản phẩm.

Nhiều người dùng thời gian gần đây đã liên tục đăng tải các bài đánh giá tiêu cực về trải nghiệm mua sắm với Alo Yoga. Điều khiến dân tình ngỡ ngàng là những lời chê bai không xoay quanh kiểu dáng hay màu sắc, mà chủ yếu tập trung vào độ bền - yếu tố rất quan trọng đối với một thương hiệu đồ thể thao cao cấp.

Không ít khách hàng cho biết quần legging, áo bra hay áo khoác của hãng bắt đầu xù lông chỉ sau vài lần mặc hoặc giặt nhẹ. Đặc biệt với các thiết kế màu tối, bề mặt vải được nhận xét là rất dễ bám bụi, dính tóc và lông thú cưng. Chỉ cần ngồi xuống sofa hoặc ôm chó mèo một chút, bộ đồ đã trông kém chỉn chu rõ rệt.

Một số người còn phản ánh tình trạng logo thương hiệu bong tróc nhanh chóng. Những dòng chữ hoặc biểu tượng in trên quần áo bị nứt, rụng hoặc mờ đi chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Với mức giá không hề rẻ, điều này khiến nhiều khách hàng thất vọng vì cảm giác sản phẩm thiếu độ hoàn thiện tương xứng.

Ngoài ra, các lỗi liên quan tới đường may cũng được nhắc đến khá nhiều. Một số item bị lệch đường chỉ, may không đều hoặc xuất hiện chỉ thừa. Có người thậm chí còn thẳng thắn nhận xét rằng chất lượng của một vài sản phẩm "kém hơn cả đồ chợ", nhất là khi đặt cạnh mức giá lên tới 3-5 triệu đồng cho một món đồ tập.

Điều này càng gây tranh cãi bởi Alo Yoga vốn đang được định vị ở phân khúc premium activewear - nơi khách hàng không chỉ mua vì thiết kế đẹp mà còn kỳ vọng vào chất liệu và độ bền cao cấp. Nhiều người cũng bắt đầu đem Alo Yoga ra so sánh với các đối thủ cùng phân khúc như Lululemon hay Nike. Trong khi các thương hiệu khác thường được đánh giá cao về độ bền và công năng tập luyện, Alo Yoga lại bị cho là đang quá tập trung vào hình ảnh thời trang và marketing.

Quả thật, nếu xét riêng về mặt hình ảnh, rất khó để phủ nhận sức hút của Alo Yoga. Các thiết kế của hãng có bảng màu trendy, form dáng tôn dáng tốt và cực kỳ hợp gu giới trẻ hiện nay. Những set đồ monochrome ôm sát, áo croptop, legging cạp cao hay áo khoác dáng sporty đều rất dễ mặc đẹp và dễ chụp hình sống ảo. Đó cũng là lý do thương hiệu này được hàng loạt ngôi sao như Hailey Bieber, Kendall Jenner hay Jisoo tích cực lăng xê. Nhiều người thậm chí còn gọi Alo Yoga là "đồng phục sân bay" mới của giới celeb Hollywood và K-pop.

Bên cạnh những lời chê bai, vẫn có không ít khách hàng lên tiếng bênh vực thương hiệu. Họ cho rằng các trường hợp lỗi chỉ xuất hiện ở một số dòng sản phẩm nhất định hoặc do cách bảo quản chưa đúng. Một số fan của hãng còn nhận xét rằng đồ Alo Yoga nếu giặt tay hoặc giặt túi riêng sẽ giữ được chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, nhiều người cũng khẳng định họ mua Alo Yoga không chỉ vì công năng tập luyện mà còn vì yếu tố thời trang. Với nhóm khách hàng này, việc sở hữu một set đồ đẹp, lên hình sang chảnh và bắt trend quan trọng không kém chất lượng vải.

Tuy nhiên, tranh cãi lớn nhất vẫn nằm ở câu chuyện "giá trị có tương xứng giá tiền hay không". Bởi với mức giá vài triệu đồng cho một chiếc quần legging hoặc áo bra, người mua đương nhiên sẽ kỳ vọng nhiều hơn về độ hoàn thiện. Trong thời đại mà người tiêu dùng ngày càng thông minh và kỹ tính, việc chỉ đẹp thôi có lẽ chưa đủ. Một thương hiệu muốn giữ chân khách hàng lâu dài vẫn cần đảm bảo sự cân bằng giữa thiết kế, chất lượng và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Còn với Alo Yoga, dù bị chê bai hay tranh cãi, hãng vẫn đang là cái tên cực hot trong giới thời trang thể thao. Và có lẽ chính điều đó mới khiến dân tình càng tò mò: liệu đây là một thương hiệu thật sự xứng đáng với danh tiếng, hay chỉ là "hiện tượng mạng xã hội" được thổi phồng nhờ trend và celebrity marketing?