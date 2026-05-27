Ngôi sao quốc tế hợp tác với “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”: Biểu tượng phi giới tính, là mảnh ghép của 1 tường thành Kpop

Chi Pu bất ngờ gây chú ý khi công bố màn hợp tác với một ngôi sao quốc tế.

Chi Pu kết hợp Amber Liu trong ca khúc mới

Vào tối ngày 25/5, Chi Pu khiến làng nhạc xôn xao khi chính thức công bố sự trở lại đường đua âm nhạc với một full album mới sau 1 thời gian dài. Tiếp nối sức nóng đó, sáng ngày 27/5, nữ ca sĩ tung poster hé lộ danh sách bài hát, mở đầu bằng ca khúc mang tên Tin Được Không.

Điểm thu hút lớn nhất trong thông báo này chính là sự xuất hiện của Amber Liu với vai trò nghệ sĩ khách mời. Màn kết hợp giữa đại diện Việt Nam và cựu ngôi sao K-pop nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc Chi Pu và Amber Liu ra mắt sản phẩm chung khiến nhiều người bàn tán cũng xuất phát từ mối quan hệ của cả hai. Mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ bắt đầu hình thành từ khi họ cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 tại Trung Quốc.

Chi Pu và Amber quen biết nhau khi cả hai tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023

Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên, tương tác giữa hai người đã thu hút sự chú ý. Amber Liu thường xuyên đóng vai trò người hỗ trợ, giúp Chi Pu vượt qua rào cản ngôn ngữ trong những ngày đầu chưa thông thạo tiếng Trung. Cả hai thể hiện sự ăn ý cả trên sân khấu lẫn hậu trường, tạo nên một lượng người hâm mộ chung đông đảo tại thị trường châu Á.

Sau khi Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 khép lại, Chi Pu và Amber Liu vẫn duy trì liên lạc thường xuyên và công khai ủng hộ các hoạt động cá nhân của đối phương. Khán giả từng bắt gặp hai nghệ sĩ đi mua sắm cùng nhau, và Amber cũng đã đích thân có mặt tại sự kiện khai trương nhà hàng của Chi Pu ở Thượng Hải. Ngược lại, Chi Pu nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho tình bạn với nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài Loan. Ca khúc Tin Được Không đánh dấu lần đầu tiên cả hai phát hành một sản phẩm chung nhanh chóng khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi.

Amber Liu: Biểu tượng cá tính của f(x)

Sự xuất hiện của Amber Liu trong dự án này được kỳ vọng sẽ giúp âm nhạc của Chi Pu tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế, nhờ bề dày hoạt động và độ nhận diện của Amber tại nhiều thị trường. Sinh năm 1992 tại Los Angeles, Mỹ, Amber Josephine Liu bắt đầu con đường nghệ thuật khi vượt qua vòng tuyển chọn của SM Entertainment. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò rapper chính của nhóm nhạc nữ f(x).

Amber là cựu thần tượng Kpop nổi tiếng xuất thân từ SM

Giữa bối cảnh K-pop bấy giờ ưa chuộng các nhóm nhạc nữ theo đuổi phong cách trong sáng hoặc quyến rũ, Amber tạo dấu ấn riêng biệt với hình tượng tomboy cá tính và gu thời trang phi giới tính. Trong đội hình f(x), bên cạnh kỹ năng rap nhịp điệu và phong thái trình diễn tràn đầy năng lượng, Amber còn ghi điểm bằng chất giọng hát trầm ấm, ổn định. Cô không chỉ hoàn thành tốt vai trò rapper mà còn tham gia vào quá trình sáng tác, viết lời cho các ca khúc b-side của nhóm, tiêu biểu như Goodbye Summer.

Cùng với f(x), Amber từng bước chinh phục thị trường châu Á và sở hữu hàng loạt bản hit đình đám

Cùng với f(x), Amber từng bước chinh phục thị trường châu Á và sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như Chu, Nu ABO, Pinocchio, Hot Summer, Electric Shock, 4walls. Âm nhạc của nhóm nổi bật nhờ tư duy đi trước thời đại và tính thử nghiệm cao, được nhiều người đánh giá là "đi trước thời đại'. Trong đó tiêu biểu là album Pink Tape (2013), đây là album Hàn Quốc duy nhất lọt top album xuất sắc nhất năm do hệ thống truyền hình Fuse TV của Mỹ bình chọn.

Bên cạnh thành công cùng nhóm, Amber bộc lộ rõ khả năng sản xuất âm nhạc và sáng tác. Năm 2015, cô ra mắt với tư cách ca sĩ solo qua EP Beautiful cùng ca khúc chủ đề Shake That Brass. Sản phẩm nhận được phản hồi tích cực, chứng minh sức hút độc lập của nữ nghệ sĩ.

Chi Pu về "chung nhà" với Amber

Năm 2019, sau một thập kỷ gắn bó, Amber quyết định rời SM Entertainment để tự chủ về định hướng âm nhạc. Cô ký hợp đồng với Steel Wool Entertainment, chuyển trọng tâm hoạt động sang thị trường Bắc Mỹ và định hình bản thân là một nghệ sĩ độc lập.

Giai đoạn này, cô liên tục phát hành các dự án cá nhân bằng tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung, tiêu biểu là chuỗi album X, y? và Z!, tập trung khai thác các góc nhìn cá nhân và hành trình khám phá bản thân. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc trong thời kỳ này tương đối mờ nhạt, chưa tạo được tiếng vang lớn trên thị trường so với thời kỳ đỉnh cao hoạt động cùng nhóm.

Tên tuổi của Amber chỉ thực sự lấy lại sức hút khi cô chuyển hướng đẩy mạnh các hoạt động tại thị trường Trung Quốc từ năm 2021. Dù nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn cho chương trình Sáng Tạo Doanh 2021, bước ngoặt lớn nhất giúp nữ nghệ sĩ hâm nóng danh tiếng chính là việc giành ngôi vị á quân tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023. Chương trình giúp cô khẳng định lại vị thế vững chắc và thu hút lượng lớn người hâm mộ mới sau nhiều năm vắng bóng các dự án cá nhân đột phá.

Hiện tại, Amber Liu duy trì lịch trình làm việc song song giữa việc tổ chức các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và tham gia các sự kiện giải trí lớn. Việc góp giọng trong ca khúc Tin Được Không của Chi Pu là một dự án hợp tác âm nhạc đáng chú ý của cả hai trong thời gian tới.

