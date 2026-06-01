Động thái của Sơn Tùng M-TP liên quan hình ảnh chim Lạc gây tranh cãi

Động thái mới nhất của Sơn Tùng gây chú ý.

Trưa 1/6, Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng người hâm mộ chú ý khi đăng tải poster mới tổng kết những thành tích nổi bật của MV Come My Way sau vài ngày phát hành. Theo hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ, sản phẩm đã cán mốc hơn 20 triệu lượt xem realtime trên YouTube, đạt vị trí số 1 trên các nền tảng Spotify, iTunes và YouTube tại Việt Nam, thu về hơn 1,8 triệu lượt stream trên Spotify, đồng thời lọt top trending tại 15 quốc gia và đứng đầu bảng xếp hạng thịnh hành ở 3 thị trường gồm Việt Nam, Australia và Singapore.

Điều thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở những con số. Trong poster mới, Sơn Tùng tiếp tục sử dụng hình ảnh đứng trên chim Lạc khổng lồ - chi tiết đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi MV Come My Way ra mắt.

Đây được xem là động thái đầu tiên của nam ca sĩ liên quan trực tiếp đến hình ảnh chim Lạc sau khi tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội. Dù không đưa ra bất kỳ phát ngôn giải thích hay phản hồi nào về các ý kiến trái chiều, Sơn Tùng vẫn giữ nguyên hình ảnh này trong hoạt động truyền thông chính thức, cho thấy ê-kíp không có dấu hiệu né tránh hay loại bỏ chi tiết gây tranh luận khỏi chiến dịch quảng bá.

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và liên tục chia sẻ lại hình ảnh mang tính biểu tượng này. Nhiều bình luận hài hước cho rằng "Sơn Tùng đã bay trên chim Lạc giữa lòng Los Angeles hơn 20 triệu lần".

Trước đó, trong phân cảnh 3D mở đầu MV Come My Way, Sơn Tùng M-TP xuất hiện với tạo hình đứng trên một mô hình chim Lạc khổng lồ đang bay giữa không trung tại Los Angeles. Chỉ sau ít giờ phát hành, hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng.

Điểm gây tranh cãi nằm ở việc một bộ phận công chúng cho rằng chim Lạc là biểu tượng văn hóa gắn liền với trống đồng Đông Sơn, mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần đặc biệt đối với người Việt. Từ góc nhìn này, việc nghệ sĩ đặt chân lên hình tượng chim Lạc bị đánh giá là phản cảm, thiếu sự tôn trọng đối với một biểu tượng được xem là thiêng liêng.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng cách hiểu này chưa hoàn toàn phản ánh đúng bản chất lịch sử của hình tượng chim Lạc. Đại diện cho góc nhìn này là nhà nghiên cứu Trần Quang Đức. Theo ông, chim Lạc nguyên thủy là họa tiết xuất hiện trên mặt trống đồng Đông Sơn, mang tính biểu tượng nghệ thuật và văn hóa, chứ không phải linh vật hay tượng thần được thờ phụng. Việc gán cho biểu tượng này những tầng nghĩa quá mức thiêng liêng có thể vô tình tạo ra rào cản khiến di sản khó bước vào đời sống đương đại.

Từ cách tiếp cận đó, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên chim Lạc được một bộ phận khán giả giải mã theo hướng tích cực hơn. Trong bối cảnh quốc tế của MV, chim Lạc có thể được xem là nền tảng văn hóa dân tộc, là điểm tựa để thế hệ người Việt hiện đại mang bản sắc riêng vươn ra thế giới. Hình ảnh nghệ sĩ đứng trên biểu tượng này vì thế không nhất thiết mang hàm ý chinh phục hay coi thường, mà có thể được hiểu như một phép ẩn dụ về hành trình hội nhập dựa trên cội nguồn văn hóa.

Chim Lạc không phải chất liệu văn hóa duy nhất xuất hiện trong Come My Way. Dưới bàn tay của đạo diễn Phương Vũ (AntiantiArt), MV xây dựng một hệ sinh thái hình ảnh đậm đặc yếu tố Việt Nam. Bên cạnh chim Lạc còn có những chất liệu như mặt nạ Xuân Phả, các tác phẩm hội họa mang cảm hứng truyền thống hay những hình ảnh gợi nhắc đến danh thắng Việt Nam.

Nhiều khán giả cho rằng đây là một phần trong chiến lược "xuất khẩu văn hóa" mà ê-kíp theo đuổi. Thay vì tái hiện văn hóa dân tộc theo cách bảo tàng hóa hoặc mang tính minh họa đơn thuần, các biểu tượng truyền thống được đặt trong bối cảnh hiện đại, mang màu sắc điện ảnh và ngôn ngữ thị giác quốc tế nhằm tạo ra những điểm chạm dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Mới đây, nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ từng nhận đề cử Grammy Marvey Muzique đã cập nhật Sơn Tùng trong danh sách những nghệ sĩ nổi bật mà anh từng hợp tác (ảnh: Đài Phát Thanh.)

Không chỉ ghi nhận những con số ấn tượng trên các nền tảng nhạc số, Come My Way còn mang về cho Sơn Tùng M-TP thêm một dấu mốc đáng chú ý ở thị trường quốc tế. Mới đây, nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ từng nhận đề cử Grammy Marvey Muzique đã cập nhật danh sách những nghệ sĩ nổi bật mà anh từng hợp tác. Đáng chú ý, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trang trọng trong phần giới thiệu này, bên cạnh nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới như Chris Brown, Tyga hay Davido.

Trong dự án Come My Way , Marvey Muzique đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi đảm nhận cùng lúc ba vị trí: đồng sáng tác, producer và sound engineer. Nhà sản xuất người Mỹ được xem là một trong những nhân tố góp phần định hình màu sắc Afrobeats hiện đại cho ca khúc, đồng thời xây dựng không gian âm thanh mang tiêu chuẩn quốc tế cho màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và rapper Tyga.

Việc xuất hiện trong danh sách hợp tác tiêu biểu của Marvey Muzique cho thấy Come My Way không chỉ là một dự án được đầu tư lớn trong nước, mà còn là sản phẩm đánh dấu thêm một bước tiến của Sơn Tùng M-TP trong quá trình kết nối với mạng lưới sản xuất âm nhạc quốc tế. Trong bối cảnh MV vẫn đang tạo ra nhiều cuộc thảo luận xoay quanh hình ảnh chim Lạc, những ghi nhận từ các cộng sự quốc tế phần nào cho thấy sức lan tỏa của dự án vượt ra ngoài phạm vi thị trường Việt Nam.