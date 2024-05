Tối 23/5, Chi Pu ra mắt MV Finding You, đánh dấu màn "Trung tiến" với sản phẩm âm nhạc cá nhân sau hơn 1 năm bùng nổ tại Đạp Gió 2023. Sản phẩm được Chi Pu phát hành song song ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Cô "chơi lớn" mời cả diễn viên Phàn Trị Hân, ngôi sao triển vọng xứ Trung làm nam chính. Sản phẩm của Chi Pu được làm chỉn chu từ phần nghe đến phần nhìn, với đội ngũ hàng đầu như nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, GĐST Ben Phạm,...

Chi Pu (芝芙) | Finding You

Chi Pu mời cả diễn viên Phàn Trị Hân, ngôi sao triển vọng xứ Trung làm nam chính

Đáng chú ý, Chi Pu chính thức chuyên nghiệp hoá các hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc khi gia nhập Ryce Entertainment - công ty giải trí đình đám đất nước tỷ dân. Theo dõi MV Finding You, không khó để nhận ra Chi Pu hiện đang phát triển sự nghiệp với 3 công ty GOM Global, The First Management và sự xuất hiện mới lạ của logo công ty Ryce. Điều này khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Chi Pu giới thiệu công ty quản lý tại Trung - Ryce Entertainment trong phần credit MV

Hứa Kim Tuyền cũng từng hé lộ về trụ sở công ty quản lý Chi Pu tại Trung Quốc

Hứa Kim Tuyền cũng từng hé lộ về trụ sở công ty quản lý Chi Pu tại Trung Quốc. Nam nhạc sĩ chia sẻ trong một story Instagram hình ảnh Chi Pu được treo cạnh những cái tên đình đám xứ Trung thuộc Ryce Entertainment. Gia nhập công ty mới, Chi Pu "về chung nhà" với những ngôi sao âm nhạc đình đám châu Á như Jackson Wang (GOT7), Amber Liu, Tablo (Epik High),...

Ryce Entertainment là một công ty giải trí được nhiều ngôi sao châu Á tin tưởng ký kết nhằm quản lý các hoạt động tại đại lục. Bên cạnh đó, công ty này còn phát triển label phát hành nhạc và tổ chức sự kiện.

Chi Pu và sản phẩm mới xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của công ty Ryce

Gia nhập công ty mới, Chi Pu "về chung nhà" với những ngôi sao đình đám như Jackson Wang (GOT7)

hay bạn thân Amber Liu

Ryce Entertainment có tiềm lực lớn. Ấn tượng nhất phải kể đến sự nghiệp solo của Jackson Wang kể từ khi hợp tác với công ty này. Xuất phát điểm từ JYP Entertainment, năm 2019, Jackson kết thúc hợp đồng độc quyền tại Hàn, trở về Trung và thành lập label cá nhân TEAMWANG. Sau đó, nam idol ký kết hợp đồng quản lý với Ryce Entertainment từ năm 2021. Tại đây, hoạt động quốc tế của nam idol bùng nổ hơn bao giờ hết.

Jackson Wang là idol hiếm hoi "chinh phạt" cả Met Gala lẫn Coachella với tư cách nghệ sĩ solo. Tại Ryce Entertainment, thành viên GOT7 còn thực hiện loạt tour châu Á, tour thế giới "cháy vé".

Jackson Wang tại Met Gala 2023 với tư cách nghệ sĩ solo

Nhìn sự phát triển của Jackson Wang, nhiều fan kỳ vọng Chi Pu sẽ "làm nên chuyện". Vừa qua, Chi Pu cũng vinh dự góp mặt trong line up lễ hội nhạc nước Waterbomb tại Trung Quốc. Dù sự kiện không được diễn ra vì lý do bất khả kháng, nhưng có thể thấy rõ tiềm năng khi Chi Pu gia nhập một công ty chuyên nghiệp.

Chi Pu có cơ hội mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với những dự án quốc tế trong tương lai. Kể từ Đạp Gió 2023, Chi Pu có "bàn đạp" thuận lợi để hoạt động song song Việt Nam - Trung Quốc. Lợi thế về visual và khả năng làm nghệ sĩ giải trí dễ dàng cho Chi Pu thích nghi với thị trường đại lục sôi nổi.

Thấy rõ tiềm năng tại Trung Quốc khi Chi Pu gia nhập một công ty chuyên nghiệp





