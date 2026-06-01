Không thể chê "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" ở khoản này

Chi Pu tung loạt poster concept cho các track trong album mới

Những thông tin xoay quanh album mới của Chi Pu đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Từ ngày 27/5, nữ ca sĩ liên tục công bố poster concept cho các ca khúc trong album, từng bước hé lộ thế giới hình ảnh của dự án và tạo thêm sức nóng cho màn tái xuất Vpop sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động khác.

Tối 31/5, poster của ca khúc cuối cùng mang tên Mirror chính thức được công bố. Đồng thời, Chi Pu xác nhận đây là bài hát có MV riêng và sẽ lên sóng vào 20h ngày 6/6/2026. Mirror mở ra không gian sa mạc viễn tưởng với những khối kim loại phản chiếu nằm giữa địa hình đá sỏi và nền trời xanh. Chi Pu với tạo hình khăn trùm đầu, trang phục tông xám cùng phụ kiện ánh bạc khiến tổng thể mang đậm cảm giác tương lai.

Không chỉ đơn thuần giới thiệu tracklist, loạt poster lần này cho thấy Chi Pu đang xây dựng một hệ thống hình ảnh tương đối hoàn chỉnh cho album. Mỗi ca khúc được phát triển theo một concept riêng, đưa nữ ca sĩ xuất hiện trong nhiều không gian và tạo hình khác nhau. Từ thế giới viễn tưởng, phòng thí nghiệm công nghệ cho đến những khung cảnh mang màu sắc cổ tích hay điện ảnh, tất cả đều được kết nối bằng phong cách thị giác nhất quán. Với Thiên Sứ đi theo hướng mềm mại hơn với lớp sương mờ, đôi cánh lớn và trang phục màu vàng, tạo nên hình ảnh mong manh và có phần xa cách.

Ở những concept còn lại, Thao Túng tạo ấn tượng bằng không khí căng thẳng và kịch tính thông qua hình ảnh sấm chớp, xe đỏ và sinh vật cơ khí khổng lồ, 55 mang năng lượng mạnh mẽ với các hiệu ứng ánh sáng và chuyển động liên tục, Tin Được Không lại có phần trẻ trung, hiện đại khi khai thác bối cảnh đô thị và các chi tiết liên quan đến truyền thông. Trong khi đó, rừng sâu, hồ nước và nai máy trong Quên Em Đi tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa cô tịch, khép lại chuỗi concept bằng gam màu trầm lắng hơn.

Tin Được Không đưa Chi Pu trở lại không gian phố thị hiện đại, đồng thời đánh dấu sự xuất hiện của Amber Liu trong poster. Trong khi đó, Quên Em Đi lựa chọn khung cảnh rừng cây, hồ nước cùng hình tượng nai máy, tạo nên cảm giác tĩnh lặng và cô độc.

Đáng chú ý, trong danh sách track đã được hé lộ vẫn còn một poster mang ký hiệu ???? chưa được giải mã. Đây là hidden track duy nhất chưa công bố tên ca khúc cũng như nghệ sĩ góp giọng, trở thành chi tiết khiến nhiều khán giả tiếp tục tò mò.

Về mặt visual, Chi Pu quyết chơi lớn để không ai đọ lại, với tất thảy 9 concept muôn màu muôn vẻ. Tại Trung Quốc, Chi Pu còn được truyền thông gọi với danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", cho thấy cô được đánh giá cao về mặt visual đến thế nào. Thế mạnh nhan sắc và vóc dáng cân mọi phong cách giúp cô nàng dễ dàng biến hoá. Phong độ hình ảnh của Chi Pu chính là thứ không thể nào chê.

Chi Pu quyết tâm "phục thù"

Trước khi công bố đầy đủ tracklist và loạt poster concept, Chi Pu đã gây chú ý khi chính thức đánh tiếng cho màn trở lại bằng một album mới. Tối 25/5, nữ ca sĩ đăng tải poster cùng dòng trạng thái ngắn gọn: " Không có chỗ cho sự dang dở! ."

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh " CHI PU IS BACK - NEW ALBUM" xuất hiện với thiết kế gồm nhiều lớp giấy báo bị xé rách và chồng lên nhau. Xen giữa các mảng giấy là những hình ảnh từng xuất hiện trong các dự án âm nhạc trước đây của Chi Pu. Chính chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận.

Nhiều khán giả nhận ra một số tạo hình từng gắn với dự án album bị dang dở trong giai đoạn 2022 cũng xuất hiện trở lại trên poster. Từ đó, hàng loạt giả thuyết được đưa ra, cho rằng nữ ca sĩ đang muốn khép lại câu chuyện còn bỏ ngỏ của album đầu tay từng nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa thể hoàn thiện. Không ít ý kiến còn dự đoán Chi Pu sẽ đưa trở lại những ca khúc từng được chuẩn bị cho dự án cũ nhưng chưa có cơ hội phát hành.

Tuy nhiên, những thông tin được công bố sau đó cho thấy hướng đi của album mới không hoàn toàn trùng khớp với các suy đoán ban đầu. Khi danh sách ca khúc dần được hé lộ, phần lớn tên bài hát đều là những sản phẩm chưa từng xuất hiện trong các thông tin liên quan đến dự án dang dở trước đây.

Dù không phải sự tiếp nối trực tiếp của album từng bỏ ngỏ, màn trở lại lần này vẫn phần nào cho thấy quyết tâm của Chi Pu với một dự án được đầu tư bài bản và hoàn chỉnh hơn. Từ thông điệp "Không có chỗ cho sự dang dở" cho đến việc liên tục hé lộ tracklist, concept và các kế hoạch phát hành, nữ ca sĩ đang cho thấy sự đầu tư rõ nét cho màn trở lại được chờ đợi trong thời gian qua.

