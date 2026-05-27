Nam thần tượng Việt vừa comeback đã bị kêu gọi tẩy chay, dùng AI chế ảnh khiến đồng nghiệp phải lên tiếng giải cứu

Giữa lúc đang nỗ lực trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng, nam nghệ sĩ bất ngờ vướng vào làn sóng tranh cãi dữ dội vì loạt ảnh liên quan đến đồng nghiệp thân thiết.

Toki Thành Thỏ vướng tranh cãi vì ảnh AI với Duy Khánh ZhouZhou

Toki Thành Thỏ đang là cái tên thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là ở Threads. Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên trang cá nhân của anh, chia sẻ bức ảnh có sự xuất hiện của bản thân cùng nam diễn viên Duy Khánh ZhouZhou.

Dù đã xóa bức ảnh đầu tiên do người hâm mộ phản ứng về tính nhạy cảm cũng như rủi ro bảo mật thông tin, nam nghệ sĩ lại tiếp tục đăng một bức ảnh AI khác đã được chỉnh sửa trang phục. Sự việc khiến khán giả, đặc biệt là cộng đồng fan của Duy Khánh, vô cùng bức xúc vì cho rằng anh chưa thực sự lắng nghe góp ý và không lường trước được tác động của việc chia sẻ nội dung tạo bằng AI.

Trước làn sóng chỉ trích, Toki Thành Thỏ đã gỡ bỏ bức ảnh thứ hai và chính thức đăng tải tâm thư xin lỗi trên tài khoản cá nhân:

"Chào mọi người ạ,

Hôm nay mình có vô tình làm một điều chưa đúng và đủ thấu đáo nên đã gây ra sự tranh cãi không đáng có. Mình xin phép được chia sẻ vài điều với mong muốn được mọi người thông cảm và bỏ qua nha.

Đầu tiên là chuyện mình đã sai khi feed ảnh cho AI, do mình không biết tác hại và hậu quả cho hành động đó. Sau khi tìm hiểu và được lắng nghe từ những người xung quanh mình đã hiểu và hứa sẽ không tái phạm nữa ạ.

Tiếp theo là chuyện nội dung của bức ảnh, mình thật sự không cố ý bôi nhoạ hay làm ảnh hưởng gì đến hình ảnh của Duy Khánh. Mình xin được giải thích rõ hơn, trước đó Khánh có bảo nếu lỡ mai mốt chung công diễn thì sẽ làm concept gì đó vui vui với nhau rồi làm ảnh và 2 anh em ngồi tưởng tượng và cười cả đêm qua. Nay mình dựa vào inside joke đó mình mới muốn đăng tấm ảnh để mọi người cùng tò mò và vui thui ấy

Mình khẳng định mình rất thương Khánh và bọn mình kết nối rất thân với nhau qua những kiểu đùa đùa vô tri xàm xí như vậy chứ không có bất cứ sự ác ý hay xúc phạm gì cả.

Có lẽ vì vui quá nên mình đã vội chia sẻ lên mạng xã hội nhưng quên mất rằng mọi người đang không hiểu câu chuyện đó như thế nào. Sau khi nhận thức được sự việc, mình đã vội xoá bài nhưng không kịp vì nhiều người đã thấy.

Mình muốn đăng vài dòng để gửi lời xin lỗi chân thành đến FC và những người yêu thương Duy Khánh.

Mình hy vọng mọi người sẽ hiểu và bỏ qua cho sự chưa đúng này của mình. Mình sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lai."

Mặc dù đã lên tiếng giải thích, cách xử lý khủng hoảng của Toki vẫn vấp phải nhiều luồng ý kiến. Việc anh dùng lý do "trêu đùa nội bộ" chưa đủ thuyết phục số đông, cộng thêm động thái gắn thẻ Duy Khánh vào phần bình luận với hàm ý muốn đồng nghiệp cùng lên tiếng càng khiến dư luận bất bình.

Nhiều người cho rằng hành động này vô tình tạo thêm áp lực cho nạn nhân, dẫn đến làn sóng kêu gọi ngừng ủng hộ cựu thành viên Uni5. Ngược lại, một số khán giả cho rằng sự việc đang bị đẩy đi quá xa, nhìn nhận đây chỉ là trò đùa cá nhân đã có sự đồng thuận từ trước và lo ngại phản ứng gay gắt sẽ làm sứt mẻ tình cảm của hai nghệ sĩ.

Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận đa chiều đã được khán giả để lại:

- Cách xử lý khủng hoảng quá kém. Đã dùng ảnh AI không phù hợp lại còn tag nạn nhân vào kêu gọi lên tiếng, chẳng khác nào muốn biến một người từ nạn nhân thành đồng phạm chịu chung áp lực.

- Lý do trêu đùa nội bộ thực sự không thuyết phục. Hai anh em giỡn nhau trong nhà khác hoàn toàn với việc mang một hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội cho hàng ngàn người xem.

- Đang ủng hộ Toki mà thấy cách cư xử này thất vọng thật sự. Fan yêu thương đến mấy cũng biết phân biệt đúng sai.

- Quay lại thị trường giải trí thì nên cẩn trọng hơn. Khán giả bây giờ có thể ủng hộ hết mình nhưng cũng sẵn sàng quay lưng phút mốt nếu nghệ sĩ có những hành xử thiếu tinh tế.

- Toki thẳng thắn đó giờ, sai thì cũng đã công khai xin lỗi và xóa ảnh ngay trong đêm. Người trong cuộc đã vui vẻ bỏ qua, thiết nghĩ không nên làm quá lên thành tẩy chay nghệ sĩ.

- Việc tùy tiện dùng hình ảnh người khác feed cho AI là rất nhạy cảm. Hy vọng qua chuyện này các nghệ sĩ sẽ nâng cao nhận thức hơn thay vì chỉ coi đây là một trò đùa vô hại.

Giữa lúc mạng xã hội còn đang tranh luận nảy lửa, Duy Khánh đã chủ động xoa dịu tình hình. Nam diễn viên để lại bình luận an ủi đàn anh ngay dưới bài đăng xin lỗi, cho rằng ai cũng có lúc sai sót và cùng nhau rút kinh nghiệm. Đồng thời, Duy Khánh cũng trực tiếp nhắn tin vào broadcast riêng để trấn an người hâm mộ.

Anh khuyên khán giả giữ bình tĩnh, mong mọi người không quá căng thẳng và khép lại tranh cãi. Ghi nhận tình cảm của fan, Duy Khánh bày tỏ mong muốn mọi người tiếp tục giữ tinh thần tích cực và đón nhận sự việc nhẹ nhàng hơn vì "không ai hoàn hảo và bản thân cũng từng có sai sót để sửa đổi". Hiện tại, sự việc vẫn đang tiếp tục là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Toki Thành Thỏ tên thật là Vũ Đức Thành, sinh năm 1993, từng là một trong những gương mặt thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trước khi chính thức bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, anh đã sớm được giới trẻ biết đến với danh xưng hot boy nổi bật tại khu vực Hà Nội.

Thời điểm đó, nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, đường nét gương mặt sáng cùng phong cách thời trang cá tính, mang đậm hơi hướng của các thần tượng quốc tế. Việc xây dựng hình ảnh chỉn chu trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp anh có một bệ phóng vững chắc cùng một lượng người theo dõi trung thành ngay từ trước khi chính thức ra mắt công chúng.

Tháng 9 năm 2016 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Toki Thành Thỏ khi anh ra mắt dưới sự quản lý của công ty giải trí do Đông Nhi và Ông Cao Thắng điều hành. Trong đội hình của nhóm nhạc nam Uni5, anh được giao phó những vai trò chủ chốt bao gồm trưởng nhóm, rapper chính và gương mặt đại diện của nhóm.

Với sự đầu tư chuyên nghiệp từ công ty chủ quản, Uni5 nhanh chóng trở thành một làn gió mới của làng nhạc Việt. Toki Thành Thỏ cùng các thành viên đã liên tục phát hành hàng loạt sản phẩm âm nhạc được công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đón nhận nhiệt tình như C'mon, Xin Hãy Rời Xa, Kẻ Cắp Trái Tim, Sai . Đóng góp của anh không chỉ nằm ở khả năng rap đặc trưng mà còn ở phong thái trình diễn tự tin, góp phần định hình phong cách âm nhạc trẻ trung và hiện đại cho toàn nhóm thời bấy giờ.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, đến tháng 3 năm 2019, công ty quản lý bất ngờ xác nhận Toki Thành Thỏ chính thức rời khỏi Uni5. Nguyên nhân được đưa ra là do vấn đề sức khỏe không đảm bảo và định hướng cá nhân có sự thay đổi. Quyết định này đã để lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ.

Sau cột mốc này, anh gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động của giới giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông để dành thời gian tập trung phát triển các dự án kinh doanh riêng. Bước sang đầu năm 2020, cựu trưởng nhóm Uni5 một lần nữa khiến công chúng bất ngờ khi công khai hình ảnh con trai đầu lòng, chính thức xác nhận việc lên chức bố và chuyển hướng sang một cuộc sống trưởng thành, kín tiếng hơn về đời tư.

Sau một thời gian dài vắng bóng, bước sang đầu năm 2026, Toki Thành Thỏ bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại. Anh xuất hiện trong một số sự kiện giải trí và thu hút sự chú ý lớn khi ghi danh tham gia vào 1 chương trình truyền hình thực tế. Sự trở lại của nam nghệ sĩ ban đầu nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ những khán giả từng theo dõi anh. Nhiều người hâm mộ chờ đợi sự bứt phá và những màn thể hiện năng lực mới mẻ trên sân khấu sau nhiều năm tập trung cho gia đình.

Thế nhưng, giữa thời điểm đang nỗ lực hâm nóng lại tên tuổi và xây dựng lại hình ảnh trong mắt công chúng, Toki Thành Thỏ lại vướng vào lùm xùm truyền thông không đáng có. Những luồng tranh luận xoay quanh sự việc lần này chắc chắn sẽ là một thử thách lớn, đòi hỏi nam nghệ sĩ phải có những bước đi cẩn trọng hơn trên chặng đường hoạt động sắp tới.

